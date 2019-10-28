Кадры: ЦБ, УК ФКБС, Росбанк, БКС, МИнБанк

В последнее время мы постоянно слышим об утечках клиентских данных из банков и операторов связи. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рассказывает о реальных масштабах бедствия и о том, как с ним бороться.

Для каждого из нас существует четыре измерения: прошлое, настоящее, будущее и «вневременье». Если мы равномерно распределяем между ними свое внимание, то у нас больше шансов быть самореализованными, счастливыми и здоровыми.

Сам себе ресурс: как обратить время себе на пользу

Назначены руководители УК ФКБС и Московского Индустриального Банка, Росбанк объявил о перестановках в правлении, в ЦБ будет новый директор департамента обеспечения банковского надзора, в БКС — глава дирекции по брокерскому бизнесу.

Назначены руководители УК ФКБС и Московского Индустриального Банка, Росбанк объявил о перестановках в правлении, в ЦБ будет новый директор департамента обеспечения банковского надзора, в БКС — глава дирекции по брокерскому бизнесу.

Александр Данилов

С 5 ноября директором департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ станет Александр Данилов. На этом посту он сменит Александра Полонского, который перейдет на должность советника первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, курирующего надзор. Данилов с 2006 года работал в российском подразделении Fitch, в течение последних 10 лет — в качестве старшего директора по анализу банков. Полонский возглавлял департамент обеспечения банковского надзора ЦБ с осени прошлого года.

Андрей Орешко

Новым генеральным директором Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) утвержден Андрей Орешко. В организацию он пришел в минувшем июне, до этого с 1995 года трудился в Сбербанке. В частности, в 2013—2015 годах Орешко являлся заместителем председателя Московского банка Сбербанка, затем был назначен управляющим Краснодарским отделением, а с 2018 года совмещал этот пост с должностью заместителя председателя Юго-Западного банка.

Дмитрий Пожидаев

Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) сообщил о завершении работы временной администрации в лице УК ФКБС и о формировании новых органов управления. Так, президентом, председателем правления стал Дмитрий Пожидаев. С прошлого года он возглавлял УК ФКБС, до этого работал в Банке России заместителем директора департамента финансового оздоровления, в 2014—2017 годах занимал различные должности в Балтийском Банке. Помимо него в правление МИнБанка вошли Антон Кузнецов (отвечает за блок «Финансы и риски»), Роман Романенко (розничное направление) и Владимир Яшин (корпоративный бизнес).

Перизат Шайхина

После согласования кандидатуры с ЦБ Перизат Шайхина станет первым заместителем председателя правления Росбанка. Помимо корпоративного блока она будет курировать работу на рынках капитала, а также кастодиальный и спецдепозитарный бизнес. Директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Жан-Батист Ланье, а также руководитель департамента обслуживания ценных бумаг, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов переходят в подчинение Шайхиной. Сейчас она занимает должность заместителя председателя правления Росбанка, с прошлого года руководит корпоративным бизнесом.

Наталья Воеводина

В правление Росбанка войдет директор по операционной деятельности Наталья Воеводина. Решение о ее назначении вступит в силу после согласования кандидатуры с ЦБ. Воеводина будет курировать информационные технологии, операционную деятельность и работу департамента по управлению изменениями. При этом с 15 ноября Росбанк покинет член правления, директор по информационным технологиям Денис Сотин. Он решил продолжить карьеру за пределами группы Societe Generale, уточнили в организации. Исполняющим обязанности IT-директора станет Александр Тараторин, глава департамента внедрения и обеспечения качества IT-решений.

Олег Чихладзе

Новым руководителем дирекции по брокерскому бизнесу БКС назначен Олег Чихладзе. Дмитрий Панченко, занимавший эту должность с июля, покинул компанию. Чихладзе пришел в БКС в 2002 году в качестве трейдера, в дальнейшем руководил отделом торговых операций в иркутском филиале, в 2011-м возглавил департамент консультационного брокерского обслуживания подразделения «БКС Брокер».