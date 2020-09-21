Кадры: СПВБ, Росбанк, «Локо-Инвест», «ВымпелКом»

Назначен управляющий СПВБ, Росбанк сменил главу факторинговой «дочки», в «ВымпелКоме» будет новый региональный директор в Московском регионе, в компании «Локо-Инвест» — директор по инвестициям.
Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), на базе которой создается площадка для листинга российских компаний, попавших под санкции, сообщила о назначении Константина Носкова на должность управляющего. С 2018-го по январь 2020 года он возглавлял Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, до этого шесть лет руководил Аналитическим центром при правительстве РФ. В 2008—2011 годах Носков занимал другие руководящие должности в правительстве, ранее работал в Министерстве экономического развития и торговли.
Новым генеральным директором «Росбанк Факторинга» утвержден Борис Мельников. Его предшественник на этом посту Олег Виндман перешел на должность старшего вице-президента Росбанка и будет развивать сотрудничество группы с международными клиентами. К команде «Росбанк Факторинга» Мельников присоединился в 2019 году в качестве коммерческого директора, до этого работал заместителем гендиректора агрохолдинга «Агропромкомплектация», в 2008—2010 годах трудился в департаменте факторинга Банка Сосьете Женераль Восток (впоследствии присоединен к Росбанку).
Директором по инвестициям компании «Локо-Инвест», входящей в группу Локо-Банка, назначен Дмитрий Полевой. Последние два года он занимал должность главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций, в 2010—2018 годах был главным экономистом по России и СНГ в российском подразделении ING, в 2007—2010 годах отвечал за макроэкономические исследования в банке «КИТ Финанс». Предыдущий директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов в мае текущего года возглавил департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
«ВымпелКом» объявил о назначении Дмитрия Машина региональным директором в Московском регионе. Он работает в телеком-индустрии более 15 лет, обладает экспертизой в сфере мобильной и фиксированной связи. До нынешнего назначения Машин был директором по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» в Московском регионе, в 2013—2016 годах занимал в компании другие должности, до этого трудился первым заместителем директора Казанского филиала «Таттелекома».
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