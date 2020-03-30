Кадры: МЭР, Сбербанк, Экспобанк, «Альфа-Капитал», Райффайзенбанк

Эксперт по менеджменту, руководитель программы МВА «Управление изменениями» в бизнес-школе «МИРБИС» Марина Корсакова рассказывает, какие навыки могут прокачать компании во время острой кризисной ситуации.

Уже очевидно, что многих из нас ожидают недели дистанционной работы. Гибкий график удаленки отлично сочетается с чтением, и мы предлагаем подборку, которая настроит вас на дальнейшее развитие.

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, в Экспобанке сменился предправления, Сбербанк назначил вице-президента, о кадровых перестановках сообщили «Альфа-Капитал», Райффайзенбанк и БКС.

У главы Минэкономразвития появился новый заместитель, в Экспобанке сменился предправления, Сбербанк назначил вице-президента, о кадровых перестановках сообщили «Альфа-Капитал», Райффайзенбанк и БКС.

Владимир Ильичев

Новым заместителем министра экономического развития стал Владимир Ильичев. С 2012 года он занимал должность директора департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии, до этого возглавлял департамент по защитным мерам во внешней торговле секретариата Комиссии Таможенного союза, в 2006—2010 годах руководил компанией «Центр торговой политики и права». На новом посту Ильичев будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.

Марина Ракова

Сбербанк назначил вице-президентом Марину Ракову. Ранее СМИ сообщали, что в организации она может возглавить дивизион «Цифровые образовательные платформы». С 2018 года Ракова занимала пост заместителя министра просвещения РФ, была администратором нацпроекта «Образование». До этого руководила государственным Фондом новых форм развития образования — оператором сети детских технопарков «Кванториум».

Кирилл Нифонтов, Алексей Санников

Председателем правления Экспобанка утвержден Кирилл Нифонтов. Занимавший этот пост Алексей Санников войдет в совет директоров организации и останется членом правления. Он сосредоточится на развитии цифровых платформ в автонаправлении и работе с клиентами, ведущими деятельность в рамках госзаказа. Нифонтов уже руководил Экспобанком в 2011—2016 годах, является членом его совета директоров.

Антон Граборов

Блок «Цифровой бизнес» управляющей компании «Альфа-Капитал» возглавил Антон Граборов. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в инвестиционной и банковской сферах, фокусировался на создании цифровых каналов продаж. До нынешнего назначения Граборов руководил центром управления изменениями в ВСК, занимался реализацией стратегии по глобальной цифровой трансформации компании. Ранее возглавлял дирекцию по развитию бизнеса в розничном блоке БКС.

Антон Красильников

К команде Райффайзенбанка присоединился Антон Красильников в качестве руководителя направления по развитию ипотечного кредитования. Его главной задачей станет построение полностью цифрового ипотечного процесса — от подачи заявки до обслуживания кредита в течение всего срока до погашения. С 2003 года Красильников работал в банке «Зенит», с 2017-го руководил в нем направлением ипотеки.

Андрей Ревенко

Управляющим директором «БКС Ультима Private Banking» назначен Андрей Ревенко. Он будет заниматься развитием бизнеса БКС по работе с состоятельными частными лицами, находясь в подчинении у главы розничного блока, заместителя председателя правления группы Станислава Новикова. В инвестиционной индустрии Ревенко более 12 лет, карьеру начинал в «Тройке Диалог», до нынешнего назначения был управляющим директором, партнером компании «Атон».