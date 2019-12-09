Кадры: Сбербанк, РСХБ, «Траст», Райффайзенбанк, А1, Абсолют Банк

26 ноября в Loft #2 состоялось предновогоднее мероприятие Промсвязьбанка для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Поздравить гостей с наступающим праздником собрался практически весь топ-менеджмент.

Где можно увидеть финансистов, бодро бегающих в шортах и майках по изумрудному газону? Например, на десятом турнире по мини-футболу, который прошел 23 ноября в спортивном комплексе академии «Спартака».

В Сбербанке будет новый глава международного бизнеса, Россельхозбанк и Абсолют Банк назначили членов правления и других топ-менеджеров, кадровые перестановки произошли в «Трасте», Райффайзенбанке и инвесткомпании А1.

В Сбербанке будет новый глава международного бизнеса, Россельхозбанк и Абсолют Банк назначили членов правления и других топ-менеджеров, кадровые перестановки произошли в «Трасте», Райффайзенбанке и инвесткомпании А1.

Тимур Козинцев

Сбербанк сообщил о предстоящей смене руководителя блока Sberbank International: в начале 2020 года его возглавит Тимур Козинцев. В настоящее время подразделением руководит Игорь Коломейский, решивший покинуть организацию. Козинцев уже работал в Сбербанке с 2013 года. В роли странового директора он обеспечивал интеграцию турецкого DenizBank в группу, возглавлял в нем службу управления рисками и входил в совет директоров, в дальнейшем сопровождал сделку по продаже этого банка, занимая в нем должности члена правления и директора по реструктуризации (CRO).

Заместителем председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) утвержден Константин Стырин. На этом посту он будет курировать направление стратегического планирования и управления финансами. Стырин пришел в организацию в 2010 году и за время трудовой деятельности в Россельхозбанке занимался, в частности, вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда.

Юлия Деменюк, Елена Батурова

Для проведения технологической трансформации и развития экосистемы Россельхозбанк назначил на руководящие позиции двух выходцев из других госбанков, сообщил «Коммерсант». Руководителем блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания стала Юлия Деменюк, которая 14 лет проработала в группе ВТБ. Цифровую трансформацию Россельхозбанка возглавит Елена Батурова, пришедшая на должность директора Центра развития финансовых технологий. Последние девять лет она руководила крупными информационными программами Сбербанка.

Олег Греф

Управляющим директором инвесткомпании А1, входящей в консорциум «Альфа-Групп», назначен Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа. Ранее он являлся управляющим партнером консалтинговой компании Brayne, в 2009—2017 годах работал вице-президентом оценочно-консалтинговой группы «НЭО Центр», до этого трудился в Лондоне: был сотрудником банка Credit Suisse First Boston, затем — Deutsche Bank.

Елена Кудлик

Заместителем председателя правления Абсолют Банка утверждена Елена Кудлик. Она будет отвечать за работу подразделений финансово-экономического блока организации. В финансовой сфере Кудлик более 20 лет: почти десять лет она была членом правления банка «ДельтаКредит», ранее в 1997—2006 годах прошла путь от эксперта до заместителя финансового директора ИНГ Банка (Евразия).

Элла Шаврина

Новым руководителем подразделения private banking в Абсолют Банке стала Элла Шаврина. Она будет координировать работу сети премиальных офисов и развивать комплексное облуживание состоятельных клиентов. С 2007 года Шаврина возглавляла управление частного банковского обслуживания в Газпромбанке, еще раньше занимала должность вице-президента Ситибанка.

Станислав Криминский

Директором департамента финансовых расследований банка непрофильных активов «Траст» назначен Станислав Криминский. Подразделение отвечает за расследование хищений и выявление убытков, финансовую экспертизу, а также за поиск и возврат активов организации. Последние шесть лет Криминский был директором по операционным аудитам в департаменте внутреннего контроля и аудита АФК «Система», в 2010—2013 годах работал заместителем директора департамента аудита разведки и добычи в компании «ТНК-ВР».

Юрий Ветров

Отдел управления брендом и цифровым клиентским взаимодействием Райффайзенбанка возглавил Юрий Ветров. До этого он руководил командой дизайнеров, которые работали над такими продуктами Mail.ru Group, как «Почта», «Облако», b2b-сервисы, поиск и главная страница. Как отмечается в сообщении, стратегическим приоритетом Ветрова в новой должности станет развитие обновленного бренда Райффайзенбанка и «трансляция его ценностей в цифровой опыт клиентов».