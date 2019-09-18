Кадры: Visa, «Дом.РФ», «ВТБ Капитал Форекс», МТС, «МегаФон»

В российском подразделении Visa будет новый гендиректор, назначены глава компании «ВТБ Капитал Форекс», вице-президент МТС и директор по корпоративным коммуникациям «МегаФона», кадровые изменения произошли в «Дом.РФ», одноименном банке и инвесткомпании ITI Capital.
ЦБ утвердил назначение Михаила Громова заместителем председателя правления банка «Дом.РФ». На этом посту он будет курировать IT-направление. В феврале текущего года Громов стал вице-президентом банка, а также директором по информационным технологиям компании «Дом.РФ». В 2018—2019 годах он трудился в Сбербанке — руководил департаментом IT в блоке Sberbank International. В 2014—2018 годах Громов возглавлял департамент качества компании «Сбербанк-Технологии».
Управляющим директором компании «Дом.РФ» и вице-президентом одноименного банка назначен Александр Гарифулин. Он будет отвечать за направление секьюритизации и развитие рынка ипотечных ценных бумаг, а также курировать казначейство «Дом.РФ». Ранее Гарифулин работал в Morgan Stanley, в последние годы — в головном офисе в Нью-Йорке в качестве исполнительного директора кредитного департамента.
Новым генеральным директором Visa в России станет Михаил Бернер. Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября. Предыдущий глава российского подразделения платежной системы Екатерина Петелина переходит на должность главного операционного директора Visa в регионе Северной Америки. Бернер ранее был членом правления, руководителем дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка.
Генеральным директором компании «ВТБ Капитал Форекс» утвержден Сергей Жаров. В финансовой сфере он работает больше 20 лет и прошел путь от трейдера до топ-менеджера, в частности занимал руководящие должности в группе «КИТ Финанс» и «Балтийском финансовом агентстве». Предыдущий гендиректор «ВТБ Капитал Форекса» Александр Сокологорский перешел в брокерское подразделение банка ВТБ, где займется новыми проектами в рамках розничного инвестиционного обслуживания клиентов.
Генеральный директор МГТС Павел Кузнецов освобожден от занимаемой должности и одновременно назначен на нее в ранге исполняющего обязанности сроком на три года. Также он вошел в руководство МТС в качестве вице-президента — директора региона «Москва». Данное решение связано с функциональным объединением двух компаний в Московском регионе, говорится в сообщении. Кузнецов руководит МГТС с 2018 года, до этого был президентом «Ситроникса» и занимал другие посты в структурах АФК «Система».
Новым директором по корпоративным коммуникациям «МегаФона» назначен Александр Демчук. Ранее эту должность занимал Артем Лебедев.
К команде аналитиков ITI Capital присоединилась Анна Куприянова. Она обладает экспертизой в промышленном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, отметили в инвесткомпании. В частности, в разные годы Куприянова работала в аналитических подразделениях «Ренессанс Капитала», «Уралсиб Кэпитал» и Ситибанка.
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