Кадры: Сбербанк, РСХБ, «Траст», Райффайзенбанк, А1, Абсолют Банк

В Сбербанке будет новый глава международного бизнеса, Россельхозбанк и Абсолют Банк назначили членов правления и других топ-менеджеров, кадровые перестановки произошли в «Трасте», Райффайзенбанке и инвесткомпании А1.
Сбербанк сообщил о предстоящей смене руководителя блока Sberbank International: в начале 2020 года его возглавит Тимур Козинцев. В настоящее время подразделением руководит Игорь Коломейский, решивший покинуть организацию. Козинцев уже работал в Сбербанке с 2013 года. В роли странового директора он обеспечивал интеграцию турецкого DenizBank в группу, возглавлял в нем службу управления рисками и входил в совет директоров, в дальнейшем сопровождал сделку по продаже этого банка, занимая в нем должности члена правления и директора по реструктуризации (CRO).
Заместителем председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) утвержден Константин Стырин. На этом посту он будет курировать направление стратегического планирования и управления финансами. Стырин пришел в организацию в 2010 году и за время трудовой деятельности в Россельхозбанке занимался, в частности, вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда.
Для проведения технологической трансформации и развития экосистемы Россельхозбанк назначил на руководящие позиции двух выходцев из других госбанков,
Управляющим директором инвесткомпании А1, входящей в консорциум «Альфа-Групп», назначен Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа. Ранее он являлся управляющим партнером консалтинговой компании Brayne, в 2009—2017 годах работал вице-президентом оценочно-консалтинговой группы «НЭО Центр», до этого трудился в Лондоне: был сотрудником банка Credit Suisse First Boston, затем — Deutsche Bank.
Заместителем председателя правления Абсолют Банка утверждена Елена Кудлик. Она будет отвечать за работу подразделений финансово-экономического блока организации. В финансовой сфере Кудлик более 20 лет: почти десять лет она была членом правления банка «ДельтаКредит», ранее в 1997—2006 годах прошла путь от эксперта до заместителя финансового директора ИНГ Банка (Евразия).
Новым руководителем подразделения private banking в Абсолют Банке стала Элла Шаврина. Она будет координировать работу сети премиальных офисов и развивать комплексное облуживание состоятельных клиентов. С 2007 года Шаврина возглавляла управление частного банковского обслуживания в Газпромбанке, еще раньше занимала должность вице-президента Ситибанка.
Директором департамента финансовых расследований банка непрофильных активов «Траст» назначен Станислав Криминский. Подразделение отвечает за расследование хищений и выявление убытков, финансовую экспертизу, а также за поиск и возврат активов организации. Последние шесть лет Криминский был директором по операционным аудитам в департаменте внутреннего контроля и аудита АФК «Система», в 2010—2013 годах работал заместителем директора департамента аудита разведки и добычи в компании «ТНК-ВР».
Отдел управления брендом и цифровым клиентским взаимодействием Райффайзенбанка возглавил Юрий Ветров. До этого он руководил командой дизайнеров, которые работали над такими продуктами Mail.ru Group, как «Почта», «Облако», b2b-сервисы, поиск и главная страница. Как отмечается в сообщении, стратегическим приоритетом Ветрова в новой должности станет развитие обновленного бренда Райффайзенбанка и «трансляция его ценностей в цифровой опыт клиентов».
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