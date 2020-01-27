Кадры: МЭР, Минфин, ПФР, ВТБ, «Сбербанк УА», Абсолют Банк

Недавно УК «Система Капитал» запустила новый продукт — первый в ее линейке секторальный ПИФ «Биотехнологии». Почему компания предлагает клиентам инвестиции в медицину, эксперты рассказали на бизнес-завтраке, который прошел в конце декабря.

Наши герои продолжили открывать для себя новые места, отправившись кто куда на зимних каникулах. В этот раз география путешествий охватила Америку, Африку, Европу и Азию — в общем, практически весь земной шар.

Сменились руководители МЭР и ПФР, у главы Минфина появились новые заместители, ВТБ покидает первый зампред правления, перестановки произошли в Абсолют Банке, компаниях «Сбербанк Управление активами», «РСХБ Управление активами» и «Уралсиб».

Сменились руководители МЭР и ПФР, у главы Минфина появились новые заместители, ВТБ покидает первый зампред правления, перестановки произошли в Абсолют Банке, компаниях «Сбербанк Управление активами», «РСХБ Управление активами» и «Уралсиб».

Максим Орешкин, Максим Решетников

В новом составе правительства министром экономического развития стал Максим Решетников. Его предшественник на этом посту Максим Орешкин назначен помощником президента России. Решетников с 2017 года был губернатором Пермского края, до этого пять лет занимал должность первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2009—2010 годах он руководил администрацией Пермского края, а затем — департаментом госуправления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ, в 2007—2009 годах работал в Министерстве регионального развития.

Алексей Сазанов

Статс-секретарем — заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов. С 2016 года он руководил в Минфине департаментом налоговой и таможенной политики, до этого работал референтом администрации президента. В 2012—2015 годах Сазанов был замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, в 2010—2012 годах возглавлял департамент переработки нефти и газа в Министерстве энергетики.

Антон Дроздов, Максим Топилин

Еще одним заместителем министра финансов стал Антон Дроздов. С 2008 года он являлся председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), до этого занимал руководящие должности в аппарате правительства РФ. В свою очередь новым главой ПФР утвержден Максим Топилин, с 2012 года возглавлявший Министерство труда и социальной защиты. Ранее он работал, в частности, заместителем министра здравоохранения и соцразвития и руководил Федеральной службой по труду и занятости.

Дмитрий Олюнин

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин завершит работу в организации 31 января. Его ключевые функции, среди которых банковская трансформация и стратегия, перейдут в основном главе банка Андрею Костину. До назначения первым зампредом правления ВТБ в 2018 году Олюнин в течение пяти лет возглавлял Росбанк, в 2011—2013 годах занимал должность первого вице-президента, а затем президента ТрансКредитБанка, ранее трудился в банке «ВТБ Северо-Запад».

Аслан Шогенов

Совет директоров Абсолют Банка избрал в состав правления Аслана Шогенова. Ранее его кандидатура прошла согласование в ЦБ. В качестве заместителя председателя правления Шогенов будет координировать корпоративный бизнес банка. В последние годы Шогенов трудился в Абсолют Банке управляющим директором, до 2016-го работал исполнительным директором в Россельхозбанке, а начинал карьеру в Газпромбанке в департаменте развития клиентской базы.

Альберт Галимнуров

Новым генеральным директором УК «Уралсиб» (в сентябре приобретена финансовой группой «БКС») утвержден Альберт Галимнуров. До этого он занимал должность заместителя руководителя бизнеса управления активами БКС, отвечал за стратегию работы с клиентами, в том числе за развитие отношений управляющей компании с институциональными партнерами и дистрибьюторами инвестпродуктов. До 2014 года Галимнуров трудился в финансовой группе «Уралсиб», в том числе последние шесть лет возглавлял подразделение по работе с институциональными инвесторами в одноименной УК.

Ника Гергедава

Директором департамента по работе с частными состоятельными клиентами «РСХБ Управление активами» назначен Ника Гергедава. В компанию он пришел со своей командой и будет отвечать за развитие бизнеса в сегменте HNWI. Гергедава начинал карьеру в Связь-Банке, с 2010 года работал с состоятельными клиентами в банках ВТБ и «Открытие», в 2016-м перешел в БКС на позицию начальника отдела private banking.



Ренат Малин

Компания «Сбербанк Управление активами» сообщила о назначении Рената Малина директором по инвестициям. Ранее он занимал здесь должность старшего управляющего директора, руководителя управления бумагами с фиксированной доходностью. Малин будет отвечать за организацию инвестиционного процесса и разработку продуктовых стратегий, а также за взаимодействие с клиентами в части продвижения продуктов и поддержки продаж. До прихода в «Сбербанк Управление активами» он трудился в компаниях «Капиталъ Управление активами» и «Атон-менеджмент».