Кадры: Сбербанк, Росбанк, «Альфа-Капитал», МИнБанк, Банк МФК

Пандемия пандемией, а новый учебный год начался вовремя и даже в офлайне, хотя и с ограничениями. Мы узнали у финансистов, как этот необычный День знаний прошел в их семьях.

1 сентября в Совкомбанке начал работу корпоративный университет для руководителей. В соответствии с актуальной повесткой дня, обучение в нем — виртуальное. Мы разузнали, как будет работать новая образовательная площадка и что ждет тех, кого зачислили в студенты.

МИнБанк определился с председателем правления, в Банке МФК будет новый глава, Сбербанк назначил топ-менеджера в блоке «Розничный бизнес», «Альфа-Капитал» — портфельного управляющего, Росбанк — руководителя создаваемой УК.

Кирилл Царев

Старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка назначен Кирилл Царев. С 2018 года он работал вице-президентом организации, до этого шесть лет руководил «Сбербанк Лизингом». Сейчас Царев является также председателем совета директоров этой компании и президентом Объединенной лизинговой ассоциации. До прихода в группу Сбербанка в 2012 году он трудился в Международном банке Санкт-Петербурга и «Интерлизинге».

Игорь Антонов

Председателем правления находящегося на санации Московского Индустриального Банка (МИнБанка) избран Игорь Антонов. До последнего времени он занимал аналогичный пост в Банке МФК, в 2015 году несколько месяцев возглавлял банк «Возрождение», до этого с 1999 года трудился в Росбанке, с 2008-го — в качестве первого заместителя предправления. Ранее в августе совет директоров МИнБанка досрочно прекратил полномочия предыдущего руководителя организации Дмитрия Пожидаева.

Татьяна Орлова

Исполняющей обязанности главы Банка МФК после ухода Игоря Антонова утверждена Татьяна Орлова, первый заместитель председателя правления. В организации она работает с начала текущего года, одновременно входит в совет директоров Транскапиталбанка, в котором раньше занимала различные должности. До 2015 года Орлова трудилась в банке «Возрождение» и была его совладельцем, получив пакет акций в наследство от отца — Дмитрия Орлова.

Марк Доникян

К команде «Альфа-Капитала» присоединился Марк Доникян в качестве портфельного управляющего по акциям. До нынешнего назначения он работал в департаменте брокерского обслуживания ВТБ руководителем дирекции финансового консультирования (advisory), отвечал за оставление и сопровождение инвестиционных портфелей клиентов сегмента HNWI. До прихода в ВТБ Доникян в разное время трудился в компании QBF Portfolio Management, британской St. James’s Place Wealth Management и ББР Банке.

