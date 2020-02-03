Кадры: ФНС, «Дом.РФ», «Зенит», «Росгосстрах Жизнь»

Сменить работу, выучить иностранный язык, заняться спортом — чего только не пообещаешь себе под Новый год. Психотерапевт Эми Морин в колонке для Business Insider объясняет, почему такие планы обычно срываются.

Очевидно, что люди, сделавшие состояния, добились этого прежде всего благодаря своему уму. Действительно ли они думают не так, как все остальные? Об образе мышления богатого человека мы попросили рассказать экспертов Высшей школы экономики.

В компании «Дом.РФ» и банке «Зенит» сменились первые лица, назначены пятеро новых заместителей главы ФНС, о кадровых изменениях сообщили «Росгосстрах Жизнь» и «Сбербанк Страхование жизни».

Виталий Мутко

Генеральным директором госкомпании «Дом.РФ» на пятилетний период утвержден Виталий Мутко. С 2016 года он был вице-премьером РФ, сначала курировал спорт, туризм и молодежную политику, с 2018-го — вопросы строительства и регионального развития. В 2012—2016 годах занимал пост министра спорта, до этого почти пять лет представлял правительство Санкт-Петербурга в Совете Федерации. Предыдущий глава «Дом.РФ» Александр Плутник руководил компанией с 2015 года.

Виктор Бациев

В Федеральной налоговой службе сменился куратор судебной практики — этим направлением займется новый заместитель руководителя Виктор Бациев. В сферу его ответственности вошла также законопроектная деятельность ФНС. С 2003 года Бациев трудился в Высшем арбитражном суде, в 2009—2011 годах являлся его судьей, затем три года был председателем пятого судебного состава ВАС. Заместителями руководителя ФНС назначены также Андрей Бударин, Александр Егоричев, Виталий Колесников и Юлия Шепелева. Ранее они работали в налоговой службе на других должностях.

Александр Тищенко

Председателем правления банка «Зенит» вместо Олега Машталяра станет Александр Тищенко. Решение вступит в силу после согласования кандидатуры в ЦБ, а также после завершения присоединения к «Зениту» двух банков группы — «Зенит Сочи» и Спиритбанка. До этого исполнять обязанности главы организации будет зампред правления Михаил Степанов. В сентябре прошлого года Тищенко был назначен главным управляющим директором «Зенита», до этого занимал в нем должность старшего вице-президента и контролировал его деятельность как представитель «Татнефти».

Максим Пушкарев

К команде компании «Росгосстрах Жизнь» присоединился Максим Пушкарев. В качестве первого заместителя гендиректора и члена правления он будет отвечать за развитие партнерских продаж. С 2017 года Пушкарев возглавлял «ВТБ Страхование жизни», ранее отвечал за работу с ключевыми клиентами в компании «РГС-Жизнь» (сейчас — «Капитал Лайф Страхование жизни»), трудился в СК «Альянс РОСНО Жизнь» и «Альянс».

Владислав Набоков

Директором по технологиям компании «Сбербанк Страхование жизни» назначен Владислав Набоков. Он будет отвечать за развитие IT-систем, в том числе за внедрение облачных решений. В страховой сфере Набоков работает около 15 лет, в разное время занимал руководящие должности в IT-блоках «Росгосстраха», компаний «ВТБ Страхование жизни», «Гута-Страхование» и «Русский мир».