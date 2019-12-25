Кадры: ЦБ, Сбербанк, «Открытие», Qiwi, «Зенит»

22 декабря в Центре международной торговли вручали награды за достижения в сфере управления казначейской функцией. Генеральным партнером премии уже в третий раз выступил ПСБ, учредивший в этом году собственную номинацию.

В этом году банк впервые проводил предновогоднюю благотворительную ярмарку не только в столице, но и в регионах. Мы же по традиции побывали в его московском офисе, пообщались с топ-менеджерами и представителями фондов.

Зампред Банка России переходит в УК ФКБС, в Сбербанке появится директор по росту экосистемы, банк «Открытие» создал управление инвестиционного консультирования, о кадровых перестановках сообщили «Зенит», Qiwi и «Открытие Брокер».

Зампред Банка России переходит в УК ФКБС, в Сбербанке появится директор по росту экосистемы, банк «Открытие» создал управление инвестиционного консультирования, о кадровых перестановках сообщили «Зенит», Qiwi и «Открытие Брокер».

Василий Поздышев

Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев со следующего года перейдет на пост председателя совета директоров Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Он будет отвечать за операционную деятельность санируемых банков, организацию их продажи, а также подготовку исков к их бывшим собственникам и возврат активов. Поздышев пришел в ЦБ почти восемь лет назад, до 2014 года возглавлял департамент банковского регулирования, затем был назначен на нынешнюю должность. Его обязанности будут распределены между первыми зампредами правления Банка России Дмитрием Тулиным и Ксенией Юдаевой.

Владислав Крейнин

С 9 января директором по росту бизнеса экосистемы SberX станет вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин. Он будет отвечать за развитие инноваций в группе, развитие ключевых направлений экосистемы, запуск новых бизнес-моделей в России и за рубежом. Крейнин начинал карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес», спустя два года был назначен вице-президентом —директором по маркетингу в департаменте маркетинга и коммуникаций.

Борис Ким, Сергей Солонин

Qiwi объявила о предстоящих изменениях в руководстве. Один из основателей компании Борис Ким покинет пост председателя совета директоров и будет назначен генеральным директором. Сергей Солонин, занимавший эту должность с 2012 года, станет исполнительным председателем совета директоров. Он продолжит активно участвовать в управлении компанией, концентрируясь на реализации долгосрочной стратегии, отмечается в сообщении. Ким также останется членом совета директоров.

Мария Шевченко

Заместителем главы Qiwi будет назначена Мария Шевченко. Она сфокусируется на комплаенсе, юридическом и операционном контроле. С марта текущего года Шевченко возглавляет совет директоров Киви Банка, входящего в группу. Ранее она занимала руководящие должности в Альфа-Банке: с 2013 года была в нем главным операционным директором, также в 2016—2017 годах — заместителем председателя правления.

Константин Рыбаков

Совет директоров банка «Зенит» избрал Константина Рыбакова первым заместителем председателя правления. С 2017 года в ранге старшего вице-президента он отвечал за оперативное управление организацией, а также за трансформацию бизнес-модели группы. Ранее входил в руководство московского представительства компании Efremov-Kautschuk Gmbh, с 2014 года его возглавлял. В новой должности Рыбаков продолжит совершенствовать корпоративное управление в рамках банковской группы «Зенит».

Михаил Громов

В банке «Открытие» создано управление инвестиционного консультирования, которое возглавил Михаил Громов. Подразделение вошло в состав департамента private banking и будет работать с состоятельными клиентами. Громов присоединился к «Открытию» в 2019 году, до этого в разное время возглавлял отделы инвестиционного консультирования в подразделении private banking банка ВТБ 24 и компании «ВТБ Капитал Брокер», руководил данным направлением в Citibank Russia.

Константин Гвоздев, Павел Шлык

Также в новом подразделении «Открытия» назначены четыре директора по инвестконсультированию. Константин Гвоздев имеет опыт работы в области прямых инвестиций и в семейном офисе, управлял активами крупных клиентов. Последние восемь лет он работал с портфелями ключевых клиентов в Ситибанке и ВТБ. Павел Шлык ранее руководил отделом трейдинга в крупной брокерской компании, был сейлз-трейдером по институциональным клиентам в Deutsche Bank, управлял хедж-фондом в Германии. В течение последних семи лет он занимался управлением портфелями частных клиентов.

Кирилл Дегтярев, Игорь Калязин

В свою очередь Игорь Калязин до нынешнего назначения работал в семейном офисе, формировал инвестиционные рекомендации и управлял портфелями состоятельных клиентов в «ВТБ Капитале», «Открытии» и БКС. Еще одним членом новой команды стал Кирилл Дегтярев, присоединившийся к команде банка в 2016 году. До этого он консультировал крупных клиентов в Сбербанке, возглавлял частный инвестфонд QUMMIF в Лондоне и работал инвестиционным аналитиком в «Уралсиб Private Bank».

Жанна Чаваррия

Департамент маркетинга «Открытие Брокера» возглавила Жанна Чаваррия. Ее основной задачей станет разработка и реализация новой стратегии в данной области и увеличение объемов продаж. До прихода в компанию Чаваррия руководила сервисом по доставке бьюти-боксов, в котором выстроила бизнес-процессы с нуля и перезапустила проект. Ранее она была директором направления маркетинга в digital-блоке «ВымпелКома».