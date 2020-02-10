Кадры: МЭР, Сбербанк, «Тинькофф», Mastercard, Райффайзенбанк

Есть люди, которые оставили заметный след в истории своей страны, а иногда и всего мира. Мы решили поискать таких среди предков финансистов. Первым о своем родственнике, композиторе Сергее Рахманинове, рассказывает руководитель розничного бизнеса УК «Система Капитал» Никита Рахманинов.

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У главы Минэкономразвития новый заместитель, Сбербанк назначил исполнительного директора, а также куратора GR, кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, Тинькофф Банке, Mastercard в России и СК «Росгосстрах Жизнь».

У главы Минэкономразвития новый заместитель, Сбербанк назначил исполнительного директора, а также куратора GR, кадровые изменения произошли в Райффайзенбанке, Тинькофф Банке, Mastercard в России и СК «Росгосстрах Жизнь».

Сергей Чеботарев

Новым заместителем министра экономического развития РФ стал Сергей Чеботарев. С 2018 года он возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа, которое в минувшем январе было расформировано с передачей функций в МЭР. В 2004—2018 годах Чеботарев занимал различные должности в администрации президента.

Олег Семененко

Управляющим директором Сбербанка, руководителем дирекции GR стал Олег Семененко. Он будет отвечать за системное взаимодействие с органами власти в интересах корпоративных клиентов, сопровождение программ льготного кредитования, реализацию GR-инициатив корпоративно-инвестиционного бизнеса, а также за взаимодействие с бизнес-объединениями. Семененко занимал в Сбербанке должность управляющего директора в департаменте по работе с госсектором, ранее трудился в «Тройке Диалог».

Давид Мелик-Гусейнов

Сбербанк сообщил о назначении Давида Мелик-Гусейнова главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, директором центра «Медицинские продукты и сервисы». В последнее время он возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава России, в 2015—2019 годах работал директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента при департаменте здравоохранения Москвы. Мелик-Гусейнов будет подчиняться старшим вице-президентам Сбербанка Наталье Алымовой и Андрею Ванину.

Артем Яманов, Александр Емешев

Тинькофф Банк покидают два топ-менеджера — старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев. Они сосредоточатся на создании нового финтех-стартапа в Европе, ключевым инвестором которого выступит группа «Тинькофф». Яманов работал в банке с момента его основания в 2006 году. Емешев пришел в него в 2014-м, до недавнего времени руководил проектом «Тинокофф Инвестиции».

Антон Бевзюк

Райффайзенбанк назначил Антона Бевзюка руководителем отдела развития гибких практик, который находится в прямом подчинении председателя правления. Его первоочередными задачами будут «построение самоорганизованных команд, усиление сообщества crum-мастеров, распространение культуры agile в продуктовых командах», говорится в сообщении. За плечами Бевзюка 20-летний опыт разработчика и десяти летний опыт обучения гибким методологиям. До прихода в Райффайзенбанк он занимался построением процессов в IT-командах «Додо Пиццы».

Алексей Волков

Произошли изменения в руководстве Mastercard в России. Подразделение ключевых продуктов, которое будет работать над созданием решений для массового и премиального сегмента, возглавит Алексей Волков в качестве директора по развитию и продажам. К команде Mastercard в России он присоединился в 2011 году, с 2017-го был директором по продажам. Теперь эту должность занял его бывший заместитель Владислав Святик. В компанию он пришел в 2013 году, до этого трудился в банках.

Борис Борзунов

Компания «Росгосстрах Жизнь» назначила Бориса Борзунова руководителем по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Он станет курировать создание новых продуктов, аналитическую поддержку клиентов и продающей сети, а также автоматизацию инвестиционного учета по ИСЖ. С 2014 года Борзунов работал в «Сбербанк Страхование жизни», где прошел путь от аналитика до руководителя управления инвестиционных операций.