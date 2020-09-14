Кадры: Сбербанк, Альфа-Банк, МКБ, Росбанк

Цифровые платформы для собеседований избавляют рекрутеров от рутины. Но они же иногда мешают компаниям находить будущих звезд. Портал Efinancialcareers рассказывает о выходе, который предлагают ученые.

Альфа-Банк назначил главу департамента кибербезопасности и руководителя дирекции розничных продаж, МКБ — директора по работе с состоятельными клиентами, о кадровых изменениях сообщили Сбербанк, Росбанк и IDF Eurasia.

Альфа-Банк назначил главу департамента кибербезопасности и руководителя дирекции розничных продаж, МКБ — директора по работе с состоятельными клиентами, о кадровых изменениях сообщили Сбербанк, Росбанк и IDF Eurasia.

Виталий Задорожный

Департамент кибербезопасности Альфа-Банка возглавил Виталий Задорожный. С 2016 года он трудился в Сбербанке: руководил управлением противодействия кибермошенничеству, затем лабораторией кибербезопасности. До этого более десяти лет Задорожный проработал в телеком-индустрии на руководящих позициях, связанных с информационной безопасностью, обеспечением непрерывности бизнеса и операционными рисками. В его обязанности в Альфа-Банке будут входить консолидация и трансформация функции кибербезопасности, разработка и реализация стратегии в данной области.

Артем Окороков

Руководителем дирекции розничных продаж Альфа-Банка назначен Артем Окороков. В течение последних трех лет он трудился вице-президентом — директором по розничным продажам Промсвязьбанка, в 2013—2017 годах занимал различные должности в ВТБ 24, в том числе с 2016-го был управляющим директором по Южному и Центральному федеральным округам, затем — вице-президентом организации. До этого Окороков работал в Московском банке Сбербанка и «Русском Стандарте».

Юрий Бабин

Директором департамента по работе с состоятельными клиентами Московского Кредитного Банка (МКБ) стал Юрий Бабин. Он будет курировать направление MKB Private Bank, в том числе отвечать за разработку стратегии блока, привлечение и обслуживание клиентов, управление командой. Последние 12 лет Бабин трудился в «ВТБ Private Banking» (ранее — «ВТБ 24 Private Banking»), где в статусе вице-президента, управляющего директора отвечал за продажи клиентам Московского региона. До 2007 года занимал различные должности в группе «Уралсиб».

Алексей Марей

Бывший топ-менеджер Альфа-Банка Алексей Марей стал членом совета директоров группы IDF Eurasia, включающей в себя микрофинансовые организации Moneyman в России и Solva в Казахстане. Он будет отвечать, в частности, за стратегию развития бизнеса, расширение продуктовой линейки, привлечение капитала. Марей входит в совет директоров Альфа-Банка, в котором в течение десяти лет был членом правления, в 2012—2017 годах занимал должность главного управляющего директора. Также является членом советов директоров ЧТПЗ, QIWI и компании Rissa Investments N. V.

Павел Воронин

К команде блока «Технологии» Сбербанка присоединился Павел Воронин в качестве вице-президента по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ (chief information officer, CIO ДЗО). До прихода в кредитную организацию он работал первым заместителем генерального директора S7 по информационным технологиям. Воронин руководит кафедрой «Информационные технологии в авиации» в МФТИ, является сооснователем бизнес-проекта по виртуализации рабочих мест и приложений.

Андрей Лабутин

Росбанк сообщил о назначении Андрея Лабутина директором по управлению данными (chief data officer, CDO). Он начинал карьеру с проектов построения хранилищ данных, с 2010-го и до нынешнего назначения работал в Тинькофф Банке. В этой кредитной организации Лабутин занимался развитием хранилища данных, платформами по обработке big data и созданием платформы для сервисов машинного обучения.