Кадры: ВТБ, «Альфа-Капитал», БКС, «Роснано», «Росгосстрах»

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

14 июля в парке «Музеон» прошел фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии. Одним из генеральных партнеров события по традиции стал Росбанк как часть французской финансовой группы Societe Generale.

ВТБ определился с главой создаваемой жилищной экосистемы, в УК «Роснано» будет новый зампред правления, в «Альфа-Капитале» назначены директора двух департаментов, о кадровых изменениях сообщили БКС и «Росгосстрах».

ВТБ определился с главой создаваемой жилищной экосистемы, в УК «Роснано» будет новый зампред правления, в «Альфа-Капитале» назначены директора двух департаментов, о кадровых изменениях сообщили БКС и «Росгосстрах».

Вячеслав Дусалеев

Генеральным директором компании «Жилищная экосистема ВТБ» утвержден Вячеслав Дусалеев. На этом посту он будет отвечать за создание цифровой платформы для подбора, покупки и дальнейшего обустройства недвижимости с использованием финансовых продуктов банка. С прошлого года Дусалеев курировал реализацию стратегических проектов ВТБ в должности советника руководителя глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес», до этого в течение двух лет был зампредом правления банка «Уралсиб», в 2012—2016 годах трудился в РНКБ и Банке Москвы.

Олег Киселев, Дмитрий Пимкин

Новым заместителем председателя правления УК «Роснано» назначен Дмитрий Пимкин. Занимавший эту должность Олег Киселев покинул организацию по собственному желанию, при этом продолжит работу в советах директоров ряда портфельных компаний. Пимкин пришел в «Роснано» в 2009 году, до нынешнего назначения был старшим управляющим директором одноименной УК. С 2013-го он входил в команду Киселева, с прошлого года выполнял функции его заместителя.

Дмитрий Панченко

Руководителем дирекции по брокерскому бизнесу БКС стал Дмитрий Панченко. В компании он с 2017 года, работал заместителем управляющего «БКС Брокер». В предыдущие шесть лет Панченко являлся заместителем генерального директора ИК «Фридом Финанс», еще раньше трудился в банке «Национальный Стандарт», Росэнергобанке, компании «РАФ-Брокер» и инвестфонде Moscow Capital.

Илья Батай

К команде УК «Альфа-Капитал» присоединился Илья Батай в качестве директора департамента информационных технологий. С 2016 года он руководил IT-службой BCS Global Markets (инвестбанковского подразделения БКС), в 2012—2016 годах занимался развитием IT-систем и инфраструктуры дочерних банков Сбербанка в Европе и СНГ. Ранее Батай возглавлял IT-дирекцию финансовой группы «Открытие», занимал различные должности в банке «Уралсиб» и присоединенном к нему Автобанке-Никойл.

Елена Артемьева

Директором департамента аналитики УК «Альфа-Капитал» назначена Елена Артемьева. Она начинала карьеру в органах статистики, работала в Рособоронпоставке, с 2014 года руководила аналитическими подразделениями в «Утконосе», «Брокколи» и «Биглионе». Перед Артемьевой и ее подразделением стоит задача построить в компании систему аналитики, которая позволит отслеживать в режиме реального времени все составляющие бизнес-процессов, а также оптимизировать управление ими.

Дмитрий Демидов

«Росгосстрах» сообщил об уходе из компании Дмитрия Демидова, который в последние полгода занимал позицию советника генерального директора. В 2016—2018 годах он возглавлял «ЭРГО Жизнь» (была приобретена «Росгосстрахом» и переименована в «Росгосстрах Жизнь»), а также СК «ЭРГО». В 2013—2016 годах Демидов был директором по страхованию, технологиям и корпоративным продажам в СК «Росгосстрах-Жизнь» (сейчас — «Капитал Лайф Страхование жизни»), до 2012-го трудился в группе Munich Re.