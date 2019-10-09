Кадры: Росбанк, «Альфа-Капитал», МГТС

3 октября финансовая организация собрала журналистов, чтобы рассказать о новом этапе развития подразделения по работе с владельцами крупного капитала. Его клиенты будут получать инвестиционное консультирование по стандартам Societe Generale Private Banking.

Никогда не разговаривайте с неизвестными, глядя на послужной список, составленный ими самими. Соискатели постоянно приукрашивают свои достижения, а то и приписывают себе чужие, пишет MarketWatch.

Произошли изменения в руководстве департамента малого бизнеса Росбанка, «Альфа-Капитал» назначил главу департамента планирования, анализа и стратегии, МГТС расширила состав правления.

Дмитрий Смирнов

Директором департамента малого бизнеса Росбанка стал Дмитрий Смирнов. В организацию он пришел в 2015 году на должность руководителя центра стратегической координации, с 2017-го работал заместителем директора департамента малого бизнеса. На новом посту Смирнов будет подчиняться Максиму Лукьяновичу, заместителю директора по розничному бизнесу группы Росбанка.

Александра Бугаева

Должность заместителя директора департамента малого бизнеса Росбанка заняла Александра Бугаева. Она работает в организации с 2015 года и до нынешнего назначения возглавляла управление продаж в упомянутом департаменте. В зону ответственности Бугаевой будут входить, в частности, организация продаж банковских продуктов и обслуживание клиентов из сегмента малого бизнеса во всей сети Росбанка.

Алексей Панюшкин

Руководителем департамента планирования, анализа и стратегии УК «Альфа-Капитал» назначен Алексей Панюшкин. Карьеру он начинал в 2008-м в инвестиционном бутике Chiron Partners в Нью-Йорке, затем до 2014 года занимал должность менеджера в инвестиционном фонде Alfa Capital Partners, в дальнейшем работал в CTF (холдинговой компании консорциума «Альфа-Групп»), где курировал процессы финансового и стратегического планирования, а также инвестиционного контроля в субхолдингах Х5 Retail Group, «АльфаСтрахование», «Росводоканал». В «Альфа-Капитале» Панюшкин будет отвечать за процессы бюджетирования, управленческую и аналитическую отчетность, а также за стратегический анализ, планирование и целеполагание.

Владислав Медведев