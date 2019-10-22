Кадры: «Альфа-Капитал», «Открытие Брокер», «Райффайзен Капитал»

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Что важнее — этические нормы или собственная карьера? Иногда финансистам приходится выбирать. Тем интереснее будет посмотреть фильмы из специальной подборки ассоциации АССА, в которых вопросы этики ставятся ребром.

В компании «Райффайзен Капитал» сменился гендиректор. «Альфа-Капитал» назначил главу дирекции альтернативных инвестиций, «Открытие Брокер» — куратора продаж по банковским каналам, в группе QIWI ушел в отставку финдиректор.

Ольга Сумина

Новым генеральным директором и председателем правления УК «Райффайзен Капитал» стала Ольга Сумина. Она сменила на этих постах Владимира Соловьева, руководившего компанией с 2009 года. Сумина более 17 лет работает в финансовой отрасли, с прошлого года была гендиректором УК «Уралсиб», в 2007—2018 годах занимала различные должности в «Райффайзен Капитале», в том числе входила в правление. Возглавляет комитет НАУФОР по доверительному управлению и комитет Московской биржи по коллективным инвестициям.

Екатерина Ганцева

К команде УК «Альфа-Капитал» присоединилась Екатерина Ганцева в должности руководителя дирекции альтернативных инвестиций. С 2016 года она являлась вице-президентом НАУФОР, курировала деятельность ассоциации в сфере рынка коллективных инвестиций и GR-процессы. До этого с 2010 года работала в АО «Сбербанк Управление активами» руководителем группы развития инфраструктуры, еще раньше возглавляла юридический отдел в НП «Национальная лига управляющих». В «Альфа-Капитале» ключевыми задачами Ганцевой станут развитие сегмента розничных ЗПИФов и работа с институциональными инвесторами.

Алексей Куртов

Компания «Открытие Брокер» сообщила о назначении Алексея Куртова заместителем генерального директора по взаимодействию с ключевыми каналами продаж банка «Открытие». В разное время он трудился в Пробизнесбанке, Русском Банке Развития и «Тройке Диалог», руководил направлением корпоративных продаж в «ВТБ Пенсионном фонде». В 2011 году Куртов перешел в «ВТБ Капитал Управление инвестициями», где реализовывал стратегию по работе с розничными клиентами.

Владислав Пошморга

Финансовый директор QIWI Владислав Пошморга покинул этот пост. Пока идут поиски преемника, его обязанности будет исполнять заместитель финдиректора по рынкам капитала компании Варвара Киселева. Отставка Пошморги произошла по личным причинам и не связана с разногласиями с руководством или советом директором, говорится в сообщении. Финансовым директором QIWI он стал в июле этого года, ранее занимал должность директора по инвестициям в группе Social Discovery Ventures.