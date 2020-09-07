Кадры: Минфин, «Сбербанк Страхование», Финам Банк

В пандемию все ощутили, насколько стремительно может меняться действительность и как важно к ней адаптироваться. Доцент РАНХиГС, автор курса «Антихрупкость» Кристина Иваненко рассказывает о лидерах нового типа, которые максимально эффективны в нестабильном мире.

Хотите уменьшить потребление сахара? Тогда используйте для газировки стаканы с прямыми стенками. А вот бокалы для мартини лучше убрать подальше, следует из нового исследования, проведенного в Кембриджском университете.

В Минфине назначен глава департамента госдолга, в «Сбербанк Страховании» — руководитель IT-дирекции, сменился председатель правления Финам Банка.

Петр Казакевич

Департамент госдолга и государственных финансовых активов Минфина России возглавил Петр Казакевич. Это подразделение отвечает, в частности, за политику в сфере госзаимствований, внутреннего и внешнего долга, занимается вопросами управления Фондом национального благосостояния. Казакевич перешел в Минфин в 2005 году из Внешэкономбанка на должность руководителя отдела управления средствами Стабилизационного фонда РФ, в 2007-м был назначен заместителем директора департамента госдолга и государственных финансовых активов.

Андрей Шульга, Ярослав Дюсуше

Новым председателем правления банка «Финам» утвержден Андрей Шульга. Его предшественник на этом посту Ярослав Дюсуше возглавит совет директоров организации и продолжит активно участвовать в выработке и реализации стратегии ее развития, отмечается в сообщении. Шульга работает в группе компаний «Финам» с 2002 года, в 2017—2019 годах уже являлся председателем правления банка, затем перешел на должность заместителя генерального директора АО «Финам».

Максим Аверин

Управляющим директором — руководителем дирекции информационных технологий «Сбербанк Страхования» назначен Максим Аверин. Он будет отвечать за IT-трансформацию компании, в том числе внедрение новых решений и автоматизацию запуска продуктов. С 2019 года Аверин работал в «Сбербанк Управление активами» управляющим директором управления информационных систем и технологий. До этого в течение десяти лет занимал различные должности в НПФ «Открытие» (ранее — «Лукойл-Гарант»).