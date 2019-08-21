Кадры: «Открытие», Инбанк, РНПК, УБРиР, «Росгосстрах», «Согласие»

18 августа завершился шестой по счету Alfa Future People. Генеральным партнером самого масштабного, технологичного, а в этом году еще и стойкого фестиваля России традиционно стал Альфа-Банк.

В РНПК назначен зампред правления, в Инбанке — руководитель направления private banking, в «Открытии», УБРиР и «Согласии» — главы департаментов, в Rockwell Capital — PR-директор. У гендиректора «Росгосстраха» появились еще два советника.

В РНПК назначен зампред правления, в Инбанке — руководитель направления private banking, в «Открытии», УБРиР и «Согласии» — главы департаментов, в Rockwell Capital — PR-директор. У гендиректора «Росгосстраха» появились еще два советника.

Юрий Гущин

Наблюдательный совет Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) утвердил кандидатуру Юрия Гущина на пост заместителя председателя правления. В новой должности Гущин будет курировать деятельность блока андеррайтинга и методологии РНПК. До этого он возглавлял блок андеррайтинга в СК «Росгосстрах», ранее занимал руководящие должности в группе «Ренессанс Страхование», СК «Альянс» и других компаниях.

Екатерина Чиркова

Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие». Она будет отвечать за взаимодействие со всеми крупнейшими корпоративными клиентами банка для обеспечения выполнения стратегических задач и укрепления позиций кредитной организации на рынке. Чиркова работает в «Открытии» с мая 2018-го, за год сформированная ею команда обеспечила увеличение клиентской базы и заметный рост корпоративного кредитного портфеля. До этого 15 лет она проработала в структурах Сбербанка, начинала карьеру кредитным инспектором территориального банка, доросла до главы управления финансирования недвижимости CIB Центрального аппарата.

Ольга Стебакова

Главой департамента частного банковского обслуживания Инбанка назначена Ольга Стебакова. В кредитной организации она будет отвечать за направление private banking — формирование и реализацию долгосрочной стратегии по развитию премиального обслуживания. Стебакова обладает более чем 20-летним опытом работы в банковском секторе, за эти годы она прошла путь от рядового экономиста до вице-президента банка.

Вадим Белопольский

Департамент розничного бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) возглавил Вадим Белопольский. С 2016-го он руководил департаментом электронного бизнеса УБРиР, отвечал за стратегию создания и развития digital-продуктов и организацию продаж в онлайн-каналах. Последние несколько лет активно занимался деятельностью в области электронной коммерции и дистанционного банковского обслуживания. Ранее работал на руководящих должностях в Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Visa International.

Анна Усачева

Должность PR-директора инвестиционного фонда Rockwell Capital со 2 сентября займет Анна Усачева. В настоящее время фонд, принадлежащий Глебу Франку, реализует совместный с «ВЭБ.РФ» строительный проект. Ранее Усачева была PR-директором киностудии «Союзмультфильм», в 2013—2016 годах отвечала за разработку и реализацию плана по открытости Минобрнауки РФ в должности главы департамента информационной политики. С 2005-го возглавляла пресс-службу Московского городского суда, взаимодействовала со СМИ и общественностью, была автором и ведущей популярных правовых программ на телевидении, радио и в печати.

Олег Меркулов

Сергей Конкин Олег Меркулов 1 /2

Советниками гендиректора «Росгосстраха» стали еще два выходца из «ВТБ Страхования» — Олег Меркулов и Сергей Конкин. Меркулов и Конкин были первыми заместителями гендиректора СК «ВТБ Страхование» (с 2011 и 2010 года соответственно), ранее оба работали в СК «Капитал Страхование Жизни» — Меркулов являлся гендиректором компании, а Конкин — его первым заместителем. До того оба трудились в СК «Росгосстрах-Столица» и Альфа-Банке.

Дмитрий Евграфов

Директором департамента развития продаж в региональной сети СК «Согласие» назначен Дмитрий Евграфов. Он присоединился к команде «Согласия» в апреле 2014-го, возглавив управление развития региональных продаж, в 2017-м стал замдиректора департамента развития продаж в региональной сети. Принимал активное участие в построении матричной системы управления в корпоративном блоке региональной сети. Ранее с 2009-го в течение пяти лет проработал в «Ингосстрахе», в том числе в должности начальника отдела прямых продаж.