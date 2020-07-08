Кадры: ЦБ, ВТБ, Райффайзенбанк, «ВымпелКом», «Юнистрим»

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ЦБ сообщил об изменениях в руководстве УК ФКБС, ВТБ назначил руководителей двух зарубежных «дочек», в «ВымпелКоме» будет новый вице-президент по качеству и клиентскому опыту, перестановки произошли в Райффайзенбанке и «Юнистриме».

ЦБ сообщил об изменениях в руководстве УК ФКБС, ВТБ назначил руководителей двух зарубежных «дочек», в «ВымпелКоме» будет новый вице-президент по качеству и клиентскому опыту, перестановки произошли в Райффайзенбанке и «Юнистриме».

Василий Поздышев

Банк России объявил о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Решение принято в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов. Также он выйдет из советов директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка, Московского Индустриального Банка и АСВ. С 2012 года Поздышев трудился в ЦБ, в последние годы был заместителем председателя, в начале 2020-го покинул этот пост и сосредоточился на работе в УК ФКБС.

Ник Хатт, Марк Ричардсон

Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ. На данном посту он сменил Артура Иляева, который покидает группу. Хатт с 2008 года отвечал за международную деятельность финансового подразделения «ВТБ Капитала», с 2014-го руководил лондонской VTB Capital PLC. Новым главой этой компании после одобрения британскими регуляторами станет Марк Ричардсон. Он проработал в «ВТБ Капитале» десять лет, за это время занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International.

Мария Елаева

Вице-президентом по качеству и клиентскому опыту «ВымпелКома» назначена Мария Елаева. С 2010 года она работала на различных должностях в МТС, в частности была директором по клиентскому опыту макрорегиона «Центр», затем возглавляла департамент качества и клиентского опыта в корпоративном центре группы. Еще раньше Елаева занимала руководящие позиции в области управления финансами в компаниях «Вимм-Билль-Данн» и «Сибирский берег».

Павел Рубахин

Отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка возглавил Павел Рубахин. Карьерный путь он начинал в McKinsey, затем запускал сервис доставки в Gett, руководил в стартапе Trucker Path маркетплейсом грузов для перевозок в США, в последние два года создавал цифровые продукты для KFC в Европе, СНГ и России. Рубахин будет отвечать за развитие интернет-банка «Райффайзен Онлайн» и запуск новых цифровых сервисов.

Александр Галкин

Банк «Юнистрим» сообщил о назначении Александра Галкина вице-президентом одноименной системы денежных переводов. Он будет заниматься развитием партнерской сети и укреплением позиций компании на российском рынке. Галкин работает в банковской сфере с 1994 года и прошел путь от сотрудника клиентского подразделения до руководителя розничного бизнеса. В разное время занимал руководящие должности в банке «Глобэкс», Связь-Банке и Импэксбанке.