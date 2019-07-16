Кадры: АСВ, Сбербанк, «Росгосстрах», «Уралсиб», Райффайзенбанк, «ЭРГО»

В июне серьезную годовщину отметил люксембургский East-West United Bank, входящий в АФК «Система». Когда-то став своеобразным мостом между СССР и Западом, финансовый институт и сегодня играет важную роль в поддержании связей между российским и европейским бизнесом.

Этой весной у Алины Назаровой случилась настоящая перезагрузка: она второй раз стала мамой, а в середине мая возглавила «Альфа Private», подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом.

Сбербанк назначил старшего вице-президента, в «Росгосстрахе» и «ЭРГО» меняются гендиректора, в АСВ — первый заместитель гендиректора, перестановки произошли в банках «Уралсиб» и «Открытие», Райффайзенбанке, «Сбербанк Страхование жизни» и СК «Согласие».

Сбербанк назначил старшего вице-президента, в «Росгосстрахе» и «ЭРГО» меняются гендиректора, в АСВ — первый заместитель гендиректора, перестановки произошли в банках «Уралсиб» и «Открытие», Райффайзенбанке, «Сбербанк Страхование жизни» и СК «Согласие».

Марина Жигалова-Озкан

Со 2 сентября Марина Жигалова-Озкан будет работать старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка. Старший вице-президент Татьяна Завьялова, возглавлявшая данное подразделение с 2017 года, в дальнейшем будет заниматься гуманитарными и медиапроектами банковской группы. Жигалова-Озкан последние 13 лет возглавляла дочернюю компанию Disney в России и СНГ, ранее была первым заместителем гендиректора «Профмедиа», вице-президентом в группе «Интеррос» и одновременно заместителем гендиректора Северо-Западного пароходства, трудилась в ЕБРР в Лондоне.

Андрей Мельников, Валерий Мирошников

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) покидает первый заместитель генерального директора Валерий Мирошников, курировавший ликвидацию банков. Его место займет Андрей Мельников, который в 2004—2016 годах уже трудился в АСВ, отвечал за вопросы страхования вкладов, а с 2014-го — также за деятельность крымского Фонда защиты вкладчиков. После ухода из агентства он занимал пост министра экономического развития Республики Крым, в 2018-м стал вице-президентом Ассоциации банков России.

Геннадий Гальперин

Новым генеральным директором «Росгосстраха» будет назначен Геннадий Гальперин. На этом посту он сменит Николауса Фрая, руководившего страховщиком с 2017 года. Гальперин более восьми лет был генеральным директором «ВТБ Страхования», в 2009—2011 годах занимал пост исполнительного вице-президента группы «Систематика», в 2008—2009 годах работал советником гендиректора концерна «Росатом», ранее являлся исполнительным вице-президентом «Росгосстраха».

Дмитрий Раковщик, Мария Барсова

Произошли изменения в руководстве страховой компании «ЭРГО»: новым гендиректором утвержден Дмитрий Раковщик, исполнительным директором назначена Мария Барсова. Раковщик занимает аналогичную должность в «РЕСО-Гарантии», которой в этом году перешел контроль над компанией. Барсова пришла в «ЭРГО» в 2017 году в качестве операционного директора — заместителя гендиректора по имущественным видам страхования. Ранее она работала в страховой группе «Уралсиб» и «Ренове».

Андрей Морозов

В состав правления банка «Уралсиб» войдет Андрей Морозов, перед которым будут поставлены задачи по развитию розничного бизнеса. О назначении может быть объявлено в конце августа, стало известно порталу Банки.ру. В случае согласования кандидатуры с ЦБ и набсоветом «Уралсиба» Морозов займет должность заместителя председателя правления. Сейчас он является советником предправления банка, до этого работал в Райффайзенбанке управляющим директором в управлении кредитных продуктов.

Андрей Барковский

В банке «Открытие» создано новое структурное подразделение — управление внешних коммуникаций, которое возглавил Андрей Барковский. Он будет подчиняться вице-президенту кредитной организации Анне Кантер-Амелькиной. С 2017 года Барковский был PR-директором «Авито», в 2012—2016 годах отвечал за коммуникационные кампании по запуску бизнеса Tele2 в Москве и других регионах, ранее работал в металлургических, нефтесервисных и IT-компаниях.

Сергей Ромахин

Райффайзенбанк объявил о назначении Сергея Ромахина главным архитектором IT-дирекции. С 2012 года он занимал аналогичную должность в компании «Сбербанк-Технологии» и руководил разработкой системы «CRM Корпоративный», в 2016-м перешел в Сбербанк, где был главным архитектором дивизиона «Цифровая платформа».

Юрий Шевченко

Новым директором по развитию продаж компании «Сбербанк Страхование жизни» стал Юрий Шевченко. Почти 17 лет он проработал в группе «СОГАЗ», где в 2010 году создал и возглавил дирекцию по страхованию перспективных проектов. До этого в разные годы Шевченко трудился в СК «Алроса», «ГУТА-Страховании» и «Страховом доме ВСК».

Татьяна Куликова

Директором по развитию отношений с клиентами «Сбербанк Страхование жизни» назначена Татьяна Куликова. С 2012 года она возглавляла управление методологии и учета «ВТБ Страхования», а также отвечала за операционную деятельность компании. В 2007—2012 годах Куликова была заместителем директора операционного департамента «Капитал-Страхования», ранее работала в СК «ЛУКОЙЛ».

Анжелика Симакова

Департамент развития региональной сети страховой компании «Согласие» возглавила Анжелика Симакова. До нынешнего назначения она больше десяти лет работала на различных должностях в «Росгосстрахе», в том числе с 2017 года была управляющим директором департамента продаж регионального бизнеса и отвечала за развитие подразделений в Приволжском и Южном федеральных округах.