Кадры: ЕАБР, «ГПБ-Факторинг», Райффайзенбанк, БКС Банк

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Сооснователь компании Transformator Travel объясняет, почему предприниматели тратят большие деньги, чтобы побывать в шкуре первобытного человека, и как это помогает им в бизнесе.

В ЕАБР будет новый предправления, сменился гендиректор факторинговой «дочки» Газпромбанка, о кадровых перестановках сообщили Райффайзенбанк и БКС Банк.

В ЕАБР будет новый предправления, сменился гендиректор факторинговой «дочки» Газпромбанка, о кадровых перестановках сообщили Райффайзенбанк и БКС Банк.

Андрей Бельянинов, Николай Подгузов

В Евразийском банке развития (ЕАБР) сменился председатель правления: вместо Андрея Бельянинова им стал Николай Подгузов. С 2017 года до февраля 2020-го он возглавлял Почту России, затем занимал в ней должность первого заместителя гендиректора; в 2013—2017 годах был заместителем министра экономического развития РФ. Бельянинов руководил ЕАБР более двух с половиной лет, в 2006—2016 годах являлся главой Федеральной таможенной службы.

Корнелиу Робу

Генеральным директором «ГПБ-Факторинга», дочерней структуры Газпромбанка, назначен Корнелиу Робу. На данном посту он сменил Елену Молоканову, которая стала советником гендиректора. Ранее Робу в разное время был председателем юридического комитета ассоциации IFG (сейчас — FCI), членом совместного комитета Международной торговой палаты (ICC) и FCI по разработке стандартов международного факторинга. С 2015 года руководил дирекцией по работе с клиентами «ВТБ Факторинга».

Дина Меркулова

К команде корпоративно-инвестиционного бизнеса (CIB) Райффайзенбанка присоединилась Дина Меркулова, возглавившая отдел по работе с финансовыми институтами. С 2010 года она трудилась в Альфа-Банке, где за шесть лет прошла путь до позиции управляющего директора торгового финансирования. Еще раньше Меркулова занимала должность начальника управления торгового финансирования Номос-Банка.

Андрей Горелов

Директором по информационным технологиям БКС Банка стал Андрей Горелов. Он займется, в частности, созданием на базе IT-подразделений организации единого цифрового центра, который должен обеспечить более высокую продуктивность и стабильность технологических процессов. До прихода в БКС Банк Горелов руководил IT-направлением в европейском кластере HSBC, до этого работал в банке «Союз», Абсолют Банке, нидерландской Friesland Campina и инвестбанке «КИТ Финанс».