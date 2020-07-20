Кадры: МЭР, ПСБ, МТС Банк, «Росбанк Страхование»

Сбербанк назначил куратора медиаактивов, «ВымпелКом» — главного финансового директора и вице-президента по дистрибуции, Абсолют Банк — зампреда правления. О кадровых перестановках сообщили банк «Открытие», Росэксимбанк и «Росгосстрах Жизнь».

О легендарном космонавте, первом президенте «Альфа-Капитала» отныне будет напоминать звон колокольни Свято-Андреевского храма во Владимирской области. Во многом благодаря Алексею Леонову обрело вторую жизнь и само это место.

У министра экономического развития появился новый заместитель, ПСБ назначил главу дирекции розничного бизнеса, МТС Банк — члена правления, «Росбанк Страхование» — руководителя дирекции по развитию бизнеса.

Андрей Иванов

Первым заместителем министра экономического развития РФ назначен Андрей Иванов. С 2008 года он работал на различных должностях в Министерстве финансов: был заместителем директора, затем директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства, с 2012-го занимал пост заместителя министра финансов.

Мигель Маркарянц

Дирекцию розничного бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) возглавил Мигель Маркарянц. Это новое структурное подразделение, которое будет отвечать за комплексную разработку кредитных, сберегательных и расчетных продуктов для клиентов-физлиц и систему управления продажами. С 2006-го Маркарянц трудился в группе ВТБ: был вице-президентом ВТБ 24, в 2011—2016 годах — вице-президентом Банка Москвы, в дальнейшем курировал работу сети, продажи и розничный бизнес ВТБ.

Владимир Стасевич

МТС Банк объявил о назначении Владимира Стасевича вице-президентом и членом правления. При этом он останется руководителем блока Daily Banking, который возглавляет с конца прошлого года. Подразделение объединяет три направления: карты и вклады, транзакционный бизнес и личные финансы. С 2013 года Стасевич работал в Сбербанке, с 2016-го занимался созданием инновационных продуктов и сервисов системы «Сбербанк Онлайн», ранее трудился в Ситибанке.

Ирина Павлова

Руководителем дирекции по развитию бизнеса «Росбанк Страхования» стала Ирина Павлова. С 2016 года она была финансовым директором этой группы компаний, ранее занимала руководящие должности в финансовом блоке Росбанка, в частности возглавляла департамент финансового управления, еще раньше трудилась в E&Y. Ключевой задачей Павловой станет комплексное развитие бизнес-функций «Росбанк Страхования», включая коммерческий блок, маркетинг и партнерское направление.