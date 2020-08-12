Кадры: УК ФКБС, «Санкт-Петербург», РСХБ, Ситибанк, «ВымпелКом»

В УК ФКБС сменился генеральный директор, в «ВымпелКоме» появился советник, в «Санкт-Петербурге» будет новый член правления. Назначения прошли в Россельхозбанке, Ситибанке и «АльфаСтраховании».
Генеральным директором управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) назначен Александр Лунев, ранее занимавший должность руководителя управления банковского надзора № 9 Службы текущего банковского надзора Банка России. В Центробанке Лунев работал с сентября 2014 года, до этого трудился ассистентом и экспертом в аудиторской компании «Делойт и Туш СНГ».
Экс-замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов вышел на работу в «ВымпелКом» советником. По словам гендиректора компании Александра Торбахова, сейчас обсуждается перевод Исмаилова на другую должность. В апреле 2020-го «Ведомости» сообщали, что он займет пост президента «Билайна». Исмаилов обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. В Минкомсвязь он пришел в 2013 году, ранее работал в компаниях Huawei Technologies, Nokia Siemens Network Russia и Ericsson Russia.
На пост заместителя председателя правления Россельхозбанка назначена Екатерина Орлова. Она будет курировать программы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса. С 2017-го Орлова работала во Всероссийском Банке Развития Регионов советником и вице-президентом, отвечала за работу департаментов розничного бизнеса, пластиковых карт, по работе с ВИП-клиентами. С 2015-го возглавляла департамент малого бизнеса банка «Российский Капитал», ранее занимала руководящие должности в ВТБ 24, Промсвязьбанке и Банке Москвы.
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» решил включить в состав правления вице-президента Алексея Теплоухова. Решение вступит в силу после согласования его кандидатуры регулятором. Теплоухов будет курировать вопросы, связанные с управлением активами и пассивами банка, операции на финансовых рынках, управление клиентскими активами, private banking. К команде «Санкт-Петербурга» он присоединился в 2007 году, до этого работал в «Петрокоммерце» и Промышленно-Строительном Банке.
Екатерина Комарова возглавила департамент розничного бизнеса дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка. Комарова присоединилась к команде Citi в 2002 году. За 18 лет успела поработать в операционном департаменте, департаменте контроля и управления рисками, департаменте коммерческого банка, дирекции по работе с частными клиентами (в том числе руководила премиальным сегментом Citigold & Citigold Private Client), а также в лондонском офисе банка. Ранее работала в области консалтинга и аудита.
Директором по управлению рисками СК «АльфаСтрахование» назначена Вера Соколова. Она будет отвечать за управление всем комплексом рисков группы: стратегических, рыночных, кредитных и операционных. Соколова работает в сфере риск-менеджмента и финансов с 1996 года. Она более 14 лет проработала главным директором по управлению рисками в крупных банках и консалтинговых компаниях («Интеза», «Делойт и Туш СНГ», Нордеа Банк), с 2016 года входила в правление Юниаструм Банка.
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