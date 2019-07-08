Кадры: ЦБ, Сбербанк, ЮниКредит Банк, «Восточный», Роскосмосбанк

Несколько лет назад борода оказалась на пике популярности, и мегаполисы наполнились брутальными «лесорубами». Сейчас хайп сходит на нет, однако многие успешные мужчины не торопятся расставаться с этой частью своего образа. Мы попросили их объясниться.

С 2014 года Почта Банк реализует масштабный экопроект по восстановлению пострадавших лесных участков в России. За пять лет его существования новые деревья появились на площади 825 гектаров. Только этой весной их было высажено больше 400 000.

Сбербанк сменил куратора экосистемы SberX и гендиректора компании «Диалог», ЮниКредит Банк назначил члена правления, кадровые изменения произошли в ЦБ, банке «Восточный», Роскосмосбанке, УК «Сбербанк Управление активами», РНПК и СК «Согласие».

Андрей Ванин

Старшим вице-президентом Сбербанка, руководителем дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. Он сменил на этом посту Марка Завадского, который продолжит сотрудничество с организацией в качестве консультанта. Ванин будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме, а также за ее интеграцию с банковским бизнесом. С марта он занимал должность вице-президента Сбербанка по экосистеме для юрлиц, в 2017—2019 годах возглавлял его дочернюю компанию «Деловая среда», до этого был заместителем председателя Московского банка Сбербанка.

Марина Настасенко

Сбербанк сообщил о назначении гендиректора дочерней компании «Диалог», которая специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов власти. Этот пост вместо Дмитрия Козлова заняла Марина Настасенко. Как отметили в банке, она является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем, участвовала в реализации проектов для Министерства безопасности Мексики, правоохранительных органов России, Эквадора и других стран.

Михаил Повалий

Членом правления ЮниКредит Банка назначен Михаил Повалий. В этой должности он будет курировать розничное направление. В последнее время Повалий возглавлял департамент по развитию бизнеса Visa International в России, в 2005 — 2017 годах работал в Альфа-Банке, в том числе с 2013 года отвечал за развитие розницы. До прихода в банковскую сферу Повалий трудился в крупных международных компаниях.

Илья Ясинский

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ возглавил Илья Ясинский. До этого он работал заместителем руководителя данного подразделения. Напомним, что должность директора департамента стала вакантной в июне после ухода с этого поста Юрия Полупанова. Сообщалось, что он решил продолжить карьеру вне ЦБ.

Вячеслав Арутюнян

Новым врио председателя правления банка «Восточный» утвержден Вячеслав Арутюнян. С 2015 года он работал в Юниаструм Банке, после его присоединения к «Восточному» в 2017-м вошел в руководство объединенной кредитной организации, впоследствии был назначен зампредом правления. В 2011—2013 годах Арутюнян занимал различные должности в Сбербанке. С сентября 2018 года исполняющим обязанности председателя правления «Восточного» являлся Александр Нестеренко.

Константин Рогов

Главным исполнительным директором банка «Восточный» стал Константин Рогов. При этом он сохранит за собой должность зампреда правления, которую занимает с 2015 года. Тогда же Рогов был назначен финансовым директором организации. В 2013—2015 годах он работал заместителем председателя правления — финдиректором банка «Связной», в 2012-м возглавлял банк «ВестЛБ Восток», до этого трудился в МДМ Банке.

Андрей Третьяков

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Роскосмосбанк (ранее — Фондсервисбанк) сообщил о назначении трех новых членов правления. Ими стали заместитель президента организации Андрей Кузнецов, руководитель дирекции по информационным технологиям Игорь Коваль и глава дирекции по работе с розничными клиентами Андрей Третьяков.

Кузнецов в 2016—2018 годах руководил департаментом по работе с крупными корпоративными клиентами Бинбанка, в 2014—2016 годах трудился в МДМ Банке. Коваль в 2018-м работал в УК «МДМ», в 2013—2017 годах являлся членом правления Тройка-Д Банка. Третьяков в 2018—2019 годах был аналитиком отдела информационной поддержки клиентов в департаменте реализации активов АСВ, в 2016—2018 годах — управляющим директором Плюс Банка, ранее трудился в Тройка-Д Банке.

Максим Аверин

IT-руководителем, управляющим директором «Сбербанк Управление активами» назначен Максим Аверин. С 2009 года он работал на различных позициях в НПФ «Лукойл-Гарант» (сейчас переименован в НПФ «Открытие»), с 2014-го являлся в нем техническим директором — руководителем департамента IT. Эту должность Аверин сохранил после присоединения в прошлом году к «Лукойл-Гаранту» двух других пенсионных фондов — НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.

Наталья Карпова

Новым президентом — председателем правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) стала Наталья Карпова. С 2016 года она занимала должность зампреда правления РНПК, курировала блоки андеррайтинга и заключения договоров перестрахования. До этого, с 2005 года, Карпова работала исполнительным вице-президентом группы «Ренессанс Страхование». Напомним, что с момента создания РНПК в 2016 году ее возглавлял Николай Галушин.

Директором по работе с финансово-кредитными организациями страховой компании «Согласие» назначен Николай Русаков. С мая прошлого года он возглавлял департамент по развитию партнерских продаж компании «Ренессанс Жизнь», в 2014—2018 годах был директором по развитию бизнеса партнерского канала СК «Росгосстрах Жизнь», до этого трудился в «Кредитмарте», «Финаме» и Газпромбанке.