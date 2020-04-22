Кадры: МЭР, Минфин, «Восточный», «Траст», «Сбербанк Страхование»

В Китае семейная лодка разбилась о коронавирус — после карантина резко выросло количество разводов. Круглые сутки вместе — это действительно испытание для пары, полагает директор по учебной работе Центра системной семейной терапии Инна Хамитова. И дает шесть советов, как сохранить любовь в непростое время.

Сервис «Тинькофф Бизнес» оценил падение оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России. Хотя многие сферы значительно пострадали из-за кризиса, другие, наоборот, увеличили выручку.

В банке «Восточный» назначен президент, в «Сбербанк Страховании» — гендиректор, в Россельхозбанке — зампред правления. У главы МЭР появился новый заместитель, кадровые перестановки произошли в Минфине, «Ингосстрахе», «Сбербанк Страхование жизни», «Ренессанс Капитале» и МТС.

В банке «Восточный» назначен президент, в «Сбербанк Страховании» — гендиректор, в Россельхозбанке — зампред правления. У главы МЭР появился новый заместитель, кадровые перестановки произошли в Минфине, «Ингосстрахе», «Сбербанк Страхование жизни», «Ренессанс Капитале» и МТС.

Дмитрий Олюнин

Президентом банка «Восточный» стал Дмитрий Олюнин, который вошел также в число акционеров организации. До начала текущего года он работал первым заместителем президента — председателя правления ВТБ, в 2003—2018 годах возглавлял правление Росбанка, до этого трудился в Транскредитбанке и банке «ВТБ Северо-Запад». Как отмечается в сообщении, свою роль на новом посту Олюнин видит в том, чтобы вывести «Восточный» в топ-15 российских банков в перспективе пяти лет.

Владислав Федулов

Новым заместителем министра экономического развития РФ назначен Владислав Федулов. Он будет курировать вопросы развития цифровой экономики. С 2009 года Федулов работал в департаменте информационных технологий и связи правительства РФ: сначала был заместителем директора, а с 2012-го возглавлял данное подразделение.

Олег Овсяницкий

Россельхозбанк сообщил о назначении Олега Овсяницкого заместителем председателя правления, отвечающим за развитие розничного бизнеса. До прихода в кредитную организацию он в течение 18 лет трудился в ВСК, с 2010 года возглавлял страховщика.

Михаил Волков

Генеральным директором «Сбербанк Страхования» утвержден Михаил Волков. Более шести лет он проработал в «Ингосстрахе»: с 2014 года был гендиректором и председателем правления, с конца 2019-го — президентом компании. До этого Волков занимал руководящие должности в «Базовом элементе», в частности руководил дирекцией «Финансовые услуги».

Дмитрий Попов

В свою очередь Дмитрий Попов, исполнявший обязанности гендиректора «Сбербанк Страхования» с 2017 года, перешел в «Ингосстрах». В должности заместителя генерального директора он будет курировать развитие добровольного медицинского и личного страхования. Попов трудился в группе Сбербанка с 2016 года, ранее работал в компаниях «Альянс» и «Альянс Жизнь».

Антон Уланов

Управляющим директором — руководителем департамента управления активами № 1 банка непрофильных активов «Траст» назначен Антон Уланов. Он будет заниматься проектами по развитию сельскохозяйственных активов, входящих в периметр организации. С 2016 по 2018 год Уланов руководил группой «Русагро», с января 2019-го — агропромышленным холдингом «Дороничи». Ранее работал в агрохолдинге «Кубань», научно-производственном предприятии «Сотекс» и группе «ГАЗ».

Операционным директором «Сбербанк Страхование жизни» назначен Владимир Дорожкин. Карьеру в отрасли он начинал в «АльфаСтраховании», затем занимал руководящие позиции в «ВТБ Страхование жизни» и «Росгосстрах Жизни». Среди задач Дорожкина на новом месте — повышение эффективности операционных процессов и реализация инициатив для улучшения качества обслуживания клиентов.

Андрей Воронцов

В Министерстве финансов РФ создан департамент имущественных отношений, курирующий деятельность Росимущества. Директором нового подразделения стал Андрей Воронцов — бывший замглавы департамента финансовых отношений Минфина. Кроме того, департамент налоговой и таможенно-тарифной политики разделен на две структуры, сообщило агентство «Прайм». Департамент налоговой политики возглавил бывший замминистра финансов Татарстана Данил Волков, а департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка — выходец из ФТС Никита Золкин.

Кирилл Пальчун

Бывший президент «Юнистрима» Кирилл Пальчун перешел на работу в МТС, где в составе команды «МТС-Финтех» займется созданием новой системы денежных переводов. Пальчун руководил системой «Юнистрим» с 2019 года, до этого шесть лет возглавлял правление одноименного банка, еще раньше работал в нем вице-президентом. Напомним, что новым президентом «Юнистрима» стала Ксения Чернышева.

Равиль Мифтяхетдинов, Николай Шакаров

К команде дистрибуции продуктов «Ренессанс Капитала» присоединяются три новых директора и два вице-президента. В ранге директора Равиль Мифтяхетдинов будет заниматься развитием бизнеса, Николай Шакаров — направлением инвестиций и финансового консультирования, Антон Шкурович — продажами структурных продуктов. Вице-президентами, менеджерами по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» назначены Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов.

Антон Шкурович, Василий Белокрылецкий, Дмитрий Котегов

Мифтяхетдинов в последнее время был партнером «Атона», руководителем направления по работе с ключевыми клиентами и руководителем внешней платформы управления. Шакаров трудился заместителем руководителя по работе с частными клиентами УК «Атон-менеджмент». Шкурович был управляющим директором, начальником управления структурных продуктов банка «Открытие». Котегов и Белокрылецкий работали в Екатеринбурге в стартапе STIPS FinTech.