Кадры: Сбербанк, «ВымпелКом», Тинькофф Банк, «Юнистрим», НРА

Немного позитивных новостей в наше тревожное время: третий год подряд эксперты ООН признают Финляндию самым счастливым государством мира. Портал Robb Report рассказывает о том, как можно адаптировать секреты финского счастья к режиму самоизоляции.

Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.

Да пребудет с вами греча! Пять рецептов от столичных шефов

Сбербанк покинул старший вице-президент, сменились руководители «Юнистрима» и НРА, о кадровых перестановках сообщили «ВымпелКом» и Тинькофф Банк.

Олег Тиньков, Станислав Близнюк

Совет директоров Тинькофф Банка вместо его основателя Олега Тинькова возглавил Станислав Близнюк. Одновременно он вышел из состава правления организации. В банке Близнюк работает с 2006 года, сначала был директором по технологиям и операциям, вице-президентом, последние восемь лет занимал должность зампреда правления — операционного директора. Тиньков борется с острой формой лейкемии, из-за чего покинул совет директоров и передал права владения акциями TCS Group (материнской компании Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования») в семейный траст.

Марина Жигалова-Озкан

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Марина Жигалова-Озкан приняла решение покинуть организацию, чтобы сфокусироваться на развитии собственного бизнеса. К команде банка она присоединилась в 2019 году, отвечала за маркетинг, рекламу и коммуникации, курировала компании группы в соответствующих индустриях и медиапроекты. До этого в течение 13 лет Жигалова-Озкан возглавляла дочернюю компанию Disney в России и СНГ.

Ксения Чернышева

Президентом системы денежных переводов «Юнистрим» стала Ксения Чернышева. На этом посту она сменила Кирилла Пальчуна, который решил развивать новый проект. Чернышева работает в финансовых структурах более десяти лет, начинала карьеру в Юниаструм Банке в должности пресс-секретаря, последние пять лет занималась запуском и развитием цифровых проектов в банке «Юнистрим» на позиции директора по онлайн-маркетингу, а впоследствии — директора по онлайн-бизнесу.

Алина Розенцвет

Генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА) назначена Алина Розенцвет. В 2018—2020 годах она являлась вице-президентом инвесткомпании «Регион», до этого занимала аналогичную должность в ассоциации «Россия» и руководила подразделениями, отвечающими за аналитическую и экспертную работу, в 2010—2014 годах была вице-президентом Инвестторгбанка. Предыдущий глава НРА Алексей Богомолов покинул организацию.

Александр Торбахов

Новым генеральным директором «ВымпелКома» утвержден Александр Торбахов. Он приступил к новым обязанностям 6 апреля. Ранее предполагалось, что предыдущий глава сотового оператора Василь Лацанич покинет свой пост в июне. Торбахов в 2009—2010 годах уже руководил «ВымпелКомом», затем до 2018-го был заместителем председателя правления Сбербанка, курирующим розничный бизнес.

Антон Кондратов

Вице-президентом по развитию массового рынка «ВымпелКома» с 13 апреля станет Антон Кондратов. В сфере телекоммуникаций он более 15 лет, в 2015—2017 годах трудился в Tele2 — прошел путь от директора Иркутского филиала до коммерческого директора Московского региона. В «ВымпелКоме» Кондратов будет отвечать за рост доли на массовом рынке, расширение клиентской базы и развитие сетевой дистрибуции.

Дмитрий Дорофеев

Исполнительным вице-президентом по стратегии и клиентскому опыту «ВымпелКома» назначен Дмитрий Дорофеев. Ранее он трудился в компании исполнительным вице-президентом по управлению активами, закупками и логистикой, в 2016—2018 годах возглавлял департамент по трансформации. На нынешнем посту Дорофеев будет руководить новым блоком по стратегии и клиентскому опыту. При этом исполнительный вице-президент «ВымпелКома» по корпоративной стратегии и развитию бизнеса Александр Поповский переходит на позицию советника.

Виктор Бирюков

Исполнительным вице-президентом по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу «ВымпелКома» утвержден Виктор Бирюков. Он возглавил соответствующий новый блок, созданный в структуре оператора. Кроме того, «ВымпелКом» назначил двух вице-президентов — по информационным технологиям и по клиентскому опыту. Эти должности заняли, соответственно, Ирина Лебедева и Олег Алдошин, ранее работавший коммерческим директором по новому бизнесу компании «КаР-Тел» (оказывает услуги под брендом «Билайн» в Казахстане).