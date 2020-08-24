Кадры: «ВЭБ.РФ», «ВымпелКом», МИнБанк, «Ренессанс Капитал»

В преддверии нового учебного года платежная платформа RBK.money и компания Data Insight узнали об особенностях финансового поведения подрастающего поколения. А также выяснили, как родители хранят и тратят деньги на своих детей.

Экономисты Центра развития ВШЭ изучили данные Росстата за шесть месяцев 2020 года и назвали регионы с наименьшим и наибольшим уровнем социально-экономического стресса. Учитывалась динамика зарплат, инфляции и безработицы.

Сменились президент «ВымпелКома» и глава МИнБанка, «ВЭБ.РФ» назначил старшего банкира, «Ренессанс Капитал» — руководителя отдела аналитики долгового рынка, «Система Капитал» — управляющего активами.

Рашид Исмаилов, Александр Крупнов

Президентом «ВымпелКома» стал бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов. На этом посту он сменил Александра Крупнова, который перешел на позицию советника. Президент компании отвечает за «управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти», отметили в «ВымпелКоме». Исмаилов был заместителем министра в 2014—2018 годах, в разное время трудился в российских представительствах компаний Ericsson, Huawei Technologies и Nokia.

Константин Вышковский

Курировать деятельность «ВЭБ.РФ» на рынках заемного капитала будет Константин Вышковский, назначенный старшим банкиром. С 2010 года он руководил департаментом госдолга и государственных финансовых активов в Министерстве финансов РФ, до этого в течение пяти лет занимал в Минфине другие должности. В 1994—2005 годах Вышковский работал на различных позициях во Внешэкономбанке.

Дмитрий Пожидаев, Роман Романенко

Совет директоров санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанка) прекратил полномочия председателя правления Дмитрия Пожидаева, занимавшего этот пост с октября прошлого года. Временно исполняющим обязанности главы организации стал заместитель председателя правления Роман Романенко. Перед этим полностью обновился совет директоров банка: в него вошли директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов, новый глава УК ФКБС Александр Лунев, Дмитрий Гавриленко, Павел Николайчик, Мария Никитенко, Татьяна Чернобровина.

Алексей Булгаков

К команде «Ренессанс Капитала» присоединился Алексей Булгаков в качестве директора, руководителя отдела аналитики долгового рынка. Он будет отвечать за подготовку аналитических материалов для институциональных клиентов. C 2008 года Булгаков трудился в Sberbank CIB (ранее — «Тройка Диалог»), в последнее время — в качестве руководителя отдела анализа долговых бумаг. До этого работал в «Ренессанс Капитале», «Атоне» и Commerzbank Securities.

Павел Митрофанов

«Система Капитал» сообщила о назначении Павла Митрофанова управляющим активами. Он будет фокусироваться на долговых инструментах с упором на развивающиеся рынки. С 2017 года Митрофанов был портфельным менеджером в подразделении private banking Альфа-Банка, специализировался на евробондах и рублевых облигациях. Ранее более десяти лет проработал в УК «Райффайзен Капитал».