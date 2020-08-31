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Кадры: Сбербанк, Росбанк, «Альфа-Капитал», МИнБанк, Банк МФК

МИнБанк определился с председателем правления, в Банке МФК будет новый глава, Сбербанк назначил топ-менеджера в блоке «Розничный бизнес», «Альфа-Капитал» — портфельного управляющего, Росбанк — руководителя создаваемой УК.

Кирилл Царев
Кирилл Царев

Старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка назначен Кирилл Царев. С 2018 года он работал вице-президентом организации, до этого шесть лет руководил «Сбербанк Лизингом». Сейчас Царев является также председателем совета директоров этой компании и президентом Объединенной лизинговой ассоциации. До прихода в группу Сбербанка в 2012 году он трудился в Международном банке Санкт-Петербурга и «Интерлизинге». 

Игорь Антонов
Игорь Антонов

Председателем правления находящегося на санации Московского Индустриального Банка (МИнБанка) избран Игорь Антонов. До последнего времени он занимал аналогичный пост в Банке МФК, в 2015 году несколько месяцев возглавлял банк «Возрождение», до этого с 1999 года трудился в Росбанке, с 2008-го — в качестве первого заместителя предправления. Ранее в августе совет директоров МИнБанка досрочно прекратил полномочия предыдущего руководителя организации Дмитрия Пожидаева.

Татьяна Орлова
Татьяна Орлова

Исполняющей обязанности главы Банка МФК после ухода Игоря Антонова утверждена Татьяна Орлова, первый заместитель председателя правления. В организации она работает с начала текущего года, одновременно входит в совет директоров Транскапиталбанка, в котором раньше занимала различные должности. До 2015 года Орлова трудилась в банке «Возрождение» и была его совладельцем, получив пакет акций в наследство от отца — Дмитрия Орлова.

Марк Доникян
Марк Доникян

К команде «Альфа-Капитала» присоединился Марк Доникян в качестве портфельного управляющего по акциям. До нынешнего назначения он работал в департаменте брокерского обслуживания ВТБ руководителем дирекции финансового консультирования (advisory), отвечал за оставление и сопровождение инвестиционных портфелей клиентов сегмента HNWI. До прихода в ВТБ Доникян в разное время трудился в компании QBF Portfolio Management, британской St. James’s Place Wealth Management и ББР Банке.

Росбанк создает собственную управляющую компанию, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчетность кредитной организации. Руководителем УК «РБ Капитал», зарегистрированной в июне, назначен Олег Галкин. Ранее он работал, в частности, в финансовой группе «БКС» и УК «Уралсиб», в последней до 2013 года возглавлял департамент управления активами.

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