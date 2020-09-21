 
 
 
 
 
  
 
Редакция Finparty



Все статьи автора

Кадры: СПВБ, Росбанк, «Локо-Инвест», «ВымпелКом»

Назначен управляющий СПВБ, Росбанк сменил главу факторинговой «дочки», в «ВымпелКоме» будет новый региональный директор в Московском регионе, в компании «Локо-Инвест» — директор по инвестициям.

Константин Носков
Константин Носков

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), на базе которой создается площадка для листинга российских компаний, попавших под санкции, сообщила о назначении Константина Носкова на должность управляющего. С 2018-го по январь 2020 года он возглавлял Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, до этого шесть лет руководил Аналитическим центром при правительстве РФ. В 2008—2011 годах Носков занимал другие руководящие должности в правительстве, ранее работал в Министерстве экономического развития и торговли.

Борис Мельников, Олег Виндман
Борис Мельников, Олег Виндман

Новым генеральным директором «Росбанк Факторинга» утвержден Борис Мельников. Его предшественник на этом посту Олег Виндман перешел на должность старшего вице-президента Росбанка и будет развивать сотрудничество группы с международными клиентами. К команде «Росбанк Факторинга» Мельников присоединился в 2019 году в качестве коммерческого директора, до этого работал заместителем гендиректора агрохолдинга «Агропромкомплектация», в 2008—2010 годах трудился в департаменте факторинга Банка Сосьете Женераль Восток (впоследствии присоединен к Росбанку).

Дмитрий Полевой
Дмитрий Полевой

Директором по инвестициям компании «Локо-Инвест», входящей в группу Локо-Банка, назначен Дмитрий Полевой. Последние два года он занимал должность главного экономиста Российского фонда прямых инвестиций, в 2010—2018 годах был главным экономистом по России и СНГ в российском подразделении ING, в 2007—2010 годах отвечал за макроэкономические исследования в банке «КИТ Финанс». Предыдущий директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов в мае текущего года возглавил департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Дмитрий Машин
Дмитрий Машин

«ВымпелКом» объявил о назначении Дмитрия Машина региональным директором в Московском регионе. Он работает в телеком-индустрии более 15 лет, обладает экспертизой в сфере мобильной и фиксированной связи. До нынешнего назначения Машин был директором по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» в Московском регионе, в 2013—2016 годах занимал в компании другие должности, до этого трудился первым заместителем директора Казанского филиала «Таттелекома».

Читайте также
Новости партнеров
Новости о персонах
и компаниях финансового сектора

Условия передачи данных

Настоящее согласие действует на получение рекламно-информационных материалов о страховых, банковских и иных продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), с использованием Интернет-мессенджеров, на электронную почту, а также через размещение информации в личном кабинете. А также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг ООО «Информационное агентство «Банки.ру» и/ или третьих лиц, а также предоставления информационно-консультационных и маркетинговых услуг (включая осуществление рекламно-информационных рассылок с использованием sms-сервисов, Интернет-мессенджеров, электронную почту, а также через размещение информации в личном кабинете.

Пользователь может отказаться от подписки на емейл-рассылку, перейдя по ссылке «Отписаться» в нижней части любой рассылки Finparty.ru.

Персоны/Компании
    Всего 2498 персон/ 364 компаний
Мы на facebook
Читайте нас в Яндекс Дзен
zen
Топ 5 За месяц За неделю

2020 © Finparty
Использование материалов Finparty.ru разрешено только при наличии активной ссылки на источник.
ООО «Информационное агентство Банки.ру».
Карта сайта
Карта тегов
Дизайн — «Липка и друзья», 2015