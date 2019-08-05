Кадры: ЦБ, «Открытие Брокер», «Райффайзен-Лизинг», МТС

Высокие нагрузки, которых требует от нас деловая среда, зачастую плохо сказываются на здоровье. Можно ли решить эту проблему без ущерба для своей карьеры? Business Insider приводит советы предпринимателей и топ-менеджеров.

Успешные люди о том, как сберечь нервы в мире бизнеса

Когда нужно отправить специалиста для постоянной работы за пределы столицы, возникает вопрос: как убедить его переехать и обосноваться на новом месте. Объясняет бизнес-тренер, эксперт по управлению знаниями Мария Мариничева.

В компаниях «Открытие Брокер» и «Райффайзен-Лизинг» сменились первые лица, ЦБ назначил главу департамента финтехнологий, в МТС произошло несколько кадровых изменений.

В компаниях «Открытие Брокер» и «Райффайзен-Лизинг» сменились первые лица, ЦБ назначил главу департамента финтехнологий, в МТС произошло несколько кадровых изменений.

Валерия Авксентьева, Владимир Крекотень

Генеральный директор компании «Открытие Брокер» Валерия Авксентьева покинула этот пост. Она займется развитием собственных проектов, отмечается в сообщении. Новым главой «Открытие Брокера» стал Владимир Крекотень в ранге исполняющего обязанности генерального директора. В компании он работает с 2006 года, в 2011-м был назначен заместителем гендиректора, с 2018-го являлся первым заместителем. Авксентьева руководила «Открытие Брокером» с июня прошлого года.

Иван Зимин

Директором департамента финансовых технологий Банка России утвержден Иван Зимин. В течение последнего года он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В ЦБ Зимин пришел в 2015 году, занимал должность заместителя директора департамента финансовых технологий. В 2012—2015 годах он работал в правовом департаменте Минкомсвязи РФ, возглавляя отдел развития единого информационного пространства и правового обеспечения вопросов защиты информации.

Александр Бобылев

Новым генеральным директором компании «Райффайзен-Лизинг» стал Александр Бобылев. В финансовой отрасли он работает более 16 лет, с 2016 года являлся директором по продажам программы KIA Finance, до этого занимал должность директора управления по работе с партнерами в «Сбербанк Лизинге». В 2010—2015 годах Бобылев возглавлял отдел развития бизнеса в Фольксваген Банке Рус.

Илья Филатов, Дмитрий Хомченко