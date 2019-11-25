Кадры: Альфа-Банк, «Траст», «Санкт-Петербург», «Ингосстрах»

30 октября клиенты «А-Клуба» пообедали в кулинарной школе Novikov School. За меню отвечали лично шефы испанской велнес-клиники SHA, которые по такому случаю прилетали в Москву. Мероприятие прошло при поддержке Mastercard.

«Траст» назначил куратора нефтегазовых активов, Альфа-Банк — директора по маркетингу и коммуникациям, банк «Санкт-Петербург» введет в правление главу филиала в Москве, кадровые изменения произошли в «Ингосстрахе», МТС и «ВымпелКоме».

«Траст» назначил куратора нефтегазовых активов, Альфа-Банк — директора по маркетингу и коммуникациям, банк «Санкт-Петербург» введет в правление главу филиала в Москве, кадровые изменения произошли в «Ингосстрахе», МТС и «ВымпелКоме».

Михаил Волков

В «Ингосстрахе» вводятся новые должности — президент и первый заместитель генерального директора. Президентом назначен Михаил Волков, ранее работавший гендиректором компании. Он будет отвечать за коммуникации с клиентами, взаимодействие с органами госвласти и партнерами. Новым генеральным директором «Ингосстраха» утвержден Константин Соколов, который в последние несколько лет являлся заместителем председателя совета директоров. Среди его основных задач — повышение эффективности операционной деятельности и укрепление кадрового состава страховщика.

Иван Матвеев

Первым заместителем генерального директора «Ингосстраха» стал Иван Матвеев. В 2011—2019 годах он работал в ЮниКредит Банке, с 2015-го был членом правления, курирующим розничный блок. На нынешнем посту Матвеев займется совершенствованием IT- и онлайн-технологий, повышением инновационной активности бизнеса. Меж тем Александр Гуляев назначен заместителем гендиректора по защите активов компании и ее дочерних предприятий. С 2006 года он возглавляет департамент анализа и защиты информации «Ингосстраха», до этого прошел путь от инспектора уголовного розыска до главного инспектора МВД РФ.

Дмитрий Колосов

Банк непрофильных активов «Траст» объявил о назначении Дмитрия Колосова управляющим директором проекта «Нефтегаз». Он будет развивать нефтегазовые активы организации и заниматься привлечением потенциальных инвесторов. Более десяти лет Колосов проработал в ТНК-ВР на различных позициях, последней из которых была должность советника председателя совета директоров по корпоративным и правовым вопросам. С 2010 по 2013 год являлся вице-президентом, членом правления фонда «Сколково», в дальнейшем занимался собственными проектами.

Алексей Гиязов

Альфа-Банк назначил Алексея Гиязова директором по маркетингу и корпоративным коммуникациям. С прошлого года он работал в организации директором по маркетингу, ранее трудился в Сбербанке: занимался развитием бизнеса в массовом высокодоходном сегменте, затем руководил маркетингом розничного блока. В 2016—2017 годах Гиязов также входил в советы директоров компаний «Сбербанк Страхование» и «Сбербанк Страхование жизни».

Кирилл Кузнецов

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» одобрил включение в состав правления Кирилла Кузнецова, старшего вице-президента — управляющего Московским филиалом. Документы для согласования его кандидатуры направлены в ЦБ. В сообщении отмечается, что данное решение соответствует обновленной стратегии банка, которая предусматривает активное развитие бизнеса в Москве как в корпоративном сегменте, так и в розничном. До прихода в «Санкт-Петербург» Кузнецов в 2011—2018 годах трудился в Альфа-Банке, где курировал направление среднего и регионального бизнеса.

Дмитрий Халин

С 1 января вице-президентом МТС по облачным и цифровым решениям вместо Валерия Шоржина станет Дмитрий Халин. Также совет директоров утвердил его членом правления компании. С 2007 года Халин являлся членом правления Microsoft в России, с 2013-го возглавлял департамент технологической политики, исполнял обязанности генерального директора «Майкорософт Девелопмент Центр Рус».

Татьяна Чернышева

Новым членом правления, вице-президентом МТС по управлению персоналом назначена Татьяна Чернышева. На этом посту она сменила Марию Голяндрину. В последние годы Чернышева была руководителем практики по развитию лидерства в московском офисе консалтинговой фирмы Spencer Stuart, в 2016—2017 годах занималась собственными проектами в области HR-консалтинга, ранее работала в группе «ЛСР», российских подразделениях Lamoda, Alliance Healthcare, Danone и Johnson & Johnson.

Ольга Филатова

«ВымпелКом» назначил Ольгу Филатову исполнительным вице-президентом по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке. Ее предшественница на этом посту Наталья Альбрехт покинула компанию. Филатова также войдет в состав правления «ВымпелКома». До нынешнего назначения она возглавляла блок HR в Московской школе управления «Сколково», в 2012—2017 годах была директором по управлению персоналом «МегаФона», ранее руководила департаментом кадровой политики оператора.