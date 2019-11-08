Кадры: «Уралсиб», УК «Открытие», АКРА, «Тинькофф», «Восточный»

В условиях постоянных изменений и невероятных объемов информации, которая обрушивается на нас каждую секунду, важно выработать в себе адаптивность и способность к самоактуализации. В этом помогут метанавыки.

Сам себе ресурс: чему учиться, чтобы преуспеть в будущем

Очередная встреча в формате Officeparty была максимально продуктивной и живой. А все потому, что предметом обсуждения стали популярная карта «Халва» и связанные с ней новости, о которых рассказало руководство Совкомбанка.

Сменились руководители АКРА, УК «Открытие» и проекта «Тинькофф Инвестиции», «Уралсиб» назначил зампреда правления, БКС Банк — директора по персоналу, СК «Согласие» — куратора корпоративного бизнеса, о кадровых перестановках сообщил банк «Восточный».

Андрей Морозов

Банк «Уралсиб» объявил о назначении Андрея Морозова заместителем председателя правления. Он курирует весь бизнес розничного сегмента, включая департамент по работе с состоятельными семьями, а также отвечает за взаимодействие с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживании. До прихода в «Уралсиб» Морозов занимал руководящие должности в Ситибанке, «Русском Стандарте» и Райффайзенбанке.

Максим Богдашкин

Решением совета директоров Максим Богдашкин назначен генеральным директором АКРА. С января текущего года в ранге исполняющего обязанности агентством руководил Игорь Зелезецкий. Он и операционный директор Мария Мухина помогут обеспечить плавную смену руководства, уточнили в АКРА. Богдашкин ранее занимал руководящие посты в консалтинговых компаниях BCG и Oliver Wyman, а также работал аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody’s.

Артем Аветисян

Банк «Восточный» сообщил об изменениях в руководстве. Председателем совета директоров вместо Светланы Труханович избран акционер организации Артем Аветисян, уже занимавший этот пост в 2017—2018 годах. Труханович станет зампредом правления «Восточного». В обновленный состав совета не вошли Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин, их места заняли Алла Цытович, Оксана Мисае (обе ранее работали в Юниаструм Банке) и Наталья Корнацкая. Председателем правления «Восточного» утвержден Вячеслав Арутюнян, исполняющий обязанности главы банка с июля .

Константин Федулинский

Генеральным директором УК «Открытие», входящей в группу одноименного банка, назначен Константин Федулинский. В последние годы он трудился в Россельхозбанке: отвечал за реализацию его облигационных выпусков в качестве исполнительного директора департамента по работе на рынках капитала, а также был заместителем гендиректора «РСХБ Управление активами» и курировал розничный бизнес компании. Ранее Федулинский занимал различные должности в БКС, Газпромбанке, «Газпромбанк — Управление активами».

Дмитрий Панченко

Инвестиционный бизнес группы «Тинькофф» возглавил Дмитрий Панченко. С 2017 года он работал в БКС, в последние месяцы — в качестве руководителя дирекции по брокерскому бизнесу. До этого в течение шести лет Панченко занимал должность заместителя гендиректора в инвесткомпании «Фридом Финанс». Вице-президент «Тинькофф» по разработке новых продуктов Александр Емешев, руководивший проектом «Тинькофф Инвестиции», сконцентрируется на развитии других бизнес-направлений.

Ирина Песоцкая

К команде БКС Банка в роли директора по персоналу присоединилась Ирина Песоцкая. Ее основными задачами будут реализация HR-стратегии и формирование команды, способной провести цифровую трансформацию организации. До прихода в банк Песоцкая отвечала за подбор персонала и управление брендом работодателя в KPMG в России и СНГ, работала старшим HR-бизнес-партнером в Альфа-Банке и «Ренессанс Капитале».

Дмитрий Талаев

Заместителем генерального директора по корпоративному бизнесу СК «Согласие» стал Дмитрий Талаев. В его подчинении будут находиться департаменты, отвечающие за корпоративное страхование и перестрахование. С 2018 года Талаев руководил блоком по работе с предприятиями ТЭК и тяжелой индустрии в «Росгосстрахе», до этого был членом правления и исполнительным директором «СОГАЗа», курировал в компании блок андеррайтинга корпоративных видов страхования и перестрахование.