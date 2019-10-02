Кадры: МЭР, «Россиум», «Зенит», ВТБ, «Дом.РФ», «Альфа-Капитал»

26 сентября состоялась традиционная вечеринка «Клуба партнеров Абсолют Банка» для застройщиков и риелторов. Прибыв в пространство Omega Rooftop гости погрузились в футуристическую атмосферу и попробовали представить, каким должен быть прогрессивный мегаполис, а также понять, в каком направлении ему следует развиваться.

Для многих налаживать контакт с новым человеком — примерно как втыкать себе в руку вилку. В колонке для портала Minutes.co мотивационный оратор Ричард Ньюман делится советами, которые помогут заводить полезные знакомства без психологического дискомфорта.

Как заниматься нетворкингом, если вы его ненавидите

У министра экономразвития появился первый заместитель, в концерне «Россиум» назначен новый руководитель, в банке «Зенит» — главный управляющий директор, в ВТБ — зампред правления, в «Дом.РФ» — директор по операционному управлению. Назначения прошли в УК «Альфа-Капитал», МТС Банке и Русфинанс Банке.

У министра экономразвития появился первый заместитель, в концерне «Россиум» назначен новый руководитель, в банке «Зенит» — главный управляющий директор, в ВТБ — зампред правления, в «Дом.РФ» — директор по операционному управлению. Назначения прошли в МТС Банке, УК «Альфа-Капитал» и Русфинанс Банке.

Михаил Бабич

Михаил Бабич, в июне 2019-го занявший пост заместителя министра Минэкономразвития, стал его первым заместителем, сообщают «РИА Новости». К повышению его кандидатуру рекомендовал министр Максим Орешкин, высоко оценивший успехи Бабича за несколько месяцев работы в министерстве.

Сергей Судариков

Основной акционер группы компаний «Регион» Сергей Судариков возглавил подконтрольную Роману Авдееву инвестиционно-промышленную группу «Россиум». Последняя станет центром консолидирования активов этих двух холдингов, о возможном слиянии которых стало известно в начале июня 2019 года. Тогда бизнесмены подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

При этом Роман Авдеев продолжит возглавлять совет директоров концерна и заниматься стратегическими вопросами развития активов «Россиума».

Александр Тищенко

Главным управляющим директором «Зенита» стал Александр Тищенко. На этом посту он будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии всей банковской группы «Зенит», деятельность которой прежде контролировал как представитель ключевого акционера — «Татнефти». С апреля 2018-го он был старшим вице-президентом «Зенита», с июня 2019-го входит в состав акционеров банка. С 2006-го занимал руководящие позиции в «Татнефти» и ее дочерних предприятиях.

Вадим Кулик

Вадим Кулик, недавно ставший советником президента — председателя правления ВТБ, занял пост его заместителя. Назначение вступит в силу с даты согласования кандидатуры Кулика Центробанком. Он будет курировать IТ, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование. В 2017—2019 годах он был зампредом правления Газпромбанка, до этого — первым зампредом правления холдинга «Открытие». В 2008—2017 годах работал в Сбербанке, ранее — в ВТБ 24, Пробизнесбанке и банке «Империал».

Иван Голиков

Директором по операционному управлению группы компаний «Дом.РФ» назначен Иван Голиков. Среди его ключевых задач — внедрение лучших мировых практик и увеличение эффективности операционных процессов АО «Дом.РФ», банка «Дом.РФ» и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Предыдущие три года Голиков был старшим операционным руководителем Amazon.com в США. До этого занимался планированием и управлением операционными процессами в международных компаниях.

Алексей Обухов

Блок «Розничный бизнес» УК «Альфа-Капитал» возглавил Алексей Обухов. Он также войдет в правление компании. Обухов имеет большой опыт работы с розницей в различных секторах с фокусом на построение технологичного розничного бизнеса. Ранее он возглавлял департамент развития агентского канала «Росгосстраха», прежде был руководителем по развитию бизнеса потребкредитования в Альфа-Банке, дивизионным директором по продажам в ГК «Связной».

Сергей Смирнов

МТС Банк сообщил о назначении Сергея Смирнова вице-президентом по стратегии. Он будет курировать вопросы касательно стратегии банка, в том числе стратегии его интеграции в формирующейся экосистеме МТС. С 2017-го Смирнов занимал пост старшего управляющего директора дирекции по развитию экосистемы Sber X Сбербанка, с 2014-го был управляющим директором, главой управления государственных и муниципальных проектов и программ Sberbank CIB. Ранее работал в администрации президента РФ, был замначальника департамента управления по внутренней политике (по ЦФО и СЗФО).

Алексей Бородавин

Департамент автокредитования Русфинанс Банка возглавил Алексей Бородавин. Он займется формированием и реализацией стратегии развития направления автокредитования, а также дальнейшим расширением отношений с автопроизводителями и крупными дилерскими сетями. С 2016-го Бородавин возглавлял управление продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс Банка, ранее занимал руководящие должности в Первобанке. Начинал карьеру в 2001-м в КБ «ПромэкБанк» (с 2005 года — Русфинанс Банк).