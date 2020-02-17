Кадры: МЭР, Сбербанк, Альфа-Банк, ПСБ, Райффайзенбанк, «ВымпелКом»

В прошлый раз основатель проекта «Зарплатный переговорщик» Андрей Носов объяснял, какие слова помогают выгодно «продать» себя работодателю. Сегодня он приводит примеры высказываний, которых кандидату следует избегать.

Предпремьерный показ картины ПСБ и правительство Удмуртии организовали в Ижевске, где великий конструктор жил и работал. Историю о том, как изобретатель-самоучка создал АК-47, смотрели родные Михаила Калашникова, продолжатели его дела и высокие гости.

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, Сбербанк назначил зампреда правления, в «ВымпелКоме» сменится гендиректор, кадровые перестановки произошли в ПСБ, Альфа-Банке, Райффайзенбанке и СК «Сбербанк Страхование жизни».

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, Сбербанк назначил зампреда правления, в «ВымпелКоме» сменится гендиректор, кадровые перестановки произошли в ПСБ, Альфа-Банке, Райффайзенбанке и СК «Сбербанк Страхование жизни».

Ольга Голодец

Сбербанк сообщил о назначении Ольги Голодец заместителем председателя правления. Она будет курировать «проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения, а также сфокусируется на усилении роли банка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране». К своим обязанностям Голодец приступит после согласования кандидатуры в ЦБ. С 2012 года она была вице-премьером РФ, в разные периоды отвечала за вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.

Ашот Хачатурянц

Генеральный директор «Сбербанк Капитала» Ашот Хачатурянц покинет свою должность и продолжит карьеру вне группы Сбербанка. Компанию он возглавлял с момента ее образования в 2008 году, ранее занимал руководящие посты в Министерстве экономического развития и ФСБ. Временно исполнять обязанности главы «Сбербанк Капитала» будет заместитель генерального директора Ваган Гаспарян.

Татьяна Илюшникова

Новым заместителем министра экономического развития РФ утверждена Татьяна Илюшникова. Она курирует два департамента МЭР — социального развития, а также инвестиционной политики и развития предпринимательства. С 2012 года Илюшникова работала референтом, заместителем начальника экспертного управления администрации президента РФ, до этого десять лет лет занимала различные должности в Минэкономразвития.

Евгений Сафонов

Департамент частного капитала Промсвязьбанка (ПСБ) возглавил Евгений Сафонов. На этом посту он отвечает за организацию продаж и развитие отношений с клиентами сегмента private banking. С 2018 года Сафонов руководил департаментом розничного бизнеса банка «Интеза», в 2013—2018 годах трудился в Абсолют Банке директором департамента развития частного банковского бизнеса, ранее возглавил управление развития бизнеса в инвестиционном банке «КИТ Финанс».

Андрей Согрин

Пресс-секретарем, начальником управления информационной политики Альфа-Банка назначен Андрей Согрин. С прошлого года он работал директором по коммуникациям НЛМК, в 2010—2019 годах возглавлял департамент общественных связей «Аэрофлота», до этого трудился в банке «Траст». Согрин будет отвечать за разработку и реализацию информационной политики Альфа-Банка.

Василий Шиленков

Направлением цифровых некредитных продуктов и сервисов Райффайзенбанка будет руководить Василий Шиленков. Его первоочередной задачей станет «создание нового, полностью цифрового опыта получения и использования клиентами банковских карт». Шиленков работает в Райффайзенбанке более девяти лет, до нынешнего назначения занимался, в частности, развитием цифрового потребительского кредитования.

Василь Лацанич

«ВымпелКом» объявил о том, что в конце июня генеральный директор Василь Лацанич покинет свой пост. Компания ведет поиск кандидата на данную позицию. Лацанич возглавляет оператора с начала 2018 года, до этого несколькио месяцев работал в холдинге Veon, в который входит «ВымпелКом», и отвечал за итальянский бизнес. Ранее занимал руководящие должности в группе «МТС», в частности был вице-президентом по стратегии и маркетингу.

Жанна Гончарова

Директором по страхованию компании «Сбербанк Cтрахование жизни» назначена Жанна Гончарова. Карьеру в отрасли она начала в 2002 году в «МетЛайфе», где прошла путь от менеджера по развитию бизнеса до вице-президента. На нынешней должности ее основными задачами будут внедрение новых и модернизация существующих продуктов и сервисов, а также взаимодействие с внешними партнерами.