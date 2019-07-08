Кадры: ЦБ, Сбербанк, ЮниКредит Банк, «Восточный», Роскосмосбанк

Сбербанк сменил куратора экосистемы SberX и гендиректора компании «Диалог», ЮниКредит Банк назначил члена правления, кадровые изменения произошли в ЦБ, банке «Восточный», Роскосмосбанке, УК «Сбербанк Управление активами», РНПК и СК «Согласие».
Старшим вице-президентом Сбербанка, руководителем дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. Он сменил на этом посту Марка Завадского, который продолжит сотрудничество с организацией в качестве консультанта. Ванин будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме, а также за ее интеграцию с банковским бизнесом. С марта он занимал должность вице-президента Сбербанка по экосистеме для юрлиц, в 2017—2019 годах возглавлял его дочернюю компанию «Деловая среда», до этого был заместителем председателя Московского банка Сбербанка.
Сбербанк сообщил о назначении гендиректора дочерней компании «Диалог», которая специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов власти. Этот пост вместо Дмитрия Козлова заняла Марина Настасенко. Как отметили в банке, она является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем, участвовала в реализации проектов для Министерства безопасности Мексики, правоохранительных органов России, Эквадора и других стран.
Членом правления ЮниКредит Банка назначен Михаил Повалий. В этой должности он будет курировать розничное направление. В последнее время Повалий возглавлял департамент по развитию бизнеса Visa International в России, в 2005 — 2017 годах работал в Альфа-Банке, в том числе с 2013 года отвечал за развитие розницы. До прихода в банковскую сферу Повалий трудился в крупных международных компаниях.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ возглавил Илья Ясинский. До этого он работал заместителем руководителя данного подразделения. Напомним, что должность директора департамента стала вакантной в июне после ухода с этого поста Юрия Полупанова. Сообщалось, что он решил продолжить карьеру вне ЦБ.
Новым врио председателя правления банка «Восточный» утвержден Вячеслав Арутюнян. С 2015 года он работал в Юниаструм Банке, после его присоединения к «Восточному» в 2017-м вошел в руководство объединенной кредитной организации, впоследствии был назначен зампредом правления. В 2011—2013 годах Арутюнян занимал различные должности в Сбербанке. С сентября 2018 года исполняющим обязанности председателя правления «Восточного» являлся Александр Нестеренко.
Главным исполнительным директором банка «Восточный» стал Константин Рогов. При этом он сохранит за собой должность зампреда правления, которую занимает с 2015 года. Тогда же Рогов был назначен финансовым директором организации. В 2013—2015 годах он работал заместителем председателя правления — финдиректором банка «Связной», в 2012-м возглавлял банк «ВестЛБ Восток», до этого трудился в МДМ Банке.
Роскосмосбанк (ранее — Фондсервисбанк) сообщил о назначении трех новых членов правления. Ими стали заместитель президента организации Андрей Кузнецов, руководитель дирекции по информационным технологиям Игорь Коваль и глава дирекции по работе с розничными клиентами Андрей Третьяков.
Кузнецов в 2016—2018 годах руководил департаментом по работе с крупными корпоративными клиентами Бинбанка, в 2014—2016 годах трудился в МДМ Банке. Коваль в 2018-м работал в УК «МДМ», в 2013—2017 годах являлся членом правления Тройка-Д Банка. Третьяков в 2018—2019 годах был аналитиком отдела информационной поддержки клиентов в департаменте реализации активов АСВ, в 2016—2018 годах — управляющим директором Плюс Банка, ранее трудился в Тройка-Д Банке.
IT-руководителем, управляющим директором «Сбербанк Управление активами» назначен Максим Аверин. С 2009 года он работал на различных позициях в НПФ «Лукойл-Гарант» (сейчас переименован в НПФ «Открытие»), с 2014-го являлся в нем техническим директором — руководителем департамента IT. Эту должность Аверин сохранил после присоединения в прошлом году к «Лукойл-Гаранту» двух других пенсионных фондов — НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.
Новым президентом — председателем правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) стала Наталья Карпова. С 2016 года она занимала должность зампреда правления РНПК, курировала блоки андеррайтинга и заключения договоров перестрахования. До этого, с 2005 года, Карпова работала исполнительным вице-президентом группы «Ренессанс Страхование». Напомним, что с момента создания РНПК в 2016 году ее возглавлял Николай Галушин.
Директором по работе с финансово-кредитными организациями страховой компании «Согласие» назначен Николай Русаков. С мая прошлого года он возглавлял департамент по развитию партнерских продаж компании «Ренессанс Жизнь», в 2014—2018 годах был директором по развитию бизнеса партнерского канала СК «Росгосстрах Жизнь», до этого трудился в «Кредитмарте», «Финаме» и Газпромбанке.
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