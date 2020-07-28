Кадры: Сбербанк, «Открытие», Абсолют Банк, «ВымпелКом»

Сбербанк назначил куратора медиаактивов, «ВымпелКом» — главного финансового директора и вице-президента по дистрибуции, Абсолют Банк — зампреда правления. О кадровых перестановках сообщили банк «Открытие», Росэксимбанк и «Росгосстрах Жизнь».
За развитие компаний экосистемы Сбербанка, работающих в сфере медиа и рекламы, в ранге вице-президента станет отвечать Татьяна Доброхвалова. Также она будет курировать партнерские программы в этих индустриях. До прихода в Сбербанк Доброхвалова работала заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», ранее была первым вице-президентом АНО «Организационный комитет «Сочи-2014», первым заместителем генерального директора Заявочного комитета «Сочи-2014», возглавляла маркетинговые коммуникации в МТС.
Департамент стратегии и развития бизнеса банка «Открытие» возглавил Роман Зильберман в должности вице-президента организации. С 2012 года он трудился в McKinsey, где прошел путь от консультанта до младшего партнера, специализировался на работе с финансовыми институтами. В 2007—2012 годах Зильберман занимался организацией сделок M&A, а также частными размещениями акций в Aquila Capital Group, до этого работал аналитиком в Альфа-Банке и консалтинговой компании «Бранан».
Заместителем председателя правления Абсолют Банка утвержден Антон Павлов, его кандидатура уже прошла согласование в ЦБ. На новом посту он будет координировать развитие розничного бизнеса. Павлов присоединился к команде банка в 2010 году, руководил отделом разработки продуктов по автокредитованию, был начальником управления по работе с сегментом розницы и состоятельных клиентов департамента маркетинга, управляющим директором дирекции розничных продуктов. Начинал карьеру в Финансбанке.
Председателем правления Росэксимбанка, который входит в группу Российского экспортного центра, утвержден Азер Талыбов. С 2017 года он занимал должность заместителя министра экономического развития РФ, курировал финансовый, закупочный блоки и управление делами. В 2013—2017 годах Талыбов руководил секретариатом председателя Банка России, до этого в течение года — аппаратом помощника президента РФ Эльвиры Набиуллиной. Еще раньше трудился в Минэкономразвития.
«ВымпелКом» объявил о назначении Людмилы Смирновой исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором. На своем новом посту она будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета компании. С 2017 года Смирнова возглавляла департамент финансов в «Лаборатории Касперского», до этого более пяти лет была финансовым и административным директором «Tele2 Россия», еще раньше — вице-президентом и корпоративным директором по финансам издательского дома Independent Media.
Вице-президентом по дистрибуции «ВымпелКома» стал Андрей Губанов. Он будет отвечать за усиление позиции компании в ритейле, а также за представленность бренда «Билайн» во всех каналах офлайн-продаж. До прихода в «ВымпелКом» Губанов на протяжении 11 лет занимал различные должности в компаниях группы «М.Видео — Эльдорадо», пройдя путь от руководителя цифрового отдела до управляющего директора бренда m_mobile.
Руководителем управления по развитию дополнительных сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» назначена Гульнара Орлова. С 2012 года она работала в «Сбербанк Страхование жизни», возглавляла направления андеррайтинга, перестрахования, урегулирования убытков и постпродажного обслуживания, в последнее время занимала должность заместителя операционного директора — главного андеррайтера. Ранее Орлова была главным андеррайтером, заместителем директора центра методологии и разработки продуктов в компании «Альянс РОСНО Жизнь».
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