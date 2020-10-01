Кадры: ВТБ, «Зенит», Альфа-Банк, БКС, «Согласие», «СберСтрахование»

В «Зените» назначены заместители предправления, в ВТБ — начальник управления, в Альфа-Банке — руководитель брокерского бизнеса. Назначения прошли в инвестбанковском подразделении БКС, страховых компаниях «СберСтрахование» и «Согласие».
Совет директоров банка «Зенит» избрал директора финансового департамента Галину Лобову и руководителя блока управления рисками Наталью Тутову заместителями председателя правления. Лобова пришла в организацию в 2017 году, ранее была заместителем директора финансового департамента Бинбанка и трудилась в МДМ Банке. После нынешнего назначения она будет курировать управление финансами, бухгалтерию и казначейство. Тутова в «Зените» с 2019 года, до этого занимала различные должности в других кредитных организациях — «Уралсибе», Тойота-Банке, АБН Амро Банке, «Интезе», а также ЕБРР. На новом посту она продолжит отвечать за управление рисками.
Руководителем брокерского бизнеса Альфа-Банка назначен Илья Васильев. В новой должности он будет отвечать за развитие платформы «Альфа-Директ» и предложение инвестиционных услуг клиентам банка на ее базе. Васильев работает в Альфа-Банке с 2017 года, ранее руководил дирекцией розничных продаж. До этого работал в ВТБ и ВТБ 24, занимался продажами клиентам малого бизнеса и вопросами корпоративной стратегии группы ВТБ.
ВТБ сообщил о назначении Сергея Дырина начальником управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля. Основной задачей его подразделения станет разработка и аналитическая поддержка операционной модели розничного бизнеса (каналов, сегментов и продуктов), а также подготовка аналитических исследований. Дырин обладает 15-летним опытом в банковской сфере, до перехода в ВТБ десять лет проработал в Сбербанке, где занимался развитием отчетности и аналитики по направлениям «розница» и «финансы».
Владимир Смирнов занял должность заместителя генерального директора СК «Согласие» по корпоративным продажам. В новой должности он курирует работу департаментов корпоративного бизнеса и развития корпоративных продаж. Смирнов работает в «Согласии» 19 лет, с марта 2015 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса.
К команде BCS Global Markets, инвестбанковского подразделения группы БКС, присоединился Алексей Большаков в качестве главы департамента операций с акциями. В числе его первоочередных задач — рост клиентской составляющей бизнеса, расширение географического покрытия, а также реализация синергетических проектов внутри периметра инвестиционного банка и вне его. С 2013 года Большаков возглавлял российское подразделение Citi по операциям с акциями, ранее трудился в Deutsche Bank.
Директором по перестрахованию СК «СберСтрахование» назначена Юлия Гаврилина. Среди ее основных задач в новой должности — усиление перестраховочной защиты компании и обеспечение облигаторной и факультативной защиты при выходе на новые рынки корпоративного, розничного и личного страхования. Гаврилина работает в сфере страхования порядка 15 лет, из них 12 лет занималась облигаторным перестрахованием ведущих российских страховщиков в компании «Страховой Брокер Виллис СНГ».
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