Кадры: Газпромбанк, «Хоум Кредит», Райффайзенбанк, БКС, НКЦ, QIWI

24 июня еврейский деловой клуб Solomon.help организовал встречу в формате панельной дискуссии. Ее участниками стали три известных человека из бизнес-среды: Лев Хасис, Грег Абовский и Сергей Мацоцкий.

25 июня состоятельные клиенты банка «Открытие» побывали на очередной встрече в рамках «Академии Private Banking». Гостьей мероприятия стала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак — она рассказала об истории русского коллекционирования на примере большой талантливой семьи Щукиных.

В Газпромбанке назначен первый вице-президент, в БКС — руководитель цифрового банка «Сфера», в группе QIWI — финансовый директор. Кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, «Хоум Кредите», НКЦ и СК «Сбербанк страхование жизни».

В Газпромбанке назначен первый вице-президент, в БКС — руководитель цифрового банка «Сфера», в группе QIWI — финансовый директор. Кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, «Хоум Кредите», НКЦ и СК «Сбербанк страхование жизни».

Роман Панов

Первым вице-президентом Газпромбанка назначен Роман Панов. С 2013 года он занимал должность генерального директора «Росгеологии», в марте досрочно покинул этот пост после увольнения со скандалом одного из заместителей — Руслана Горринга. На новом месте Панов будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. Он имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в «Газпроме» и «Норильском никеле», а также во главе Росгеологии, отметили в Газпромбанке.

Антон Красненков

Развитием дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка займется Антон Красненков. Он обладает более чем 17-летним опытом работы в финансовом секторе, до прихода в организацию возглавлял департамент инноваций и стратегических партнерств Visa в России, до 2012 года занимал должность начальника отдела продуктов в ВТБ 24. В Райффайзенбанке Красненков будет отвечать за развитие нового канала обслуживания корпоративных клиентов — Raiffeisen Business Online Pro.

Николай Петелин

Цифровой банк для предпринимателей «Сфера», действующий на базе БКС Банка, возглавил Николай Петелин. В 2014 году он стал сооснователем банка «Точка», отвечал в нем за развитие нефинансовых сервисов, а также IТ-инфраструктуру и обслуживание клиентов, в 2007—2014 годах был заместителем председателя правления Банка24.ру, до этого работал на руководящих должностях в банке «Северная Казна».

Александр Калиновский

На должность директора по информационным технологиям Хоум Кредит Банка назначен Александр Калиновский. Также он войдет в состав управляющего комитета кредитной организации. Калиновский пришел в «Хоум Кредит» из консалтинговой компании Wipro Digital, где в течение трех лет возглавлял практику инжиниринга и отвечал за консультирование корпораций по вопросам технологических трансформаций. До этого более 12 лет работал в международных подразделениях банка HSBC.

Заместителем председателя правления «Национального клирингового центра» (НКЦ) назначена Марина Алехина. Она будет координировать бизнес-процессы клиринга, курировать деятельность по расчетам и бухгалтерскому учету операций, а также по развитию IT-систем. До назначения в НКЦ Алехина работала в Банке России директором операционного департамента (ранее — департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках).

Владислав Пошморга

QIWI сообщила о назначении Владислава Пошморги финансовым директором (CFO) группы. Он вступит в должность 1 июля и будет подчиняться напрямую CEO компании Сергею Солонину. Ранее Пошморга был инвестиционным директором группы Social Discovery Ventures, до этого руководил финансовым направлением в SPI Group. Имеет опыт работы в инвестбанковской сфере и в области инвестиционного менеджмента (Salomon Smith Barney и Morgan Stanley в Великобритании и Швейцарии). Прежде был сотрудником London Forfaiting Company на Кипре и Гута Банка в Москве.

Сергей Попов

Отвечать за развитие и сопровождение IT-систем в СК «Сбербанк страхование жизни» в должности директора по технологиям будет Сергей Попов. Он пришел в компанию после десяти лет работы в интернет-гипермаркете «Утконос», где в разные годы руководил IT и инновационным развитием, разработкой новых продуктов и внедрением системы SAP. Карьеру Попов начал с позиции программиста логистических модулей системы SAP.