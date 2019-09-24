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Кадры: Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Банк непрофильных активов

У предправления Банка непрофильных активов появился новый заместитель, Промсвязьбанк назначил главу дирекции частного капитала, ВТБ — руководителя департамента по работе со СМИ, кадровые изменения произошли в Сбербанке и «ВТБ Страховании».

Дмитрий Беленов
Дмитрий Беленов

Заместителем президента — председателя правления Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста», утвержден Дмитрий Беленов. В зону его ответственности вошли блоки «Финансы» и «Риски», а также службы внутреннего аудита и контроля. С прошлого года Беленов являлся заместителем гендиректора — главным финансовым директором и членом правления «Роскосмоса», в 2008—2018 годах работал заместителем генерального директора компании «Сбербанк Капитал», входил в комитет по проблемным активам центрального аппарата Сбербанка.

Анна Козловская
Анна Козловская

На должность старшего управляющего директора — директора по связям с общественностью Сбербанка назначена Анна Козловская. К своим обязанностям она приступит 3 октября. До прихода в Сбербанк Козловская отвечала за коммуникационную стратегию Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков (включая Россию и страны СНГ), управление корпоративной репутацией и развитие взаимоотношений с партнерами компании. Ранее возглавляла департамент внешних связей и коммуникаций The Coca-Cola Company в России, на Украине и в Белоруссии.

Наталья Диркс
Наталья Диркс

Сбербанк покидает старший вице-президент, операционный директор Наталья Диркс. Курируемые ею направления будут находиться в зоне ответственности руководителя операционного центра Ольги Бычковой и директора межрегионального центра технической поддержки Алексея Серых. Они продолжат работать в прямом подчинении исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому. Диркс пришла в Сбербанк в 2010 году на должность директора центра сопровождения клиентских операций «Южный порт», в 2014-м сообщалось о ее назначении руководителем операционного блока.

Елизавета Голикова
Елизавета Голикова

ВТБ сообщил о назначении Елизаветы Голиковой старшим вице-президентом — директором департамента по работе со СМИ. Вадим Суховерхов, возглавлявший это подразделение, перешел на должность советника президента — председателя правления банка. С 2016 года Голикова была соруководителем объединенной редакции РБК, до этого с 2013-го являлась руководителем службы интернет-проектов ТАСС и главным редактором сайта агентства, ранее работала в издательском доме «Коммерсантъ».

Наталья Капинос
Наталья Капинос

Дирекцию частного капитала Промсвязьбанка (ПСБ) возглавила Наталья Капинос. В числе ее основных задач — развитие региональной сети private banking, повышение качества обслуживания клиентов и оптимизация продуктовой линейки. С 2014 года Капинос входила в правление Абсолют Банка, курировала обслуживание частных лиц и была главой направления «Абсолют Частный банк». До этого в разные годы руководила блоками private banking в Бинбанке и Сведбанке, трудилась в МДМ Банке и «Уралсибе».

Алексей Володин
Алексей Володин

Исполняющим обязанности генерального директора компании «ВТБ Страхование», входящей в группу «СОГАЗ», назначен Алексей Перепелкин. Предыдущий руководитель страховщика Алексей Володин перешел в «Росгосстрах», где на данный момент занимает должность советника, уточнило Агентство страховых новостей. Перепелкин является директором по правовым вопросам «СОГАЗа», следует из информации на сайте Федеральной антимонопольной службы.

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