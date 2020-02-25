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Кадры: Совкомбанк, Абсолют Банк, «Восточный», «Таврический»

Сменился глава Таврического Банка, «ВымпелКом» назначил и. о. гендиректора, Абсолют Банк — зампреда правления, Совкомбанк нашел нового куратора GR, «Восточный» — руководителя направления «Малый и средний бизнес».

Олег Машталяр
Олег Машталяр

Бывший глава банка «Зенит» Олег Машталяр назначен советником председателя правления Совкомбанка и будет курировать взаимоотношения с госструктурами и общественными организациями. Зампред правления Алексей Панферов сохранит за собой часть функционала в сфере GR, но сфокусируется на развитии обслуживания привилегированных клиентов. Машталяр являлся председателем правления «Зенита» в течение последних двух лет, в 2009—2017 годах возглавлял московское представительство кипрской NR Growth Consulting, до этого трудился в МДМ-Банке.

Николай Василевский
Николай Василевский

Совет директоров Абсолют Банка утвердил Николая Василевского заместителем председателя правления, координирующим работу службы управления рисками. Ранее его кандидатура прошла согласование в ЦБ. До нынешнего назначения Василевский был управляющим директором Абсолют Банка по рискам, до этого в течение пяти лет работал в департаменте проектного финансирования НПФ «Благосостояние».

Павел Зварич
Павел Зварич

Председателем правления Таврического Банка стал Павел Зварич. С 2017 года он занимал в организации должность зампреда правления, а также по совместительству был вице-президентом банка «МФК», до этого в течение трех лет являлся заместителем директора Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка. До 2014 года Зварич трудился в Северо-Западном филиале Росбанка — был заместителем директора и руководил работой с клиентами сегмента малого и среднего бизнеса.

Николай Петелин
Николай Петелин

Банк «Восточный» сообщил о назначении Николая Петелина главой направления «Малый и средний бизнес». Он займется трансформацией данного блока и запуском финтех-сервиса для бизнеса Vostok Business Partner. С июня прошлого года Петелин был генеральным директором цифрового банка «Сфера» (проекта БКС Банка), в 2014—2019 годах трудился в цифровом банке «Точка» (проекте банка «Открытие»), где отвечал за развитие нефинансовых сервисов, IТ-инфраструктуру и обслуживание клиентов.

Виктор Бирюков
Виктор Бирюков

Временно исполняющим обязанности гендиректора «ВымпелКома» утвержден Виктор Бирюков. Одновременно он продолжит работать исполнительным вице-президентом по юридическим вопросам и корпоративным отношениям. Данную должность Бирюков занимает в течение трех лет, в 2016 году после прихода в «ВымпелКом» он был директором по юридическим вопросам региона «Евразия». Напомним, что нынешний гендиректор компании Василь Лацанич покинет пост в конце июня.

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