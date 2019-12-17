Кадры: Райффайзенбанк, «Ренессанс Капитал», «Траст», НСПК

Есть истории, которые помогают нам посмотреть на жизнь под другим углом и заставляют действовать. Ассоциация АССА подготовила подборку книг о женщинах, вдохновляющих множество людей по всему миру.

Будет ли рецессия в США? Что произойдет со ставками в России? Куда можно выгодно вложить деньги в наступающем году? На эти и другие вопросы ответили эксперты БКС.

«Ренессанс Капитал» назначил куратора работы с частными клиентами, Райффайзенбанк — управляющего директора по кредитным розничным продуктам, о кадровых изменениях сообщили Visa, банк «Траст», НСПК и компания «АльфаСтрахование».

«Ренессанс Капитал» назначил куратора работы с частными клиентами, Райффайзенбанк — управляющего директора по кредитным розничным продуктам, о кадровых изменениях сообщили Visa, банк «Траст», НСПК и компания «АльфаСтрахование».

Григорий Седов

«Ренессанс Капитал» назначил Григория Седова управляющим директором, главой направления по работе с частными клиентами. Он будет отвечать за развитие соответствующих услуг на всех рынках присутствия. До нынешнего назначения Седов являлся партнером, заместителем генерального директора компании «Атон», где руководил бизнесом по работе с частными клиентами. Ранее он трудился в «Тройке Диалог».

Андрей Спиваков

Развитием кредитования физлиц в Райффайзенбанке займется Андрей Спиваков, присоединившийся к команде в качестве управляющего директора по кредитным розничным продуктам. За его плечами — более чем 20-летний опыт в отрасли, отмечается в сообщении. До прихода в Райффайзенбанк Спиваков работал в Совкомбанке: с 2012 года курировал розничный блок, в 2017-м запускал карту рассрочки «Халва».

Юрий Топунов

Вице-президентом, руководителем департамента продуктов Visa в России назначен Юрий Топунов. Предыдущий глава подразделения Станислав Исмагилов переходит в штаб-квартиру компании в Дубае — будет руководить направлением по развитию трансграничных платежей и переводов в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Топунов ранее работал в российских и зарубежных банках, включая ВТБ, МТС Банк, Альфа-Банк и Citi, где развивал розничные продукты.

Сергей Смирнов

Руководителем департамента недвижимости банка непрофильных активов «Траст» утвержден Сергей Смирнов. В зону его ответственности входит формирование стратегий работы с недвижимым имуществом. Смирнов работает в сфере коммерческой недвижимости с 2002 года, трудился в компаниях Knight Frank, RDI Group, «Пионер Эстейт», занимался проектной деятельностью.

Максим Лазырин

Национальную систему платежных карт (НСПК) с 30 декабря покидает член правления Максим Лазырин. Он пришел в компанию в 2014 году, руководил департаментом стратегического планирования и проектного управления, также полтора года назад был назначен коммерческим директором и вошел в состав правления. До прихода в НСПК Лазырин трудился в российском подразделении Accenture.

Александр Логачев

Директором по работе с данными и машинному обучению «АльфаСтрахования» стал Александр Логачев. Он займется разработкой и реализацией стратегического плана развития данного направления, запуском соответствующих продуктов и сервисов. Логачев работает в сфере анализа данных с 2008 года, занимался созданием инструментов прогнозирования в «Яндексе», в 2015-м перешел в Rambler, где возглавил департамент машинного обучения и разработки рекламных технологий.