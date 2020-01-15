Кадры: Сбербанк, «ВЭБ.РФ», МТС, «РТ-Страхование»

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«ВЭБ.РФ» и МТС назначили вице-президентов, в Сбербанке произошло несколько кадровых изменений, в страховом брокере «Ростеха» утвержден новый гендиректор.

«ВЭБ.РФ» и МТС назначили вице-президентов, в Сбербанке произошло несколько кадровых изменений, в страховом брокере «Ростеха» утвержден новый гендиректор.

Татьяна Мухтасарова

Бывший министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова назначена вице-президентом «ВЭБ.РФ». В составе команды блока «Проекты развития» она будет курировать деятельность, связанную с нацпроектом «Здравоохранение». В 2011—2019 годах Мухтасарова работала в департаменте здравоохранения Москвы, с 2013-го была первым заместителем руководителя данного подразделения. В прошлом году она стала министром здравоохранения Московской области, в ноябре покинула эту должность.

Евгений Колбин

Генеральным директором облачного провайдера SberCloud, входящего в группу Сбербанка, утвержден Евгений Колбин. Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к проекту в качестве управляющего директора, продолжит работу на посту заместителя гендиректора. Колбин пришел в Сбербанк пять лет назад, до нынешнего назначения был вице-президентом, директором дивизиона «Цифровой корпоративный банк». Исполнять обязанности главы этого подразделения будет Анна Лоевская, работающая в Сбербанке с 2015 года.

Наталья Дудина

Сбербанк сообщил о назначении Натальи Дудиной старшим вице-президентом — руководителем блока HR. В организации она с 2016 года, в последнее время исполняла обязанности руководителя упомянутого блока. Ранее Дудина трудилась в судебной системе. Старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина продолжит курировать направление HR, а также руководить блоком «Стратегия и развитие».

Андрей Шаров

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покинул свой пост в конце прошлого года. В организации он работал с 2014-го, был вице-президентом по малому бизнесу, в течение последних двух лет руководил направлением по связям с госорганами. О преемнике Шарова банк пока не сообщал.

Виктор Белов

Новым вице-президентом МТС по технике стал Виктор Белов. С 2018 года он трудился в компании директором по конвергентной и транспортной сетям, до этого возглавлял департамент магистральной и интернет-сети, в 2011—2012 годах — департамент сети передачи данных. Андрей Ушацкий, руководивший техническим блоком последние десять лет, займется технологическими стратегиями ряда компаний группы МТС.

Николай Галушин

Генеральным директором страхового брокера «РТ-Страхование», дочернего предприятия госкорпорации «Ростех», стал Николай Галушин. До середины прошлого года он являлся президентом — председателем правления Российской национальной перестраховочной компании, которую возглавлял с момента ее создания в 2016 году. Ранее Галушин работал на руководящих позициях в страховой группе «СОГАЗ».