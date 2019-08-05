Кадры: ЦБ, «Открытие Брокер», «Райффайзен-Лизинг», МТС

В компаниях «Открытие Брокер» и «Райффайзен-Лизинг» сменились первые лица, ЦБ назначил главу департамента финтехнологий, в МТС произошло несколько кадровых изменений.
Генеральный директор компании «Открытие Брокер» Валерия Авксентьева покинула этот пост. Она займется развитием собственных проектов, отмечается в сообщении. Новым главой «Открытие Брокера» стал Владимир Крекотень в ранге исполняющего обязанности генерального директора. В компании он работает с 2006 года, в 2011-м был назначен заместителем гендиректора, с 2018-го являлся первым заместителем. Авксентьева руководила «Открытие Брокером» с июня прошлого года.
Директором департамента финансовых технологий Банка России утвержден Иван Зимин. В течение последнего года он исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В ЦБ Зимин пришел в 2015 году, занимал должность заместителя директора департамента финансовых технологий. В 2012—2015 годах он работал в правовом департаменте Минкомсвязи РФ, возглавляя отдел развития единого информационного пространства и правового обеспечения вопросов защиты информации.
Новым генеральным директором компании «Райффайзен-Лизинг» стал Александр Бобылев. В финансовой отрасли он работает более 16 лет, с 2016 года являлся директором по продажам программы KIA Finance, до этого занимал должность директора управления по работе с партнерами в «Сбербанк Лизинге». В 2010—2015 годах Бобылев возглавлял отдел развития бизнеса в Фольксваген Банке Рус.
В состав правления МТС включены вице-президент по информационным технологиям Дмитрий Хомченко и вице-президент по финансовым сервисам Илья Филатов, который также возглавляет МТС Банк. Одновременно правление покинули вице-президент по цифровым решениям для дома Кирилл Дмитриев и вице-президент по технике Андрей Ушацкий,
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