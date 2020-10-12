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Кадры: ЦБ, Сбербанк, ЮниКредит Банк, МИнБанк, ГТЛК

Бывший предправления ЮниКредит Банка стал зампредом ЦБ, у главы МИнБанка появились два новых заместителя, назначен первый замгендиректора ГТЛК, в группе Сбербанка произошло несколько кадровых перестановок.

Михаил Алексеев
Михаил Алексеев

С 12 октября Михаил Алексеев станет заместителем председателя Банка России, на этом посту он будет курировать департамент наличного денежного обращения и деятельность объединения «Росинкас». Также планируется его назначение председателем совета директоров Управляющей компании ФКБС. С 2008-го Алексеев возглавлял правление ЮниКредит Банка, в 2006—2008 годах был президентом — председателем правления Роспромбанка, до этого трудился в Росбанке, ОНЭКСИМ Банке и Межкомбанке.

Кирилл Жуков-Емельянов
Кирилл Жуков-Емельянов

Исполняющим обязанности главы ЮниКредит Банка назначен Кирилл Жуков-Емельянов. Он будет утвержден председателем правления после согласования кандидатуры в ЦБ. Жуков-Емельянов начинал карьеру в 1994 году в Международном Московском Банке (ММБ, переименован в ЮниКредит Банк), впоследствии занимал в нем различные руководящие должности и работал в Банке Австрия Кредитанштальт (в 2001-м присоединен к ММБ). С 2008 года в качестве члена правления отвечал за корпоративный бизнес ЮниКредит Банка и направление private banking.

Владислав Крейнин, Виктор Шкипин
Владислав Крейнин, Виктор Шкипин

Старшим вице-президентом, директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка назначен Владислав Крейнин. Его предшественник на этом посту Виктор Шкипин покинул компанию по личным причинам. Крейнин с января текущего года являлся вице-президентом, директором по росту бизнеса экосистемы SberX, в 2017—2020 годах был заместителем директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, руководил разработкой бренда «Сбер». В новой роли он «объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста», уточнили в организации.

Игорь Кобзарь
Игорь Кобзарь

Генеральным директором компании «Сбербанк Страхование жизни» станет Игорь Кобзарь после получения соответствующего согласования от ЦБ. С конца 2017 года он возглавлял УК «БКС», до этого в течение девяти лет трудился директором по инвестициям и директором по развитию бизнеса в «Райффайзен Капитале», в 2005—2008 годах был старшим портфельным управляющим в «ТКБ Инвестмент Партнерс».

Екатерина Черных
Екатерина Черных

Сбербанк сообщил о назначении Екатерины Черных руководителем новой компании «Сбер Фонды недвижимости», под управление которой будут переведены закрытые ПИФы «Сбербанк Управление активами». В последней Черных с 2017 года работала заместителем гендиректора и отвечала за развитие фондов недвижимости. До прихода в группу Сбербанка она занимала должность генерального директора УК «Велес Траст».

Сергей Соколов
Сергей Соколов

В состав правления Московского Индустриального Банка (МИнБанка) вошел Сергей Соколов, назначенный на должность зампреда. Он будет курировать блок по работе с проблемными активами, правовые вопросы и управление имуществом организации. С 2019 года Соколов являлся старшим вице-президентом банка «Международный Финансовый Клуб», в 2017—2019 годах отвечал за развитие продаж московской сети дополнительных офисов Газпромбанка, до этого в течение 13 лет работал в Росбанке.

Юрий Петухов
Юрий Петухов

Еще одним заместителем председателя правления МИнБанка стал Юрий Петухов. Он также перешел в организацию из банка «Международный Финансовый Клуб», где с 2018 года занимал должность зампреда, и будет отвечать за операционное и технологическое обеспечение деятельности, работу финансово-экономических подразделений. Ранее в разное время Петухов трудился в финансовой корпорации «Уралсиб» и одноименном банке, в компании «Центр бухгалтерских услуг», Росбанке и ОНЭКСИМ Банке.

Артем Довлатов
Артем Довлатов

Первым заместителем генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) назначен Артем Довлатов. С 2016 года он был заместителем председателя «ВЭБ.РФ», с 2018-го возглавлял компанию «ВЭБ-Лизинг», до этого работал в Сбербанке, ВТБ, «Силовых машинах» и «Аэрофлоте». На новом посту в ГТЛК Довлатов будет курировать направления российского и международного бизнеса.

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