Кадры: МЭР, Сбербанк, «ВЭБ.РФ», БКС, Deloitte, «Ренессанс Капитал»

Участники «Ралли 30», приуроченного к юбилею банка, преодолели почти 7000 километров на пути от российской столицы до штаб-квартиры группы UniCredit в Италии.

В каких местах люди любят задерживаться после командировки? И часто ли поездки по работе плавно перетекают в мини-отпуска? Чтобы это выяснить, в агентстве делового туризма «Аэроклуб» проанализировали статистику по своим клиентам.

У министра экономразвития появился новый заместитель, в Сбербанке назначен глава дирекции по экосистеме юрлиц, в Deloitte — руководитель практики по услугам фининститутам, о кадровых изменениях сообщили Deloitte, БКС, «Ренессанс Капитал» и другие компании.

У министра экономразвития появился новый заместитель, в Сбербанке назначен глава дирекции по экосистеме юрлиц, в Deloitte — руководитель практики по услугам фининститутам, о кадровых изменениях сообщили БКС, «Ренессанс Капитал» и другие компании.

Полина Бадасен

Тринадцатым по счету заместителем министра экономического развития РФ стала Полина Бадасен. Она будет курировать мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономических процессов, а также вопросы стратегического планирования. В течение последних двух лет Бадасен руководила департаментом макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития, в 2016—2017 годах была замдиректора департамента бюджетной политики и стратегического планирования в Минфине, до этого возглавляла управление разработки макроэкономических сценариев в департаменте денежно-кредитной политики ЦБ, в 2011—2012 годах работала в «Открытие Капитале».

Андрей Клепач

Из состава правления «ВЭБ.РФ» вышел Андрей Клепач, занимавший должность заместителя председателя данного органа. Как пояснили РБК в пресс-службе госкорпорации, это связано с истечением срока его полномочий в качестве члена правления. В то же время он остается главным экономистом «ВЭБ.РФ» и председателем попечительского совета «Института Внешэкономбанка», который занимается экспертной и аналитической деятельностью. Клепач работает в госкорпорации с 2014-го, ранее трудился в Минэкономразвития, в том числе в 2008 году был заместителем министра.

Александр Белокопытов

Сбербанк сообщил о назначении Александра Белокопытова вице-президентом, руководителем дирекции по экосистеме юридических лиц. Это подразделение входит в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» организации. На новой должности Белокопытов будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в упомянутой экосистеме. В Сбербанке он с 2012 года: сначала в розничном блоке курировал развитие зарплатных проектов и прямых продаж, с 2016-го руководил дивизионом «Малый и микробизнес».

Екатерина Трофимова

Партнер Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова возглавила в компании практику по предоставлению услуг финансовым институтам. При этом она продолжит отвечать за консультирование в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, взаимодействия с рейтинговыми агентствами, а также по вопросам интеллектуального лидерства. Трофимова перешла в Deloitte в апреле из Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое возглавляла с момента его создания в 2015 году. Ранее она занимала руководящие должности в Газпромбанке.

Софья Донец

К московской команде «Ренессанс Капитала» присоединилась Софья Донец в качестве директора, экономиста по России и СНГ. Она работала в ЦБ начальником отдела анализа региональной экономики, руководила проектом реструктуризации экономических подразделений регулятора на местах, а также региональной информационно-разъяснительной программой. Ранее экономистом «Ренессанс Капитала» по России и СНГ был Олег Кузьмин. В апреле текущего года он перешел на аналогичную должность в компанию Pharo Management в Лондоне.

Дмитрий Труб

Новым директором по информационным технологиям BCS Global Markets, инвестиционно-банковского подразделения БКС, назначен Дмитрий Труб. В последние годы он трудился в российском подразделении Deutsche Bank: был соруководителем департамента по торговым технологиям, а затем возглавлял IT-команду Global Market Equities в технологическом центре банка. До этого Труб являлся вице-президентом IT-компании First Line Software.

Виктория Миронова

Управление по работе с персоналом «Сбербанк Страхования» возглавила Виктория Миронова. С 2016 по 2019 год она работала директором по управлению персоналом в сети клиник «Доктор рядом», до этого семь лет руководила управлением развития персонала и кадрового администрирования в СК «Альянс Жизнь».

Наталья Новикова

Должность HR-директора компании «Сбербанк Страхование жизни» заняла Наталья Новикова. С прошлого года она руководила управлением по работе с персоналом в «ВТБ Лизинге», в 2017—2018 годах возглавляла отдел кадрового администрирования в Сбербанке. Как отмечается в сообщении страховщика, в сфере управления персоналом Новикова работает более 13 лет.