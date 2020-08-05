Кадры: Минфин, Россельхозбанк, «ВЭБ.РФ», «Ренессанс Кредит», ПСБ

У министра финансов появился новый заместитель, «ВЭБ.РФ» и Россельхозбанк назначили зампредов правления, кадровые изменения произошли в «Ренессанс Кредите», «Ренессанс Капитале» и ПСБ.
Бывший заместитель генерального директора «Дом.РФ» Олег Говорун перешел на работу в «ВЭБ.РФ». В должности заместителя председателя он будет отвечать за взаимодействие с руководством регионов и органами госвласти. Кроме того, он будет курировать проекты в городах, связанные с водоснабжением, водоотведением и ликвидацией бытовых отходов. С прошлого года Говорун работал в «Дом.РФ» и возглавлял Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, до этого почти шесть лет руководил управлением президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, в 2012 году был министром регионального развития России.
Заместителем министра финансов РФ утверждена Ирина Окладникова. В Минфине она работает на различных должностях с 2012 года, в течение последних двух лет возглавляла департамент бюджетной политики в отраслях экономики. Свою карьеру Окладникова начинала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
Заместителем председателя правления Россельхозбанка назначена Анна Кузнецова, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе организации. В сфере ее ответственности — работа на рынках капитала, оказание брокерских, депозитарных услуг и деятельность дочерней компании «РСХБ — Управление активами». До апреля текущего года Кузнецова была членом правления — управляющим директором по фондовому рынку Московской биржи, ранее занимала другие руководящие должности на этой площадке, бирже РТС и в брокерской компании «Регион».
Также Россельхозбанк объявил о назначении Евгении Ленской заместителем председателя правления. Она будет курировать маркетинг и коммуникации самой кредитной организации и компаний группы. До прихода в Россельхозбанк Ленская была вице-президентом по маркетингу и общественным связям Почта Банка (до 2016 года — Лето Банк), в котором проработала шесть лет. Ранее трудилась в ВТБ 24 и «Русском Стандарте».
«Ренессанс Кредит» сообщил о нескольких организационных изменениях. Первый заместитель председателя правления Татьяна Хондру, отвечавшая за финансовые аспекты деятельности, стратегию и рисковую политику банка, возглавила блок по развитию розничного и инвестиционного бизнеса. Член правления Евгений Михалин занял должность старшего вице-президента, финансового директора и будет руководить направлением по взаимодействию с инвесторами. Григорий Шабашкевич назначен старшим вице-президентом, директором департамента кредитных рисков и будет курировать службу по работе с проблемными кредитами.
К команде «Ренессанс Капитала» присоединилась Мария Радченко в качестве директора, руководителя отдела анализа долгового рынка. Она отвечает за направление кредитного анализа и разработку торговых идей для институциональных и частных клиентов. В «Ренессанс Капитал» Радченко перешла из BCS Global Markets, подразделения финансовой группы «БКС», в котором возглавляла отдел анализа долговых рынков и была заместителем руководителя аналитического департамента. До этого работала в Sberbank CIB, «Уралсиб Капитале» и МДМ Банке.
Алексей Жоголев назначен руководителем новой в ПСБ дирекции управления благосостоянием, которая займется развитием комплексного предложения инвестиционных продуктов для всех клиентских сегментов в рамках группы ПСБ. В 2016—2020 годах Жоголев возглавлял департамент по работе с партнерами УК «Альфа-Капитал», где курировал взаимодействие с компаниями «Альфа-Групп» и внешними партнерами. Ранее с 2011 года отвечал за разработку и внедрение фирменных программ с автопроизводителями, руководил развитием бизнеса в сети федеральных партнеров Societe Generale.
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