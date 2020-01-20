Кадры: ФНС, Московская биржа, банк «МФК», БКС

На конференциях с иностранными участниками обычно присутствует представитель незаметной, но важной профессии — переводчик-синхронист. Нам стала интересна «кухня» такой работы, и мы попросили рассказать о ней директора по маркетингу группы компаний «ЭГО Транслейтинг» Евгению Лукашевич.

Как работодатели мотивируют сотрудников и что последним на самом деле важно? У многих ли растут зарплаты и чего ждать от 2020 года? Рассказываем об итогах опроса, организованного рекрутинговой компанией Hays.

Утвержден новый руководитель Федеральной налоговой службы, Московскую биржу покинет куратор фондового рынка, банк «Международный Финансовый Клуб» расширил правление, БКС сообщил о назначении в команде BCS Global Markets.

Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. С 2011 года он работал заместителем руководителя ФНС и курировал деятельность нескольких управлений — контрольного, трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля. Егоров в том числе отвечал за реализацию основных цифровых проектов в налоговой сфере. Ранее с 2001 года он занимал другие должности в ФНС, в том числе трудился в управлении досудебного аудита и в управлении по Москве. Предыдущий руководитель службы Михаил Мишустин 16 января был назначен премьер-министром РФ.

Анна Кузнецова

Член правления Московской биржи — управляющий директор по фондовому рынку Анна Кузнецова завершит работу в компании в апреле. Ее обязанности в основном перейдут другому члену правления — управляющему директору Игорю Маричу. В 2004—2006 годах Кузнецова была исполнительным директором брокерской компании «Регион», затем занимала руководящие должности на бирже РТС, в 2008-м перешла на ММВБ (сейчас — Московская биржа, объединена с РТС). В состав правления она вошла в 2016 году.

Татьяна Орлова

Первым заместителем председателя правления банка «Международный Финансовый Клуб» утверждена Татьяна Орлова. Она будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса. Орлова является акционером и членом совета директоров Транскапиталбанка, в 2017—2019 годах руководила в нем департаментом по работе с непрофильными активами и проблемной задолженностью, затем занимала пост заместителя председателя правления. До 2015 года трудилась на руководящих должностях в банке «Возрождение» и была его совладельцем, получив пакет акций в наследство от отца — Дмитрия Орлова.

Максим Сафонов

К команде BCS Global Markets, подразделения финансовой группы «БКС», присоединился Максим Сафонов. В ранге старшего управляющего директора он будет руководить департаментами рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг. До прихода в БКС Сафонов работал в HSBC в Лондоне, отвечал за торговые операции с облигациями и деривативами на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. До этого руководил департаментом глобальных рынков в Sberbank CIB (ранее — инвесткомпания «Тройка Диалог»), занимал различные должности в Fenisterre Capital, HSBC и ING Bank.