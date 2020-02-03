Кадры: ФНС, «Дом.РФ», «Зенит», «Росгосстрах Жизнь»

В компании «Дом.РФ» и банке «Зенит» сменились первые лица, назначены пятеро новых заместителей главы ФНС, о кадровых изменениях сообщили «Росгосстрах Жизнь» и «Сбербанк Страхование жизни».
Генеральным директором госкомпании «Дом.РФ» на пятилетний период утвержден Виталий Мутко. С 2016 года он был вице-премьером РФ, сначала курировал спорт, туризм и молодежную политику, с 2018-го — вопросы строительства и регионального развития. В 2012—2016 годах занимал пост министра спорта, до этого почти пять лет представлял правительство Санкт-Петербурга в Совете Федерации. Предыдущий глава «Дом.РФ» Александр Плутник руководил компанией с 2015 года.
В Федеральной налоговой службе сменился куратор судебной практики — этим направлением займется новый заместитель руководителя Виктор Бациев. В сферу его ответственности вошла также законопроектная деятельность ФНС. С 2003 года Бациев трудился в Высшем арбитражном суде, в 2009—2011 годах являлся его судьей, затем три года был председателем пятого судебного состава ВАС. Заместителями руководителя ФНС назначены также Андрей Бударин, Александр Егоричев, Виталий Колесников и Юлия Шепелева. Ранее они работали в налоговой службе на других должностях.
Председателем правления банка «Зенит» вместо Олега Машталяра станет Александр Тищенко. Решение вступит в силу после согласования кандидатуры в ЦБ, а также после завершения присоединения к «Зениту» двух банков группы — «Зенит Сочи» и Спиритбанка. До этого исполнять обязанности главы организации будет зампред правления Михаил Степанов. В сентябре прошлого года Тищенко был назначен главным управляющим директором «Зенита», до этого занимал в нем должность старшего вице-президента и контролировал его деятельность как представитель «Татнефти».
К команде компании «Росгосстрах Жизнь» присоединился Максим Пушкарев. В качестве первого заместителя гендиректора и члена правления он будет отвечать за развитие партнерских продаж. С 2017 года Пушкарев возглавлял «ВТБ Страхование жизни», ранее отвечал за работу с ключевыми клиентами в компании «РГС-Жизнь» (сейчас — «Капитал Лайф Страхование жизни»), трудился в СК «Альянс РОСНО Жизнь» и «Альянс».
Директором по технологиям компании «Сбербанк Страхование жизни» назначен Владислав Набоков. Он будет отвечать за развитие IT-систем, в том числе за внедрение облачных решений. В страховой сфере Набоков работает около 15 лет, в разное время занимал руководящие должности в IT-блоках «Росгосстраха», компаний «ВТБ Страхование жизни», «Гута-Страхование» и «Русский мир».
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