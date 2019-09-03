Кадры: Росбанк, МКБ, Альфа-Банк, «Росгосстрах», «Открытие Брокер»

Чтобы познакомиться с премиальным обслуживанием Ситибанка, редакция устроила эксперимент. Я прошла такой же путь, какой проходит новый состоятельный клиент организации, — от открытия счета до составления инвестиционного портфеля. Рассказываю, что удалось узнать и понять.

Росбанк объявил о перестановках в руководстве, Альфа-Банк и «Росгосстрах» назначили новых членов правления, о кадровых изменениях сообщили МТС, Московский Кредитный Банк, «Открытие Брокер» и «Сбербанк Страхование жизни».

Росбанк объявил о перестановках в руководстве, Альфа-Банк и «Росгосстрах» назначили новых членов правления, о кадровых изменениях сообщили МТС, Московский Кредитный Банк, «Открытие Брокер» и «Сбербанк Страхование жизни».

Мария Русева

Первым заместителем председателя правления Росбанка назначена Мария Русева. Она заменит в этой должности Андре-Марка Прудана, вышедшего на пенсию. Русева будет курировать финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, контроль и финансовый мониторинг, комплаенс, закупки. С 2015 года она занимала должность председателя правления банка Societe Generale Serbia, до этого более десяти лет проработала в болгарском Societe Generale Expressbank.

Алексей Лола

После одобрения кандидатуры Банком России Алексей Лола станет членом правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса. Ранее данное направление курировал первый зампред правления Арно Дени, решивший покинуть группу Societe Generale. Лола работает в Росбанке с 2017 года, с января 2019-го возглавляет департамент цифрового розничного бизнеса. В 2014—2017 годах он занимал руководящие должности в банке «ДельтаКредит».

Максим Лукьянович

Заместителем Алексея Лолы будет назначен Максим Лукьянович. В Росбанк он пришел в 2017-м в качестве директора департамента малого бизнеса, с июня текущего года возглавил также департамент сети и развития продаж розничного бизнеса. Ранее Лукьянович в разное время руководил дирекцией малого бизнеса ВТБ, департаментом малого бизнеса Банка Москвы, трудился в МДМ Банке и Райффайзенбанке.

Сергей Поляков

Новым членом правления Альфа-Банка стал Сергей Поляков, в последнее время занимавший должность IT-директора организации. В 2013—2018 годах он работал на Московской бирже — входил в состав правления и был директором по информационным технологиям. До этого Поляков являлся управляющим директором по технологиям и стратегическому развитию торговой платформы Quadriserv.

Ирина Гудкова

Директором юридического департамента Московского Кредитного Банка (МКБ) назначена Ирина Гудкова. В банковской сфере она работает более 19 лет, с 2013 года руководила юридическим департаментом Бинбанка, с 2001-го была начальником управления правового сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка. Одной из задач Гудковой станет централизация юридической экспертизы организации.

Евгений Ниссельсон, Елена Белоусенко

Алексей Печенкин, Олег Меркулов Евгений Ниссельсон, Елена Белоусенко 1 /2

Совет директоров «Росгосстраха» одобрил включение в состав правления четырех новых членов — Елены Белоусенко, Олега Меркулова, Алексея Печенкина, Евгения Ниссельсона. Белоусенко с 2017 года возглавляла «ВТБ Медицинское страхование», остальные новые топ-менеджеры перешли в «Росгосстрах» из «ВТБ Страхования». Меркулов с 2011 года был первым заместителем гендиректора этой компании, Печенкин тогда же был назначен заместителем гендиректора, Ниссельсон с 2013 года занимал должность заместителя гендиректора — руководителя департамента анализа рисков.

Алексей Барсегян

Должность вице-президента по корпоративным и правовым вопросам МТС занял Алексей Барсегян. С 2003 года он трудился на различных позициях в АФК «Система», в том числе с 2011-го руководил юридическим департаментом корпорации, с 2013-го являлся исполнительным вице-президентом комплекса по правовым вопросам.

Алексей Глазков

Новый департамент цифрового бизнеса компании «Открытие Брокер» возглавил Алексей Глазков. В 2017—2019 годах он руководил направлением e-commerce в НЛМК, до этого работал digital-директором по розничным продуктам в банке «Открытие», в 2014—2016 годах отвечал за цифровое направление в сегменте B2C в «ВымпелКоме». В нынешней должности Глазков будет заниматься развитием онлайн-сервисов, digital-каналов и автоматизацией цифрового бизнеса брокера.

Роман Локтионов

СК «Сбербанк Страхование жизни» сообщила о назначении Романа Локтионова директором по инвестиционным операциям. С прошлого года он возглавлял казначейство компании, в 2010—2017 годах работал в Россельхозбанке: сначала также руководил казначейством, затем был первым заместителем директора департамента операций на финрынках. Локтионов будет отвечать за инвестирование страховых резервов и собственных средств «Сбербанк Страхование жизни», формирование соответствующей аналитической отчетности, а также станет контролировать соблюдение инвестиционной политики.