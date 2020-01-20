Кадры: ФНС, Московская биржа, банк «МФК», БКС

Утвержден новый руководитель Федеральной налоговой службы, Московскую биржу покинет куратор фондового рынка, банк «Международный Финансовый Клуб» расширил правление, БКС сообщил о назначении в команде BCS Global Markets.
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. С 2011 года он работал заместителем руководителя ФНС и курировал деятельность нескольких управлений — контрольного, трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля. Егоров в том числе отвечал за реализацию основных цифровых проектов в налоговой сфере. Ранее с 2001 года он занимал другие должности в ФНС, в том числе трудился в управлении досудебного аудита и в управлении по Москве. Предыдущий руководитель службы Михаил Мишустин 16 января был назначен премьер-министром РФ.
Член правления Московской биржи — управляющий директор по фондовому рынку Анна Кузнецова завершит работу в компании в апреле. Ее обязанности в основном перейдут другому члену правления — управляющему директору Игорю Маричу. В 2004—2006 годах Кузнецова была исполнительным директором брокерской компании «Регион», затем занимала руководящие должности на бирже РТС, в 2008-м перешла на ММВБ (сейчас — Московская биржа, объединена с РТС). В состав правления она вошла в 2016 году.
Первым заместителем председателя правления банка «Международный Финансовый Клуб» утверждена Татьяна Орлова. Она будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса. Орлова является акционером и членом совета директоров Транскапиталбанка, в 2017—2019 годах руководила в нем департаментом по работе с непрофильными активами и проблемной задолженностью, затем занимала пост заместителя председателя правления. До 2015 года трудилась на руководящих должностях в банке «Возрождение» и была его совладельцем, получив пакет акций в наследство от отца — Дмитрия Орлова.
К команде BCS Global Markets, подразделения финансовой группы «БКС», присоединился Максим Сафонов. В ранге старшего управляющего директора он будет руководить департаментами рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг. До прихода в БКС Сафонов работал в HSBC в Лондоне, отвечал за торговые операции с облигациями и деривативами на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. До этого руководил департаментом глобальных рынков в Sberbank CIB (ранее — инвесткомпания «Тройка Диалог»), занимал различные должности в Fenisterre Capital, HSBC и ING Bank.
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16 Янв 2020 Мнения