Кадры: МЭР, ВТБ, Росэксимбанк, БКС Банк, АТБ

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ВТБ и БКС Банк назначили руководителей розничного бизнеса, Росэксимбанк — зампреда правления, Азиатско-Тихоокеанский Банк — директора департамента развития дистанционных каналов, освобожден от должности один из заместителей главы Минэкономразвития.

Михаил Расстригин

Заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин покинул этот пост по собственному желанию. В Минэкономразвития (МЭР) он работал с 2017 года, в последнее время курировал департаменты конкуренции, энергоэффективности и экологии, госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики. До прихода в министерство Расстригин возглавлял направление электроэнергетики в аналитическом департаменте «ВТБ Капитала».

Павел Кудрявцев

Руководителем департамента розничного бизнеса ВТБ стал старший вице-президент банка Павел Кудрявцев . После обновления структуры это подразделение будет отвечать как за продажи банковских продуктов в массовом сегменте, так и за взаимодействие с состоятельными клиентами. Кудрявцев трудится в группе ВТБ в 2014 года, руководил направлением private banking в ВТБ 24, в течение последних двух лет возглавлял департамент по работе с состоятельными клиентами ВТБ (сегмент «Привилегия»).

Ирина Григорьева

БКС Банк назначил Ирину Григорьеву директором по розничному бизнесу. На этой должности она займется реализацией бизнес-стратегии холдинга, развитием продуктов БКС Банка и банка «Сфера». Григорьева более 16 лет проработала на руководящих позициях в Сбербанке, Московском Кредитном Банке, «Русском Стандарте», в последнее время занимала пост первого заместителя председателя правления Локо-Банка.

Павел Монахов

Директором департамента развития дистанционных каналов продаж Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) стал Павел Монахов. В финансовой сфере он с 2002 года, обладает экспертизой по таким направлениям, как маркетинг и digital, участвовал в развитии инновационных технологий в e-commerce. В частности, в разное время Монахов работал на руководящих должностях в группах «Ренова», «Макслевел» и Эс-Би-Ай Банке.

Татьяна Сахарова

На должность заместителя председателя правления Росэксимбанка назначена Татьяна Сахарова. Среди ее задач — наращивание финансовой поддержки экспортеров, усовершенствование соответствующих технологий, формирование клиентоцентричной модели работы организации. В 2018 году Сахарова входила в правление и возглавляла блок крупного бизнеса Бинбанка в рамках подготовки к его слиянию с «Открытием», в 2017—2018 годах была советником гендиректора Почты России по инвестиционной деятельности, еще раньше трудилась во Внешэкономбанке и Сбербанке.