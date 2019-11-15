Кадры: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие Брокер», НПФ «Сафмар»

В Москве начала работать площадка, на которой можно оценить квартиры и территорию новых арендных домов в ЖК «Символ», «Парк легенд», «Матч Поинт» и «Октябрьское поле». Всех желающих ждут в торгово-деловом центре «Новинский».

Идеи для миллиардных стартапов иногда рождаются из самых невзрачных бытовых проблем. Истории известных компаний показывают, что успех в бизнесе зачастую зависит от умения превращать в лимонад те лимоны, которые подкидывает жизнь.

В Сбербанке будет новый финансовый директор, в Альфа-Банке — руководитель департамента управления сетью, «Открытие Брокер» назначил главу международного бизнеса, НПФ «Сафмар» — операционного директора, в ВТБ сменился глава департамента маркетинга и рекламы.

В Сбербанке будет новый финансовый директор, в Альфа-Банке — руководитель департамента управления сетью, «Открытие Брокер» назначил главу международного бизнеса, НПФ «Сафмар» — операционного директора, в ВТБ сменился глава департамента маркетинга и рекламы.

Александра Бурико, Александр Морозов

Главным финансовым директором Сбербанка с 1 июля следующего года станет Александра Бурико. В настоящее время она принята в банк советником президента — председателя правления, а с января будет работать старшим вице-президентом, руководителем блока «Финансы». С 2013 года Бурико была финансовым директором «Русала», до этого 16 лет трудилась в KPMG в России и Канаде. Нынешний главный финансовый директор Сбербанка, зампред правления Александр Морозов будет курировать работу блока «Финансы» до июля. Затем он выйдет из состава правления организации. В сообщении уточняется, что «после небольшого перерыва» Морозов продолжит деятельность в группе Сбербанка в новой роли.

Юлия Михайлова

Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавила Юлия Михайлова. Она будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений. До нынешнего назначения Михайлова была партнером московского офиса ВCG, в 2012—2016 годах занимала должность старшего вице-президента Банка Москвы, ранее работала в McKinsey. Предыдущий директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергей Шевченко назначен советником председателя правления организации.

Александр Брахнов

«Открытие Брокер» сообщил о назначении Александра Брахнова руководителем направления международного бизнеса. В 1997—2017 годах он был исполнительным директором Schildershoven Finance в Амстердаме, затем основал в Цюрихе компанию Agrus Capital Management, предлагающую услуги по управлению капиталом. В нынешней должности Брахнов будет заниматься развитием международного бизнеса «Открытие Брокера» на базе кипрской Otkritie Broker Limited.

Лариса Пономарева

Руководителем департамента маркетинга и рекламы ВТБ стала Лариса Пономарева. По информации Sostav.ru, в банке она работает с прошлого года, в последнее время была заместителем руководителя департамента маркетинга и рекламы — начальником управления маркетинговых коммуникаций. До этого Пономарева трудилась в Сбербанке, «Ингосстрахе», «Ренессанс Страховании», а также в медийных компаниях.

Денис Рудоманенко

В НПФ «Сафмар» сменился операционный директор: место Александра Лутченко занял Денис Рудоманенко. В сферу его обязанностей будет входить оперативное управление всеми бизнес-процессами фонда. Рудоманенко с 2014 года являлся операционным директором НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (позже — НПФ «Открытие»), в 2016-м был назначен его генеральным директором. Ранее он трудился на различных должностях в УК «Открытие». Лутченко продолжит работать в НПФ «Сафмар» в качестве руководителя блока бизнеса и сосредоточится на запуске и продвижении новых продуктов.