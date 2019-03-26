20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

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12 марта пассажирами сразу нескольких авиарейсов Москва — Сочи стали почти 300 сотрудников ОТП Банка. Они вылетали на корпоративное мероприятие, где их ждала насыщенная двухдневная программа.

Редакция Finparty



Все статьи автора ОТП Банк подвел итоги года и презентовал новую стратегию

12 марта пассажирами сразу нескольких авиарейсов Москва — Сочи стали почти 300 сотрудников ОТП Банка. Они вылетали на корпоративное мероприятие, где их ждала насыщенная двухдневная программа.

Выездная конференция такого масштаба была организована впервые, и неслучайно. 2019‑й — год сразу двух юбилейных дат: ОТП Банк отмечает 25 лет на российском рынке, а его акционер OTP Group — 70 лет с момента основания. Получается почти 100 лет на двоих! Команда банкиров отправилась в уже по-настоящему весенний Сочи вдохновиться общими успехами, с пользой провести время в компании коллег и зарядиться хорошим настроением.

В день прибытия состоялся торжественный гала-ужин, на котором дамы блистали вечерними платьями, не уступающими нарядам звезд на красной дорожке Каннского фестиваля. Открыл вечер председатель совета директоров банка Золтан Майор. Сюрпризом стало то, что он обратился к гостям на отличном русском языке вместо привычного английского — поздравил всех с успешным годом и пожелал дальнейшего развития.

Золтан Майор

Президент ОТП Банка Илья Чижевский заметил, что проведение встречи в олимпийском Сочи очень символично. При подготовке к Олимпиаде пришлось столкнуться со множеством вызовов, а позже она была признана лучшей за всю историю проведения зимних игр. Несмотря на вызовы рынка, российский бизнес OTP Group завершил 2018 год с рекордом по чистой прибыли — 6,6 млрд рублей — и продемонстрировал высокие показатели эффективности и рентабельности.

Илья Чижевский

Помимо впечатляющих финансовых показателей со сцены прозвучали и другие примечательные цифры. В прошлом году сотрудники ОТП Банка заключили 351 брак, а в их семьях родилось 611 детей! Да, жизнь не стоит на месте.

Во второй части гала-ужина состоялось награждение лучших сотрудников. Все они проявили компетенции, которые в банке считаются ключевыми: лидерство, результативность, клиентоориентированность, гибкость, вовлеченность и четкость мышления. Кроме того, шесть человек были отмечены специальной наградой президента, которая вручается уже несколько лет подряд.

Следующий день мероприятия открылся конференцией, посвященной стратегии развития банка. Три основных вектора на ближайшую перспективу сформулировал Илья Чижевский. Первый — это дальнейшая диверсификация бизнеса и развитие небанковских продуктов. Второй — диджитализация и новые мобильные сервисы. По словам Чижевского, в сфере инноваций банк ставит перед собой задачу постепенной трансформации из фолловера в трендмейкера. И третий вектор — улучшение клиентского сервиса. Очень важно, чтобы опыт, который формируется с момента первого контакта с банком, у людей сразу был положительным.

Руководитель дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов Денис Мавланов изящно сравнил банк с городом, в который человек сначала впервые приезжает как турист, но уже через некоторое время совершенно осознанно выбирает его для себя в качестве места для жизни.

Денис Мавланов

О том, как сделать взаимодействие с банком максимально комфортным для всех категорий клиентов, включая VIP, рассказал зампред правления Муслим Сатыбалдиев. А его коллега Кирилл Дремач еще раз напомнил о венгерских корнях кредитной организации, обыграв тему кубика Рубика. Большую часть своей презентации он посвятил внедрению agile-подхода с целью повышения IT-эффективности.

Mуслим Cатыбалдиев

Кирилл Дремач

Зампред правления Александр Васильев рассказал о планах построения экосистем с партнерскими сетями, а также о новом подходе к работе с клиентами, при котором банк отталкивается от их первичных потребностей.

Александр Васильев

Заместитель председателя правления Игорь Беломытцев говорил о работе с корпоративными клиентами. Каждый год это направление прирастает на 30% и составляет уже четверть от общего объема бизнеса банка.

Игорь Беломытцев

Завершила программу конференции глава дирекции по персоналу и организационному развитию Наталья Рощина. Она рассказала о новых программах развития сотрудников и привела примеры карьерных достижений. Так, один из кандидатов ради желаемой должности подтянул английский до требуемого уровня за... (звучат фанфары) три недели. Нет ничего невозможного, если вы действительно ставите перед собой цель!

Наталья Рощина

В банке стало доброй традицией приглашать на такие мероприятия вдохновляющего лидера — человека, который в своей профессии столкнулся с вызовами, но смог добиться настоящих высот. В разные годы это были известные спортсмены, ученые и даже космонавт. Приглашенным спикером в Сочи стал Андрей Белозеров, советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы. Он поделился опытом внедрения дистанционных сервисов во всех сферах городского управления.

Андрей Белозеров

Кульминацией основной части программы стало построение машины Голдберга — устройства, в котором шарик катится по длинной цепочке препятствий по принципу домино. Для этого участники поделились на 20 команд. Каждая из них получила картинку с иллюстрацией своего этапа, а также инвентарь — ящик с инструментами, доски, бруски, трубы, ведра, бутылки с водой, гантели, веревки, шары для боулинга и воздушные шарики. Все пошло в дело!

На подготовку было отведено всего полтора часа — и это было время невероятно слаженной командной работы, когда каждый участник увлечен общим делом и заточен на результат. В итоге шарик достиг своей цели с первой попытки! Наверное, по эмоциональному накалу это был самый сильный момент дня.

За несколько недель до выезда в Сочи банк запустил для сотрудников мобильное приложение, в котором не только содержалось много полезной информации, но и были организованы различные опросы и конкурсы.

В зоне проведения мероприятия оказались надежно спрятаны десять QR-кодов, которые сотрудникам предстояло найти и считать. За каждым скрывалось одно из ключевых слов конференции. Поиск кодов оказался невероятно азартным занятием: взрослые люди радовались как дети, когда находили заветную наклейку, порой в очень неожиданных местах. Самые активные пользователи приложения получили памятные подарки и призы.

Завершилась программа изысканной Inspiration Party в ресторане D.O.M. В течение вечера гостей развлекали музыканты, выступления которых чередовались с веселыми конкурсами. Все пели в караоке и до поздней ночи отрывались на танцполе в компании Ильи Чижевского. Многие сотрудники оказались творчески одаренными людьми — президент банка даже пошутил, что в следующем году на приглашенных артистах можно сэкономить.

Как рассказали в банке, в итоге все остались в восторге как от самой поездки, так и от ее организации, оказавшейся без преувеличения безупречной. Так что планка на следующий год заявлена — и в бизнесе, и в тимбилдинге.

Сергей Фадеев