Кадры: АБР, АТБ, «Югория-Жизнь», «Нейва»

Продолжаем рассматривать тенденции, которые будут определять развитие банковской отрасли в мире в 2020 году. Ниже — вторая часть прогноза экспертов консалтинговой компании Accenture.

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В Ассоциации банков России назначен новый вице-президент, в Азиатско-Тихоокеанском Банке — зампред правления, произошли изменения в руководстве банка «Нейва» и страховой компании «Югория».

Константин Артюх

Новым вице-президентом Ассоциации банков России (АБР) назначен Константин Артюх . На этом посту он будет курировать правовые вопросы, в том числе взаимодействие с ЦБ, Госдумой, министерствами и ведомствами в целях совершенствования законодательно-нормативной базы. С 2013 года Артюх был заместителем председателя правления Росбанка, до этого с 2004 года трудился в «ДельтаКредите», где также входил в состав правления и с 2011 года занимал должность старшего вице-президента.

Анастасия Буркова

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) сообщил о назначении Анастасии Бурковой заместителем председателя правления. Она будет курировать региональную сеть, работу с проблемной задолженностью, юридический блок, административно-хозяйственную деятельность, а также продолжит возглавлять московский филиал организации. Буркова пришла в АТБ в прошлом году, в 2018—2019 годах трудилась в департаменте рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ, до этого с 2006-го занимала различные должности в юридических подразделениях БНП Париба Банка.

Константин Левушкин

Председателем правления банка «Нейва» после согласования кандидатуры с ЦБ станет Константин Левушкин. Павел Ефремов, занимавший этот пост, продолжит работать в организации в качестве его заместителя. С 2013 года Левушкин был заместителем председателя правления «Нейвы», курировал направления стратегического и финансового планирования, управления рисками, информационных технологий. Ранее он трудился в Уралвнешторгбанке, «Северной Казне» и Уралприватбанке.

Алексей Захаров

Совет директоров СК «Югория-Жизнь» избрал Алексея Захарова генеральным директором на пятилетний период. В сфере страхования он работает более 11 лет, занимал должности заместителя гендиректора, директора по продажам, руководителя управления продаж и маркетинга в СК «Ингосстрах-Жизнь» и «Райффайзен Лайф». На новом посту Захаров сфокусируется на обеспечении запуска страховых продуктов, интересных как для каналов продаж, так и для конечного потребителя.