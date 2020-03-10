Кадры: Минфин, МЭР, «ВЭБ.РФ», Совкомбанк, МТС Банк

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Охапки цветов, живая музыка, море комплиментов и сюрпризов... Чем накануне 8 Марта удивляли прекрасную часть коллектива в банках и финансовых компаниях — в нашем традиционном обзоре.

Кадровые перестановки произошли в Минфине и Минэкономразвития, «ВЭБ.РФ» назначил главу создаваемой компании и старшего вице-президента блока по работе с активами, МТС Банк — члена правления, в набсовет Совкомбанка вошли два новых независимых директора.

Кадровые перестановки произошли в Минфине и Минэкономразвития, «ВЭБ.РФ» назначил главу создаваемой компании и старшего вице-президента блока по работе с активами, МТС Банк — члена правления, в набсовет Совкомбанка вошли два новых независимых директора.

Сергей Сторчак

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Где именно он продолжит карьеру, не уточняется. Сторчак занимал свой пост с 2005 года, до этого возглавлял в Минфине департамент международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов, в 1998—2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка.

Тимур Максимов

Одним из новых заместителей министра финансов стал Тимур Максимов. С 2018 года он занимал аналогичный пост в Министерстве экономического развития, где курировал ряд вопросов внешнеэкономической деятельности. До этого работал на других должностях в федеральных органах исполнительной власти, в том числе был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы и помощником министра финансов РФ. В 2007—2008 годах Максимов трудился в Промсвязьбанке.

Михаил Котюков

Также заместителем министра финансов утвержден Михаил Котюков. С 2018 года и до отставки правительства Дмитрия Медведева в прошлом январе он возглавлял Министерство науки и высшего образования, до этого пять лет руководил Федеральным агентством научных организаций. В 2010—2013 годах Котюков работал в Минфине: сначала был директором департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, затем — заместителем министра.

Савва Шипов

По собственной просьбе Савва Шипов освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития. Этот пост он занимал с 2016 года, ранее возглавлял Федеральную службу по аккредитации, которая находится в ведении Минэкономразвития. В 2009—2011 годах Шипов работал в МЭР: сначала руководил департаментом развития федеративных отношений и местного самоуправления, затем департаментом госрегулирования в экономике.

Александр Плутник

Бывший генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил создаваемую в структуре «ВЭБ.РФ» компанию «Новые городские проекты» («Прогород»). Она будет вести проекты комплексного развития городской экономики, в частности по модернизации коммунальной, инженерной инфраструктуры, городского транспорта. Плутник руководил «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) в 2015—2010 годах, до этого был заместителем министра строительства и ЖКХ, в 2008—2013 годах — помощником, затем заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Антон Григоров

Заместитель директора департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров перешел в госкорпорацию «ВЭБ.РФ». В аппарате правительства он трудился с 2012 года. В должности старшего вице-президента блока по работе с активами ВЭБа Григоров будет заниматься реализацией ряда проектов комплексного развития территорий, в том числе Байкальской природной территории и города Байкальска.

Дмитрий Соловьев

МТС Банк сообщил о назначении Дмитрия Соловьева вице-президентом, членом правления, руководителем корпоративного блока. Он будет отвечать, в частности, за корпоративные продажи, взаимоотношения с крупными клиентами, факторинговый и транзакционный бизнес. В МТС Банке Соловьев работает более восьми лет, с 2018 года был директором по развитию корпоративного бизнеса, вице-президентом корпоративного блока, до этого возглавлял департамент корпоративных продаж.

Регина фон Флемминг, Жоэль Лотье

Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил вхождение в его состав двух новых независимых неисполнительных директоров — Регины фон Флемминг и Жоэля Лотье. Фон Флемминг в 2005—2015 годах возглавляла издательский дом Axel Springer Russia, в настоящее время входит в советы директоров МТС и группы «ЧТПЗ». Лотье — основатель и генеральный директор инвестбанка RGG Capital. Также он является членом совета директоров компании «Европейская электротехника».