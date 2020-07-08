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Кадры: ЦБ, ВТБ, Райффайзенбанк, «ВымпелКом», «Юнистрим»

ЦБ сообщил об изменениях в руководстве УК ФКБС, ВТБ назначил руководителей двух зарубежных «дочек», в «ВымпелКоме» будет новый вице-президент по качеству и клиентскому опыту, перестановки произошли в Райффайзенбанке и «Юнистриме».

Василий Поздышев
Василий Поздышев

Банк России объявил о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Решение принято в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов. Также он выйдет из советов директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка, Московского Индустриального Банка и АСВ. С 2012 года Поздышев трудился в ЦБ, в последние годы был заместителем председателя, в начале 2020-го покинул этот пост и сосредоточился на работе в УК ФКБС.

Ник Хатт, Марк Ричардсон
Ник Хатт, Марк Ричардсон

Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ. На данном посту он сменил Артура Иляева, который покидает группу. Хатт с 2008 года отвечал за международную деятельность финансового подразделения «ВТБ Капитала», с 2014-го руководил лондонской VTB Capital PLC. Новым главой этой компании после одобрения британскими регуляторами станет Марк Ричардсон. Он проработал в «ВТБ Капитале» десять лет, за это время занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International.

Мария Елаева
Мария Елаева

Вице-президентом по качеству и клиентскому опыту «ВымпелКома» назначена Мария Елаева. С 2010 года она работала на различных должностях в МТС, в частности была директором по клиентскому опыту макрорегиона «Центр», затем возглавляла департамент качества и клиентского опыта в корпоративном центре группы. Еще раньше Елаева занимала руководящие позиции в области управления финансами в компаниях «Вимм-Билль-Данн» и «Сибирский берег».

Павел Рубахин
Павел Рубахин

Отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка возглавил Павел Рубахин. Карьерный путь он начинал в McKinsey, затем запускал сервис доставки в Gett, руководил в стартапе Trucker Path маркетплейсом грузов для перевозок в США, в последние два года создавал цифровые продукты для KFC в Европе, СНГ и России. Рубахин будет отвечать за развитие интернет-банка «Райффайзен Онлайн» и запуск новых цифровых сервисов.

Александр Галкин
Александр Галкин

Банк «Юнистрим» сообщил о назначении Александра Галкина вице-президентом одноименной системы денежных переводов. Он будет заниматься развитием партнерской сети и укреплением позиций компании на российском рынке. Галкин работает в банковской сфере с 1994 года и прошел путь от сотрудника клиентского подразделения до руководителя розничного бизнеса. В разное время занимал руководящие должности в банке «Глобэкс», Связь-Банке и Импэксбанке.

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