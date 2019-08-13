Кадры: Финам Банк, Сбербанк, «Хоум Кредит», РСХБ, Райффайзенбанк

Экстремальные ситуации и быт шестерых человек на крохотном пространстве, жара и волны, морские обитатели и экология... Вице-президент ВСК Денис Горбылев рассказал о том, каково это — пересечь Атлантику на весельной лодке.

В этот раз героем нашей традиционной рубрики стал руководитель группы по работе с подразделениями международных компаний Ситибанка Фернандо Флери. Мы поговорили о бразильском карнавале и московском климате, о национальных стереотипах и многом другом.

В Финам Банке назначен предправления, в «Открытие Факторинге» — гендиректор, в Сбербанке — вице-президент, в Россельхозбанке и «Хоум Кредите» — главы управлений. Связь-Банк покинул предправления, назначения прошли в Райффайзенбанке, компаниях «Открытие Брокер», «Росгосстрах», «Росгосстрах Жизнь» и «СМП-Страхование».

В Финам Банке назначен предправления, в «Открытие Факторинге» — гендиректор, в Сбербанке — вице-президент, в «Хоум Кредите» и Россельхозбанке — главы управлений. Связь-Банк покинул предправления, назначения прошли в Райффайзенбанке, компаниях «Открытие Брокер», «Росгосстрах», «Росгосстрах Жизнь» и «СМП-Страхование».

Ярослав Дюсуше

Совет директоров Финам Банка утвердил председателем правления Ярослава Дюсуше. В этой должности он сменил Андрея Шульгу, который сохранил за собой членство в совете директоров кредитной организации. Дюсуше работает в «Финаме» более десяти лет, с 2015-го является заместителем гендиректора холдинга. До 5 августа 2019 года возглавлял коллегию Ассоциации форекс-дилеров, покинул этот пост в связи с расширением полномочий в рамках нового назначения.

Оксана Смирнова-Крелль

Оксана Смирнова-Крелль заняла пост вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка. Под ее руководством будут внедряться инженерные продукты совместно с департаментами IТ функциональных блоков, осуществляться работа коммуникационной функции и двух управлений блока «Технологии». С 2016-го Смирнова-Крелль руководила информационно-технологическим блоком и являлась членом правления МТС Банка, в 2013—2016 годах в ранге гендиректора возглавляла компанию «Интервейл». До этого работала в Связном Банке, Банке Москвы, Сведбанке и Свенска Хандельсбанкен.

Денис Ноздрачев

В Связь-Банке, санация которого завершилась в конце июля, освободилось кресло председателя правления. Этот пост покинул Денис Ноздрачев, возглавлявший кредитную организацию без малого десять лет. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон, следует из опубликованного решения совета директоров банка. Ноздрачев работает в банковской сфере с 1998 года, до перехода в Связь-Банк в августе 2009-го занимал различные должности в ВЭБе. Возможным претендентом на освободившуюся должность в СМИ называют топ-менеджера ПСБ Александра Чернощекина.

Артем Дуров

Пост генерального директора компании «Открытие Факторинг» занял Артем Дуров. Прежний глава этой дочерней компании банка «Открытие» Виктор Вернов стал лидером нового факторингового бизнеса «Факторинг Плюс». Дуров работает в «Открытие Факторинге» с момента основания в 2016 году, ранее отвечал за стратегию, технологии, продукты, процессы, финансовый блок и HR в ранге исполнительного директора. Является идеологом технологии онлайн-факторинга.

Анна Парфенова

В управлении по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка появилась новая команда по развитию цифровых каналов обслуживания SME, руководителем которой стала Анна Парфенова. В числе ее стратегических задач указаны развитие мобильного и интернет-банка для малого бизнеса. Прежде Парфенова руководила направлением «Юла.Недвижимость» в группе Mail.ru, развивала цифровые продукты сервиса бронирования авиабилетов и отелей Anywayanyday и запустила на рынок несколько стартапов.

Юрий Новиков

Юрий Новиков возглавил управление инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка. Он займется привлечением финансирования для крупнейших заемщиков, продажей инструментов финансовым институтам, а также собственными эмиссиями банка. До прихода в РСХБ Новиков около десяти лет руководил управлением долговых рынков капитала и корпоративного финансирования Росбанка. С 2006 года занимал должность вице-президента департамента рынков капитала в инвестиционном банке «КИТ Финанс».

Петр Капун

Директором по управлению рисками Хоум Кредит Банка назначен Петр Капун. Он сосредоточится на дальнейшем совершенствовании системы риск-менеджмента банка и внедрением ведущих практик, базирующихся на современных IT-технологиях и отвечающих всем вызовам рынка. Капун пришел в кредитную организацию из крупнейшего чешского розничного банка Česká Spořitelna, где на протяжении 12 лет управлял рисками. В 2005—2007 годах руководил департаментом взыскания в пражском подразделении Citibank.

Екатерина Казаченко

Екатерина Казаченко заняла должность операционного директора компании «Открытие Брокер». В числе ее первостепенных задач — организация бесшовной сквозной поддержки бизнеса, ускорение процесса разработки и вывода новых сервисов и решений, а также обеспечение бесперебойности клиентского бизнеса и перестройка процессов в идеологии digital first. Прежде Казаченко порядка десяти лет отвечала за работу всех поддерживающих и инфраструктурных подразделений Barclays Capital в России, будучи генеральным директором и главным операционным директором. Ранее отвечала за развитие международной инфраструктуры компании «БКС».

Евгений Ниссельсон, Елена Белоусенко

Команда «Росгосстраха» продолжает пополняться выходцами из ВТБ. Вслед за гендиректором Геннадием Гальпериным в «Росгосстрах» перешли восемь сотрудников из «ВТБ Страхования», став его советниками. Среди них Андрей Никитин, Кирилл Бобыльков, Евгений Решетин, Елена Белоусенко, Алексей Печенкин, Евгений Ниссельсон, Алексей Портнов и Константин Антонов.

Вячеслав Воробьев, Кирилл Бровкович

В то же время правление страховой компании покинули Вячеслав Воробьев, Кирилл Бровкович и Дмитрий Пурсанов. При этом Вячеслав Воробьев и Кирилл Бровкович уходят из «Росгосстраха», а Дмитрий Пурсанов продолжит руководить блоком «Автострахование», сообщает АСН.

Александр Шайкин

Заместителем генерального директора СК «СМП-Страхование» по андеррайтингу, перестрахованию и урегулированию убытков назначен Александр Шайкин. Он пришел в компанию в июне 2018 года, заняв должность советника генерального директора. До того возглавлял управление андеррайтинга розничного бизнеса СК «Сбербанк Cтрахование», ранее — департамент развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть», прежде работал в «ВТБ Страховании».

Михаил Белянин

Развивать отношения с партнерами СК «Росгосстрах Жизнь» будет Михаил Белянин. В ранге директора он займется развитием партнерского канала продаж в рамках группы «Открытие», а также установлением сотрудничества с внешними финансовыми институтами. Белянин также пришел в компанию из «ВТБ Страхования», где развивал продажи в рамках группы ВТБ. Курировал региональную сеть коучей дочерней компании «ВТБ Страхование жизни» и иностранные дочерние банки.