Кадры: ВТБ, Почта Банк, «СОГАЗ», «Альфа-Капитал», «ВЭБ.РФ», МТС

Субботнее утро 7 сентября для многих сотрудников компаний группы Societe Generale выдалось «зеленым». Они посвятили его одному из самых интересных направлений садового искусства — созданию затейливого лабиринта из живых растений.

В Почта Банке — новый член правления, в ВТБ — советник председателя правления, в «СОГАЗе» — исполнительный директор. Кадровые изменения произошли в «ВЭБ.РФ», «Альфа-Капитале», «МегаФоне» и МТС.

В Почта Банке — новый член правления, в ВТБ — советник председателя правления, в «СОГАЗе» — исполнительный директор. Кадровые изменения произошли в «ВЭБ.РФ», «Альфа-Капитале», «МегаФоне» и МТС.

Григорий Бабаджанян

В состав правления Почта Банка включен Григорий Бабаджанян. В организацию он пришел в 2015 году, тогда же был назначен вице-президентом, занимал должность директора по развитию розничного бизнеса, а с апреля текущего года является директором по продуктам и технологиям. В 2010—2015 годах Бабаджанян работал в Альфа-Банке, где прошел карьерный путь от директора по кредитным продуктам до заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».

Вадим Кулик

У президента — председателя правления ВТБ появился новый советник — Вадим Кулик. Ранее СМИ сообщали о его возможном назначении первым зампредом правления организации. Как уточнил представитель ВТБ, в нынешней должности Кулик будет заниматься широким кругом вопросов, включающим IT, большие данные и риски. С 2017 года и до минувшего июня он работал заместителем председателя правления Газпромбанка, ранее несколько месяцев был первым зампредом правления в «Открытие Холдинге», в 2008—2017 годах занимал руководящие должности в Сбербанке.

Роман Цивинюк

Исполнительным директором по розничному страхованию «СОГАЗа» назначен Роман Цивинюк. Его основными задачами станут построение коммерчески успешной модели работы розничного блока и эффективной схемы продаж, развитие продуктовой линейки и внедрение системы качества клиентского сервиса. До нынешнего назначения Цивинюк трудился вице-президентом, руководителем розничного блока СМП Банка. Ранее занимал различные должности в Банке Москвы, Газпромбанке, ВТБ 24 и Альфа-Банке.

Алексей Кечко

Главным стратегом «ВЭБ.РФ» стал Алексей Кечко. Перед ним стоит задача по подготовке новой стратегии группы на период до 2024 года. Более 17 лет Кечко проработал в банковской сфере, в том числе три года руководил филиалом Сбербанка в Индии, до этого курировал в Газпромбанке взаимодействие с финансовыми институтами и управление рисками дочерних кредитных организаций.

Артем Шаров

«ВЭБ.РФ» назначил Артема Шарова генеральным директором дочерней компании VEB Asia. Он займется созданием платформы для эффективного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Шаров имеет большой опыт работы в АТР, говорится в сообщении ВЭБа. Ранее он занимался продвижением продукции российских компаний, оценкой и развитием перспективных направлений бизнеса, выводом брендов на новые рынки, привлечением инвесторов.

Ашот Минасян

УК «Альфа-Капитал» сообщила о назначении Ашота Минасяна руководителем направления торговых операций в департаменте управления активами. Это кадровое решение призвано усилить команду и улучшить сервис для клиентов в части торговли акциями, облигациями и совершения сделок репо. До прихода в «Альфа-Капитал» Минасян возглавлял департамент репо в группе «БКС», еще раньше занимал аналогичную позицию в Банке Москвы.

Андрей Левыкин

Новым генеральным директором компании «МегаФон Ритейл» станет Андрей Левыкин. Он начал работать в «МегаФоне» в 2005 году в Поволжском филиале, с 2013-го руководил Дальневосточным филиалом, в феврале 2019-го стал директором по региональному развитию и отвечал за работу оператора на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа. Кирилл Шибанов, возглавлявший «МегаФон Ритейл» в течение последних трех лет, покидает компанию и займется собственными проектами.

Игорь Мишин

Вице-президентом МТС, курирующим развитие медиабизнеса, назначен Игорь Мишин. Он является вице-президентом Академии российского телевидения и выступал продюсером ряда фильмов, с 2014 по 2016 год был генеральным директором компании «ТНТ-Телесеть», в 2011—2014 годах возглавлял группу A-One Concept Media, до этого занимал другие руководящие должности в сфере медиа.