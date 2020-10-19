Кадры: МЭР, СберБанк, Райффайзенбанк, «Санкт-Петербург»

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» оценили, как российские банки переживают пандемию, и спрогнозировали развитие ситуации. Резюме — отрасль сохранит запас прочности, несмотря на рост проблемных кредитов и снижение рентабельности.

Новый модный сезон уже вовсю заявил о своих правах. А заодно — провел грань между старыми трендами и теми, что будут диктовать нам условия несколько ближайших лет.

Пять вещей, о которых нужно забыть в этом сезоне, и чем их заменить

СберБанк и банк «Санкт-Петербург» сообщили об изменениях в правлении, у главы Минэкономразвития появился новый советник, Райффайзенбанк назначил руководителя направления потребкредитования.

СберБанк и банк «Санкт-Петербург» сообщили об изменениях в правлении, у главы Минэкономразвития появился новый советник, Райффайзенбанк назначил руководителя направления потребкредитования.

Кирилл Царев

Заместитель председателя правления СберБанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова решила продолжить карьеру вне организации. С 15 октября новым зампредом правления и главой розничного бизнеса стал Кирилл Царев. Он работает в группе с 2011 года, в 2015—2018 годах являлся генеральным директором «Сбербанк Лизинга», затем перешел на позицию вице-президента банка в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». С августа текущего года Царев был старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Розничный бизнес».

Сергей Мальцев

Наталья Алымова

Александра Бурико

Олег Ганеев 1 /4

Также СберБанк сообщил о других изменениях в руководящем составе. После получения согласований ЦБ в правление будут включены руководители блоков «Сеть продаж», «Управление благосостоянием» и «Финансы» — Сергей Мальцев, Наталья Алымова и Александра Бурико. Мальцев займет пост зампреда, Алымова и Бурико станут членами правления. Заместитель председателя правления Олег Ганеев, курировавший блок «Территориальное развитие», перейдет на должность старшего вице-президента банка и будет отвечать за работу с крупными проблемными активами.

Кирилл Кузнецов

Член правления и директор московского филиала банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов перешел на должность зампреда. В сфере его ответственности находится управление блоком микро-, малого и среднего корпоративного бизнеса во всех регионах присутствия организации. Кузнецов работает в «Санкт-Петербурге» с 2018 года, в состав правления входит с 2019-го. До этого он курировал направление среднего и регионального бизнеса в Альфа-Банке.

Александр Индюков

Советником министра экономического развития РФ назначен Александр Индюков. В 2016—2019 годах он уже работал в Минэкономразвития (МЭР), занимая должность заместителя директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, затем трудился в Россельхозбанке управляющим директором департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса. В текущем году Индюков стал финалистом конкурса «Лидеры России. Политика».

Иван Карпов

Направление потребительского кредитования Райффайзенбанка возглавил Иван Карпов. В организацию он пришел в 2007 году, в течение последних двух лет занимался развитием направления цифрового кредитования, до этого более шести лет работал в подразделении CRM, где, в частности, отвечал за кросс-продажи и привлечение новых клиентов. Главные задачи Карпова на новой должности — увеличение кредитного портфеля направления и улучшение цифрового клиентского опыта.