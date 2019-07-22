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Кадры: ВТБ, «Альфа-Капитал», БКС, «Роснано», «Росгосстрах»

ВТБ определился с главой создаваемой жилищной экосистемы, в УК «Роснано» будет новый зампред правления, в «Альфа-Капитале» назначены директора двух департаментов, о кадровых изменениях сообщили БКС и «Росгосстрах».

Вячеслав Дусалеев
Вячеслав Дусалеев

Генеральным директором компании «Жилищная экосистема ВТБ» утвержден Вячеслав Дусалеев. На этом посту он будет отвечать за создание цифровой платформы для подбора, покупки и дальнейшего обустройства недвижимости с использованием финансовых продуктов банка. С прошлого года Дусалеев курировал реализацию стратегических проектов ВТБ в должности советника руководителя глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес», до этого в течение двух лет был зампредом правления банка «Уралсиб», в 2012—2016 годах трудился в РНКБ и Банке Москвы.  

Олег Киселев, Дмитрий Пимкин
Олег Киселев, Дмитрий Пимкин

Новым заместителем председателя правления УК «Роснано» назначен Дмитрий Пимкин. Занимавший эту должность Олег Киселев покинул организацию по собственному желанию, при этом продолжит работу в советах директоров ряда портфельных компаний. Пимкин пришел в «Роснано» в 2009 году, до нынешнего назначения был старшим управляющим директором одноименной УК. С 2013-го он входил в команду Киселева, с прошлого года выполнял функции его заместителя.

Дмитрий Панченко
Дмитрий Панченко

Руководителем дирекции по брокерскому бизнесу БКС стал Дмитрий Панченко. В компании он с 2017 года, работал заместителем управляющего «БКС Брокер». В предыдущие шесть лет Панченко являлся заместителем генерального директора ИК «Фридом Финанс», еще раньше трудился в банке «Национальный Стандарт», Росэнергобанке, компании «РАФ-Брокер» и инвестфонде Moscow Capital.

Илья Батай
Илья Батай

К команде УК «Альфа-Капитал» присоединился Илья Батай в качестве директора департамента информационных технологий. С 2016 года он руководил IT-службой BCS Global Markets (инвестбанковского подразделения БКС), в 2012—2016 годах занимался развитием IT-систем и инфраструктуры дочерних банков Сбербанка в Европе и СНГ. Ранее Батай возглавлял IT-дирекцию финансовой группы «Открытие», занимал различные должности в банке «Уралсиб» и присоединенном к нему Автобанке-Никойл.

Елена Артемьева
Елена Артемьева

Директором департамента аналитики УК «Альфа-Капитал» назначена Елена Артемьева. Она начинала карьеру в органах статистики, работала в Рособоронпоставке, с 2014 года руководила аналитическими подразделениями в «Утконосе», «Брокколи» и «Биглионе». Перед Артемьевой и ее подразделением стоит задача построить в компании систему аналитики, которая позволит отслеживать в режиме реального времени все составляющие бизнес-процессов, а также оптимизировать управление ими.

Дмитрий Демидов
Дмитрий Демидов

«Росгосстрах» сообщил об уходе из компании Дмитрия Демидова, который в последние полгода занимал позицию советника генерального директора. В 2016—2018 годах он возглавлял «ЭРГО Жизнь» (была приобретена «Росгосстрахом» и переименована в «Росгосстрах Жизнь»), а также СК «ЭРГО». В 2013—2016 годах Демидов был директором по страхованию, технологиям и корпоративным продажам в СК «Росгосстрах-Жизнь» (сейчас — «Капитал Лайф Страхование жизни»), до 2012-го трудился в группе Munich Re.

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